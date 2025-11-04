Українцям виплатять по 1000 гривень: як отримати і на що можна витратити кошти

Взимку 2025-2026 року українці отримають від уряду 1000 гривень. Главред розповість, як оформити виплати і на що можна витратити.

https://glavred.net/ukraine/ukraincam-vyplatyat-po-1000-griven-kak-poluchit-i-na-chto-mozhno-potratit-sredstva-10712096.html Посилання скопійоване

Подати заявку на отримання допомоги можна буде з 15 листопада / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Хто зможе отримати фінансову допомогу в межах програми "Зимова підтримка"

Коли та як можна подати заявку на отримання 1 000 грн

Хто має право на виплату 6 500 грн допомоги

У грудні в Україні стартує програма "Зимової підтримки", яка передбачає виплати від 1 000 до 6 500 гривень для громадян на різні потреби. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін сказав на зустрічі з журналістами, передає кореспондент ТСН.

Хто може отримати 1 000 грн "Зимової підтримки"

По 1 000 грн допомоги можуть отримати всі громадяни України, повнолітні і неповнолітні.

відео дня

Батьки можуть оформити виплати на дітей.

Коли можна подати заявку на отримання фінансової допомоги і на що можна витрачати гроші

Міністр Улютін повідомив, що подати заявку на отримання виплат у межах програми "Зимова підтримка" можна буде від 15 листопада до 15 грудня.

"Як і минулого року, це, зокрема, буде тисяча гривень. Ми очікуємо орієнтовно на 10 мільйонів заяв. Також додатково будуть виплати по 6 500 грн для вразливих верств населення", — розповів міністр.

Він підкреслив, що у держбюджеті на соціальні виплати передбачено 14 млрд грн.

Витратити ці гроші можна на комунальні послуги, ліки, книги, транспорт, інші товари й послуги українського виробництва або задонатити на підтримку Сил оборони.

Як отримати тисячу гривень за програмою "Зимової підтримки"

Подати заявку на отримання фінансової допомоги можна буде через "Дію", а для людей без доступу до онлайн-сервісів – через банки або "Укрпошту". Все, що потрібно, – дочекатися візиту листоноші або прийти у відділення у день отримання пенсії.

Діти також зможуть отримати тисячу гривень, проте заявку повинні оформити батьки.

Хто отримає 6 500 грн допомоги від держави

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін сказав, хто може отримати одноразову грошову допомогу розміром 6 500 грн. Зокрема, це:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і ДБСТ в тому числі діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

діти із малозабезпечених сімей до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Міністр повідомив, що кошти зараховуватимуться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання або на "Дія.Картку".

Їх можна буде використати протягом 180 календарних днів з дати зарахування. Витрати гроші можна буде на одяг, взуття, ліки або вітаміни.

"Зимова підтримка" - що відомо

Нагадаємо, минулого року, з 1 грудня в Україні запрацювала програма "Зимова єПідтримка", яка передбачала виплату 1000 грн кожному громадянину. Українці отримували кошти на віртуальну картку через застосунок "Дія", "Укрпошту" або банки-партнери.

Цього року президент України Володимир Зеленський також доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення.

Зеленський анонсував, що збережеться пряма грошова допомога українцям, а також буде окрема програма для найбільш вразливих категорій населення.

Крім цього, президент запевнив, що уряд збереже фіксовані тарифи для населення на період зими.

Також Зеленський анонсував запуск спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців - "УЗ-3000". У межах цієї програми кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.

Інші новини:

Про персону: Денис Улютін Денис Валерійович Улютін (нар. 18 квітня 1982) — український державний службовець. З 2025 року — Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Раніше, з 2020 по 2025 рік, був першим заступником Міністра фінансів України, пише Вікіпедія. Починав свій кар'єрний шлях з посади головного державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації України. З березня 2010 року по квітень 2016 року працював в Апараті Прем'єр-міністра України. З квітня 2016 року по червень 2018 року був керівником Патронатної служби Міністра фінансів України. Має Подяку Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року. З квітня 2019 року обіймав посаду заступника Державного секретаря Секретаріату Кабінету Міністрів України. З 2020 по 2025 рік обіймав посаду першого заступника Міністра фінансів України. 17 липня 2025 року був призначений міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України в уряді Юлії Свириденко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред