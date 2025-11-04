Десять годин без світла: скільки витримає мережа Київстар, Vodafone і lifecell

У разі блекауту зв'язок залишиться, але покриття може скоротитися.

Київстар, Vodafone і lifecell розкрили, як довго протримаються їхні мережі в разі блекауту / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Київстар, Vodafone і lifecell майже повністю забезпечили базові станції акумуляторами та генераторами

Оператори впроваджують сонячні та вітрові системи для живлення базових станцій

Посилено аварійні та інженерні служби

Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell майже повністю забезпечили базові станції акумуляторами та генераторами. Середній час роботи базових станцій на батареях становить від шести до десяти годин залежно від моделі обладнання та навантаження на мережу.

До слова, окупанти цілеспрямовано завдають ударів по ключових об'єктах енергетики - вугільних електростанціях, газосховищах і підстанціях, намагаючись залишити українців без тепла та світла. Детальніше читайте в матеріалі: РФ знищила 60% газових об'єктів України: Bild про загрозу тотального блекауту.

Що чекає на абонентів Київстар у разі блекауту

Київстар встановив понад 241 тисячу акумуляторів на базових станціях, і понад 3,5 тисячі генераторів не важливих об'єктах мережі.

Як пояснили в компанії, під час відключень електроенергії частина трафіку з фіксованої мережі перетікає в мобільну, що збільшує навантаження і прискорює розряд акумуляторів, передає РБК-Україна.

Скільки годин може працювати зв'язок Vodafone

У Vodafone зазначили, що 95% базових станцій можуть працювати до 10 годин автономно, а решта забезпечені резервом на 4-6 годин.

Vodafone збільшив парк акумуляторів у вісім разів і має понад 3 тисячі генераторів. У компанії також використовують ШІ для регулювання навантаження обладнання.

"Система автоматично регулює споживання електроенергії залежно від навантаження на базову станцію. Це економить споживання електроенергії від мережі, оптимізує заряд батарей та подовжує час їхньої автономної роботи", - пояснили в Vodafone.

Скільки годин може працювати зв'язок lifecell

Lifecell закупив 48 тисяч літієвих акумуляторів і збільшив кількість генераторів на ключовому обладнанні в 75 разів порівняно з 2022 роком.

94% мережі lifecell здатні працювати до 10 годин без зовнішнього живлення.

У компанії зазначили, що ключові базові станції продовжать працювати й надалі, але покриття буде значно меншим.

Також оператори мобільного зв'язку тестують альтернативні джерела енергії, щоб зменшити залежність від мережі та палива. У Київстар є обладнання, яке живиться від сонячних і вітрових систем. Такі пілотні проєкти, зокрема, реалізовані в Одеській, Львівській та Черкаській областях. В Одеській області обладнання двох станцій мобільного зв'язку має повністю автономне живлення від сонячної енергії.

Подібні проєкти існують і у Vodafone. Компанія успішно завершила тестування сонячних електростанцій на базових станціях і почала їхнє встановлення на перших 100 об'єктах.

У lifecell також експериментують з іншими альтернативними джерелами живлення.

Крім обладнання, оператори посилили інженерні служби та аварійні групи. Vodafone створив 233 аварійні бригади, lifecell збільшив кількість мобільних груп і забезпечив їх додатковим обладнанням, а в Київстар готові залучати технічні команди з інших регіонів і підрозділів за потреби.

Під час тривог можуть вимикати мобільну мережу - що відомо

ЗМІ писали з посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ, що в Україні можуть вимикати мобільну мережу або значно уповільнювати мобільний інтернет під час повітряної тривоги.

"Сенс у таких заходах (відключення мобільної мережі - ред.) є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV", - зазначило джерело.

Чи потрібно відключати мобільний зв'язок під час дронових атак: думка військового

Український фахівець із радіотехнологій Сергій Безкрестнов вважає, що вимикати мобільний зв'язок або послуги передавання даних із метою боротьби з російськими дронамі немає потреби.

За словами військового, наразі "Шахеди" не управляються за допомогою мобільного зв'язку. До того ж, спроби передавати координати польоту військові припиняють, блокуючи сім-карти ворога.

"Тобто зараз немає потреби робити що-небудь із мобільним зв'язком у масштабах країни. Ще раз - зараз немає реальної необхідності що-небудь відключати", - зазначив він.

При цьому, на думку Бескрестнова, ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв.

