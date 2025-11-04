Спецназ ГУР зашел в Покровск: Ступак сказал, есть ли шанс удержать город

Кілька сотень десантників або розвідників не можуть розв‘язати проблему масового скупчення російських сил.

Зараз головна мета в Покровську - виграти час

Головні тези:

Спецпризначенці не всесильні, вони не можуть зупинити масштабний наступ

Головна мета - виграти час і забезпечити відведення підрозділів

Екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що залучення до оборони Покровська десантно-штурмових військ, підрозділів ГУР і спецпідрозділів має насамперед завдання "виграти час", а не докорінно переломити ситуацію на фронті.

За словами Ступака, кілька сотень десантників або розвідників не можуть розв‘язати проблему масового скупчення російських сил - за різними оцінками, їх майже 100 тисяч на цьому напрямку.

"Вони можуть десь загальмувати просування ворога, десь трохи купірувати, але це на короткий проміжок часу. Можливо, на кілька днів, можливо, на тиждень. Але очевидно ці співробітники ГУР не зможуть утримати ту навалу, яка буде. Вони просто не пристосовані до цього", - зазначив він в інтерв'ю Oboz.

Ступак вважає, що головна мета - виграти час і забезпечити відведення наших підрозділів із "мішка" на північніші позиції та врятувати людей, техніку й озброєння.

"Звичайно, насамперед це люди, по-друге - це радіостанції, озброєння, все, що є у військовослужбовців. Хотілося б це також врятувати, адже це сотні мільйонів гривень. Потім доведеться з бюджету це все робити", - наголосив екс-співробітник СБУ.

Ступак також наголосив на особливостях дій спецпризначенців і розвідки: професійні бійці справді в рази ефективніші за звичайних штурмовиків, "один спецпризначенець вартий трьох або навіть п'яти звичайних штурмовиків". Проте вони не всесильні.

"Вони втомлюються так само, вони так само гинуть, їх так само вбивають FPV-дрони, артилерія та звичайна куля", - додав він і зазначив, що спецпідрозділи дають "точкове прискорення", але не здатні самотужки зупинити масштабний наступ.

Ситуація в Покровську - останні новини

Як пише CNN, бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати в місто і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ. Зазначається, що в Покровську тривають роботи зі стабілізації обстановки під керівництвом начальника Головного управління військової розвідки України Кирила Буданова. Видання пише, що 7-й повітряно-штурмовий корпус ЗС України також повідомив про успішну висадку в районі Покровська.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, 2 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що на Покровському напрямку Донецької області Сили оборони домоглися результатів у знищенні російських загарбників. За його словами, Сили оборони України, крім Покровська, відзначилися ефективними діями в районі Куп'янська Харківської області.

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. За його словами, триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.

Загроза оточення українських військ у районі Покровська існує, але поки що його немає. Твердження росіян про нібито оточення міста - недостовірні. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Куди підуть російські війська після Покровська: думка експерта

У разі захоплення Покровська окупаційна армія, найімовірніше, рухатиметься в напрямку Добропілля.

"Безумовно, росіяни можуть діяти як завгодно, за будь-яким сценарієм, нелогічним і непередбачуваним. Але, згідно з військовою наукою і логікою, вони мали б далі піти на Добропілля. Тому росіяни попрямують на Добропілля, а також намагатимуться відкрити напрямок на Дружківку", - сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

