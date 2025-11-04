Не впізнати: Олена Зеленська вперше за довгий час кардинально змінила зачіску

Ви дізнаєтеся:
- Олена Зеленська побувала на випуску Trinity Hub
- Як вона виглядала
Перша леді України Олена Зеленська разом із чоловіком Володимиром Зеленським відвідала перший ветеранський випуск учасників Trinity Hub.
На своїй сторінці в соцмережах Зеленська розповіла, як пройшов їхній візит.
"Найголовніше, з чим допомагає тут команда тренерів, терапевтів, психологів, - відновлення віри у свої можливості та довіри до самого себе. Фахівці переконують: людське тіло здатне вчитися та пристосовуватися до нової ситуації, і доводять це спеціальними заняттями", - написала перша леді.
Вона зазначила, що випускники першого курсу навчилися користуватися телефоном, набирати текст на комп'ютері, читати шрифтом Брайля та готувати страви.
"Уже триває набір наступної групи", - додала дружина президента.
Увагу привернув вигляд Олени, яка постала з новою зачіскою: закріпила локони на потилиці у складному укладанні з переплетеннями. Також можна помітити, що перша леді значно відростила волосся.
Про персону: Олена Зеленська
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
