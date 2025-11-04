ГУР проводить операцію в Покровську: у розвідці розповіли, що відбувається в місті

Коротко:
- ГУР продовжує спецоперацію в Покровську
- Основне завдання - не дати ворогу розширити вогневий контроль
- У боях бере участь "Спецпідрозділ Тимура" і додаткові сили спецназу
Сили Головного управління розвідки продовжують спецоперацію в Покровську. Бійці ГУР разом із додатковими силами спецпідрозділу зупиняють спроби окупантів розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності.
"Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України триває операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Тривають запеклі бої з російськими окупантами", - йдеться в повідомленні.
Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор і приєдналися додаткові сили спецпідрозділу.
"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР", - ідеться в повідомленні.
Бойові завдання в секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій поки що не розкриваються.
"Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки і оборони України", - зазначили в розвідці.
Дивіться відео - Унікальні кадри бойової роботи спецпризначенців ГУР у Покровську:
Ситуація в Покровську - останні новини
Як писав Главред, російські окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Покровська, тому застосовують нову тактику. Як повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, основна мета ворога - закріпитися на виходах із Покровсько-Мирноградської агломерації та перерізати рух українських сил, тому росіяни здійснюють просочування з півдня в район промислових зон Покровська. Інша ж частина російських сил діє на півночі й теж намагається просочуватися.
Президент Володимир Зеленський заявив 3 листопада, що українські спецпризначенці беруть участь в обороні Покровська та допомагають ЗСУ, але головною перешкодою для окупантів на цьому напрямку є Десантно-штурмові війська, морська піхота, штурмовики та механізовані бригади.
Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. За його словами, триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.
Екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що залучення до оборони Покровська десантно-штурмових військ, підрозділів ГУР і спецпідрозділів має насамперед завдання "виграти час", а не докорінно переломити ситуацію на фронті.
Чи оточений Покровськ: думка експерта
Загроза оточення українських військ у районі Покровська існує, але поки що його немає. Твердження росіян про нібито оточення міста - недостовірні. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Усі заяви російських пропагандистів про те, що Покровськ уже оточений, не відповідають дійсності. Оточення Покровська зараз немає. Втім, повторюся, така загроза існує", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.
