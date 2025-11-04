"Не дуже ми розійшлися": Крутоголов згадав останню зустріч із загиблим Неліпою

Максим Неліпа загинув на фронті захищаючи Україну.

Єгор Крутоголов розповів про загиблого Максима Неліпу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Неліпа, Єгор Крутоголов

Єгор Крутоголов згадав про загиблого Максима Неліпу

Яким Максим Неліпа був без камер

Художній керівник "Дизель Студіо" і учасник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов розповів про свою останню розмову із загиблим військовослужбовцем і шоуменом Максимом Неліпою. В інтерв'ю РБК-Україна Єгор зізнався, що вони розійшлися не на хорошій ноті.

За словами Крутоголова, після відходу шоумена з проекту вони не спілкувалися кілька років. Колеги знову почали спілкуватися тільки після початку повномасштабного вторгнення.

"Коли він пішов зі студії, ми не спілкувалися. Потім, уже під час повномасштабної війни, він написав: "Пропоную забути все і йти далі". Я сказав: "Окей, давай так і зробимо". Не дуже ми розійшлися... Але під час війни вирішили це залишити в минулому", - розповів керівник.

Максим Неліпа загинув на фронті / фото: instagram.com, Максим Неліпа

Єгор згадав, що незадовго до трагедії Неліпа приїжджав на студію до колег. Новина про загибель шоумена стала справжнім ударом для всього колективу.

"Він приїжджав до нас на студію. Сиділи, говорили. А потім ми несподівано дізналися про цю трагедію. На жаль, ми не були близькими, майже з новин дізнався, що його не стало", - поділився Крутоголов.

Максим Неліпа з колишньою дружиною та дітьми / фото: facebook.com, Максим Неліпа

Також учасник "Дизель Шоу" розповів про те, чим захоплювався Максим. За його словами, Неліпа мав різноманітні та незвичайні таланти: захоплювався інженерно-конструкторськими розробками, музикою та риболовлею.

"Він пробував створити пісенний проєкт, щось схоже на фільм "Маска" - ось такий був стиль музики, такий драйв. Він навіть написав кілька синглів або майже альбом, щось таке було", - пригадав керівник "Дизель Студіо".

Раніше Главред повідомляв, що колишня дружина покійного артиста Максима Неліпи, який загинув на фронті, розповіла про те, чому розлучилася з телеведучим і героєм. Тамара Неліпа зізналася, що артиста вибила з колії смерть колеги Марини Поплавської.

Також колишня дружина покійного артиста Максима Неліпи розповіла про те, що в героя була страшна хвороба. За словами Тамари Неліпи, артисту поставили страшний діагноз в Україні - йому довелося проходити дороге лікування в Ізраїлі.

Про персону: Максим Неліпа Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ), повідомляє Вікіпедія. Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

