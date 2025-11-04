Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Десять годин без світла: скільки витримає мережа Київстар, Vodafone і lifecell

Анна Ярославська
4 листопада 2025, 09:39
457
У разі блекауту зв'язок залишиться, але покриття може скоротитися.
Мобільний зв'язок, Київстар, Водафон
Київстар, Vodafone і lifecell розкрили, як довго протримаються їхні мережі в разі блекауту / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Київстар, Vodafone і lifecell майже повністю забезпечили базові станції акумуляторами та генераторами
  • Оператори впроваджують сонячні та вітрові системи для живлення базових станцій
  • Посилено аварійні та інженерні служби

Українські мобільні оператори Київстар, Vodafone та lifecell майже повністю забезпечили базові станції акумуляторами та генераторами. Середній час роботи базових станцій на батареях становить від шести до десяти годин залежно від моделі обладнання та навантаження на мережу.

До слова, окупанти цілеспрямовано завдають ударів по ключових об'єктах енергетики - вугільних електростанціях, газосховищах і підстанціях, намагаючись залишити українців без тепла та світла. Детальніше читайте в матеріалі: РФ знищила 60% газових об'єктів України: Bild про загрозу тотального блекауту.

відео дня

Що чекає на абонентів Київстар у разі блекауту

Київстар встановив понад 241 тисячу акумуляторів на базових станціях, і понад 3,5 тисячі генераторів не важливих об'єктах мережі.

Як пояснили в компанії, під час відключень електроенергії частина трафіку з фіксованої мережі перетікає в мобільну, що збільшує навантаження і прискорює розряд акумуляторів, передає РБК-Україна.

Скільки годин може працювати зв'язок Vodafone

У Vodafone зазначили, що 95% базових станцій можуть працювати до 10 годин автономно, а решта забезпечені резервом на 4-6 годин.

Vodafone збільшив парк акумуляторів у вісім разів і має понад 3 тисячі генераторів. У компанії також використовують ШІ для регулювання навантаження обладнання.

"Система автоматично регулює споживання електроенергії залежно від навантаження на базову станцію. Це економить споживання електроенергії від мережі, оптимізує заряд батарей та подовжує час їхньої автономної роботи", - пояснили в Vodafone.

Скільки годин може працювати зв'язок lifecell

Lifecell закупив 48 тисяч літієвих акумуляторів і збільшив кількість генераторів на ключовому обладнанні в 75 разів порівняно з 2022 роком.

94% мережі lifecell здатні працювати до 10 годин без зовнішнього живлення.

У компанії зазначили, що ключові базові станції продовжать працювати й надалі, але покриття буде значно меншим.

Також оператори мобільного зв'язку тестують альтернативні джерела енергії, щоб зменшити залежність від мережі та палива. У Київстар є обладнання, яке живиться від сонячних і вітрових систем. Такі пілотні проєкти, зокрема, реалізовані в Одеській, Львівській та Черкаській областях. В Одеській області обладнання двох станцій мобільного зв'язку має повністю автономне живлення від сонячної енергії.

Подібні проєкти існують і у Vodafone. Компанія успішно завершила тестування сонячних електростанцій на базових станціях і почала їхнє встановлення на перших 100 об'єктах.

У lifecell також експериментують з іншими альтернативними джерелами живлення.

Крім обладнання, оператори посилили інженерні служби та аварійні групи. Vodafone створив 233 аварійні бригади, lifecell збільшив кількість мобільних груп і забезпечив їх додатковим обладнанням, а в Київстар готові залучати технічні команди з інших регіонів і підрозділів за потреби.

Під час тривог можуть вимикати мобільну мережу - що відомо

ЗМІ писали з посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ, що в Україні можуть вимикати мобільну мережу або значно уповільнювати мобільний інтернет під час повітряної тривоги.

"Сенс у таких заходах (відключення мобільної мережі - ред.) є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи саме БпЛА в режимі FPV", - зазначило джерело.

Чи потрібно відключати мобільний зв'язок під час дронових атак: думка військового

Український фахівець із радіотехнологій Сергій Безкрестнов вважає, що вимикати мобільний зв'язок або послуги передавання даних із метою боротьби з російськими дронамі немає потреби.

За словами військового, наразі "Шахеди" не управляються за допомогою мобільного зв'язку. До того ж, спроби передавати координати польоту військові припиняють, блокуючи сім-карти ворога.

"Тобто зараз немає потреби робити що-небудь із мобільним зв'язком у масштабах країни. Ще раз - зараз немає реальної необхідності що-небудь відключати", - зазначив він.

При цьому, на думку Бескрестнова, ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобільний зв'язок Vodafone новини України Київстар lifecell блекаут
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Еліта армії РФ "загрузла": в ISW розповіли про ключовий контрнаступ ЗСУ

Еліта армії РФ "загрузла": в ISW розповіли про ключовий контрнаступ ЗСУ

10:52Фронт
Українцям виплатять по 1000 гривень: як отримати і на що можна витратити кошти

Українцям виплатять по 1000 гривень: як отримати і на що можна витратити кошти

10:08Україна
ГУР проводить операцію в Покровську: у розвідці розповіли, що відбувається в місті

ГУР проводить операцію в Покровську: у розвідці розповіли, що відбувається в місті

10:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Повісток стане більше: ТЦК будуть шукати військовозобов'язаних по-новому, деталі

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

Що робити з листям горіха восени: корисні способи використання

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

Останні новини

10:52

Еліта армії РФ "загрузла": в ISW розповіли про ключовий контрнаступ ЗСУ

10:48

PR MRTHN "У дзеркалі реальності": підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях

10:47

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

10:28

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

10:27

"Не дуже ми розійшлися": Крутоголов згадав останню зустріч із загиблим Неліпою

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
10:16

Не згниє навіть на балконі: як зберігати капусту в харчовій плівціВідео

10:08

Українцям виплатять по 1000 гривень: як отримати і на що можна витратити кошти

10:05

ГУР проводить операцію в Покровську: у розвідці розповіли, що відбувається в місті

09:55

"Має бути діалог": Тимочко пояснив, чому не мобілізують усіх чиновників

Реклама
09:39

Десять годин без світла: скільки витримає мережа Київстар, Vodafone і lifecell

09:31

Не впізнати: Олена Зеленська вперше за довгий час кардинально змінила зачіску

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 листопада (оновлюється)

09:27

Ворог перейшов до нової тактики у Покровську: чим це небезпечно для України

09:24

Гроші не проблема: знаки зодіаку, до яких прихильна удача

08:57

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:34

Партизани провели зухвалу диверсію на території РФ: що вдалося вивести з ладу

08:10

Путін хоче доламати світовий безпековий порядокПогляд

08:04

Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

07:00

Ніч вибухів у РФ: горять нафтохімічні об'єкти, аеропорти закриті - деталі

06:34

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибірВідео

Реклама
06:10

Криваву торгівлю РФ зупинено: Москва в паніціПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях пісочного замку за 17 секунд

05:29

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву збереглиВідео

05:05

"Пенсія неадекватна": зрадниця Лоліта рахує копійки в РФ

04:41

Фітнес не потрібен: вчені назвали точну кількість кроків, які замінюють тренування

04:06

Гороскоп на завтра 5 листопада: Тельцям - зрив планів, Козорогам - похвала

03:30

Від експерименту холоне кров: вчені жахнули сумним прогнозом кінця світу

02:56

Дуже просто і швидко: як виростити авокадо з кісточки в домашніх умовах

02:00

"Починає з'являтися страх": зрадниця Тетяна Овсієнко стала невпізнанною

01:48

Україна йде до ЄС, але є нюанс: ЗМІ дізналися про нові умови Брюсселя

01:30

Спроба номер три: Дженніфер Еністон офіційно підтвердила роман із "гуру кохання"

00:52

"Мене щось повело": Остап Ступка зізнався, з чого почався його роман із Маргаритою Ткач

00:43

"Кілл-зона" розширюється: офіцер розповів про ситуацію під Покровськом

03 листопада, понеділок
23:56

Складний тест на IQ: чи можете ви знайти число чотири у морі сімок за 7 секунд

23:51

"Не можу збагнути й прийняти": дружина Дизеля Яценко вперше висловилася про смерть музикантаВідео

23:41

Динамо повторило власний антирекорд: що приховує сумна статистика

23:19

"Більше не можу це приховувати": MamaRika розповіла гірку правду про себе

23:07

Експерти закликали виливати засіб для миття посуду в каналізацію у листопадіВідео

22:45

З чіткими термінами служби: МО України анонсувало нові контракти для військових

22:41

Чому не варто віджимати пакетик чаю: пояснення, яке здивує навіть любителів напою

Реклама
22:02

Можна, але не все: що заборонено робити на ділянці без згоди сусіда

21:50

"Початок вилазити": мама 24-річної дівчини Ступки повстала проти їхнього роману

21:44

"Дрони і ракети по Рубльовці": розкрито справжню ціль ударів України по Москві

21:36

Орбан готує "енергетичну угоду" для Трампа: в ЗМІ дізналися, що вона передбачає

21:19

Ви самі притягнете до себе біду: прикмети, які не можна порушувати у свято 4 листопада

21:15

Фламінго вже летять по росіянах - який "реванш" готує Кремль та чого чекати українцямВідео

20:57

Росія вдарила по базуванню українських військ - ДБР почало розслідування

20:52

Чоловік Наталії Могилевської вперше вийшов на публіку - який він має вигляд

20:32

Навіщо заморожувати хліб: експертка назвала неочікувані переваги

20:04

"Фламінго", "Рута" й "Нептун" уже працюють: Зеленський дав обіцянку до кінця рокуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти