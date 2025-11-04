ГУР проводить операцію в Покровську: у розвідці розповіли, що відбувається в місті

Бої в Покровську запеклі, деталі операції не розкриваються через міркування безпеки.

У Покровську тривають запеклі бої / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, t.me/DIUkraine

Коротко:

ГУР продовжує спецоперацію в Покровську

Основне завдання - не дати ворогу розширити вогневий контроль

У боях бере участь "Спецпідрозділ Тимура" і додаткові сили спецназу

Сили Головного управління розвідки продовжують спецоперацію в Покровську. Бійці ГУР разом із додатковими силами спецпідрозділу зупиняють спроби окупантів розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності.

"Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України триває операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Тривають запеклі бої з російськими окупантами", - йдеться в повідомленні.

Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор і приєдналися додаткові сили спецпідрозділу.

"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР", - ідеться в повідомленні.

Бойові завдання в секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій поки що не розкриваються.

"Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки і оборони України", - зазначили в розвідці.

У ГУР розкрили деталі операції в Покровську / t.me/DIUkraine

ГУР проволить спецоперацію в Покровську / t.me/DIUkraine

Дивіться відео - Унікальні кадри бойової роботи спецпризначенців ГУР у Покровську:

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Покровська, тому застосовують нову тактику. Як повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, основна мета ворога - закріпитися на виходах із Покровсько-Мирноградської агломерації та перерізати рух українських сил, тому росіяни здійснюють просочування з півдня в район промислових зон Покровська. Інша ж частина російських сил діє на півночі й теж намагається просочуватися.

Президент Володимир Зеленський заявив 3 листопада, що українські спецпризначенці беруть участь в обороні Покровська та допомагають ЗСУ, але головною перешкодою для окупантів на цьому напрямку є Десантно-штурмові війська, морська піхота, штурмовики та механізовані бригади.

Покровськ - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. За його словами, триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська.

Екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що залучення до оборони Покровська десантно-штурмових військ, підрозділів ГУР і спецпідрозділів має насамперед завдання "виграти час", а не докорінно переломити ситуацію на фронті.

Чи оточений Покровськ: думка експерта

Загроза оточення українських військ у районі Покровська існує, але поки що його немає. Твердження росіян про нібито оточення міста - недостовірні. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Усі заяви російських пропагандистів про те, що Покровськ уже оточений, не відповідають дійсності. Оточення Покровська зараз немає. Втім, повторюся, така загроза існує", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

