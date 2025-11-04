Не впізнати: Олена Зеленська вперше за довгий час кардинально змінила зачіску

Олена Зеленська здивувала змінами.

Олена Зеленська побувала на випуску Trinity Hub

Як вона виглядала

Перша леді України Олена Зеленська разом із чоловіком Володимиром Зеленським відвідала перший ветеранський випуск учасників Trinity Hub.

На своїй сторінці в соцмережах Зеленська розповіла, як пройшов їхній візит.

"Найголовніше, з чим допомагає тут команда тренерів, терапевтів, психологів, - відновлення віри у свої можливості та довіри до самого себе. Фахівці переконують: людське тіло здатне вчитися та пристосовуватися до нової ситуації, і доводять це спеціальними заняттями", - написала перша леді.

Олена Зеленська відвідала ветеранів / фото: скрін t.me, Олена Зеленська

Вона зазначила, що випускники першого курсу навчилися користуватися телефоном, набирати текст на комп'ютері, читати шрифтом Брайля та готувати страви.

"Уже триває набір наступної групи", - додала дружина президента.

Олена Зеленська з новою зачіскою / фото: t.me, Олена Зеленська

Увагу привернув вигляд Олени, яка постала з новою зачіскою: закріпила локони на потилиці у складному укладанні з переплетеннями. Також можна помітити, що перша леді значно відростила волосся.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

