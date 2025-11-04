"Має бути діалог": Тимочко пояснив, чому не мобілізують усіх чиновників

Тимочко пояснив, чому найбільше людей мобілізують з аграрних і робітничих професій.

Тимочко пояснив, чому не мобілізують усіх чиновників / Колаж: Главред, Фото: Facebook/GeneralStaff.ua, Facebook І.Тимочка

Що сказав Іван Тимочко:

В армії потрібна якісна комунікація

Зі 160 тисяч держслужбовців - 120 тисяч жінок

Якщо в українському суспільстві 40-50% становлять аграрні або робітничі професії, то логічно, що саме з цих сфер буде найбільше мобілізованих. Про це заявив військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі День.LIVE.

Він визнав, що українці бачать нерівність у мобілізації, однак це не означає, що "обирають за майновим цензом".

Однак, за словами експерта, в армії потрібна якісна комунікація.

"Має бути діалог і обґрунтування, роз'яснення, тому що армія - це всі українські громадяни з різними уподобаннями, моральними, смаковими, життєвими", - заявив він.

Тимочко зазначив, що в суспільстві побутує думка, що потрібно мобілізувати всіх чиновників. Але, за словами експерта, зі 160 тис. держслужбовців 120 тис. жінок, а з решти 40 тис. чоловіків частина не підходить за віком.

"Із того, що там залишилося (тих 20 тис.), п'ять або шість тисяч призвано. Отже, ми можемо говорити з тих держслужбовців, які придатні, призвали 25%", - пояснив Тимочко.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 жовтня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Восени 2025 року Україна проходить черговий етап оновлення системи мобілізації. Експерти прогнозують, що процес може стати інтенсивнішим через ситуацію на фронті. Крім того, до роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) уже починають залучати бойові підрозділи. Главред розібрався, як саме зміниться мобілізаційна система і які нові дані про громадян отримає ТЦК і СП.

Крім того, набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше добровільно проходити військову службу за контрактом. Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов пояснив, на які саме спеціальності планують мобілізувати чоловіків цієї вікової категорії.

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

