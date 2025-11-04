Ворог перейшов до нової тактики у Покровську: чим це небезпечно для України

Експерт розповів про головну мету ворога у районі Покровська.

Лакійчук розповів, що відбувається в районі Покровська / Колаж: Главред, фото: 23 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Окупанти обрали нову тактику у Покровську

Ворог хоче прорвати оборону ЗСУ

Російські окупанти намагаються прорвати українську оборону в районі Покровська, тож застосовують нову тактику. Про це повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі Еспресо.

За його словами, основна мета ворога - закріпитися на виходах із Покровсько-Мирноградської агломерації та перерізати рух українських сил, тому росіяни здійснюють просочення з півдня у район промислових зон Покровська.

Інша ж частина російських сил діє на півночі та теж намагається просочуватися.

"При цьому їхня ситуація значно гірша: наші Сили оборони, ті корпуси, що знищують Добропільський виступ, активно протидіють їм. Росіяни вперто намагаються зістикуватися з підрозділами, які наступають із півдня", - зазначив Лакійчук.

Експерт зазначив, що наразі основна мета росіян — порушити злагодженість української оборони. Якщо їм це вдасться, вона розпадеться на окремі осередки спротиву й стане менш ефективною.

"Ось у цьому полягає задум нової тактики, яку називають тактикою просочування, коли ворог обирає лазівки в конфігурації нашої оборони. Ця тактика обумовлена нестачею нашого особового складу, що дозволяє їм діяти саме так. Це складно, але їм часто це вдається. Проте це не означає, що їхні дії обов'язково завершаться успіхом", - пояснив Лакійчук.

Чим обернеться втрата Покровська для України

Журналісти CNN повідомили, якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим міським районом, захопленим російськими військами з моменту захоплення Бахмута в травні 2023 року.

Покроськ є вузлом автомобільних і залізничних шляхів, і його захоплення наблизить російські війська до більших міст Краматорська і Костянтинівки в промисловому поясі Донецька.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Нещодавно зʼявилася інформація про те, що спецпризначенці ГУР проводять успішну операцію на Покровському напрямку фронту. Операцією на Покровському напрямку керує Кирило Буданов.

Екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що залучення до оборони Покровська десантно-штурмових військ, підрозділів ГУР і спецпідрозділів має насамперед завдання "виграти час", а не докорінно переломити ситуацію на фронті.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю Главреду, що загроза оточення українських військ у районі Покровська існує, але наразі його немає. Твердження росіян про нібито оточення міста - недостовірні.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

