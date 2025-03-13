Україна представила США свої "червоні лінії": яка переговорна позиція у Києва

Україна не погоджуватиметься на "заморозку" війни.

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Україна назвала свої червоні лінії в переговорах / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Главред

Про що йдеться:

Україна назвала США свої "червоні лінії"

Україна не згодна на "заморозку" війни

Україна не відмовляється від вступу до НАТО

Україна надала США "червоні лінії" для мирних переговорів із РФ. Це сталося на зустрічі в Джидді. Про це заявило джерело, причетне до переговорів, повідомляє Європейська правда.

Відомо, що йшлося про такі "червоні лінії":

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обмеження чисельності армії;

заборони на вступ України до НАТО і ЄС;

відсутність права вето у РФ на участь України в міжнародних організаціях.

"Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути знято з порядку денного", - пояснив він.

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна не погоджуватиметься на "заморозку" війни. У цьому питанні збігається позиція також з американськими партнерами, каже він.

"Вони також проти заморожування конфлікту, вони проти так званого "Мінська-3". Або якихось домовленостей як Будапештський меморандум. Усі вони, на жаль, не спрацювали. Усі це усвідомлюють. Усі зробили свої висновки", - сказав Єрмак.

Також він акцентував увагу на тому, що країни Європи братимуть участь у переговорному процесі.

"Ця зустріч, я вважаю, дуже успішна зустріч. Але це тільки початок. І перед нами велика робота. Головне, що Україна не на самоті, Україна з партнерами. Також з нашими європейськими партнерами ми на постійному зв'язку. Ми інформуємо їх що відбувається", - додав голова ОП.

Дивіться відео із заявою Андрія Єрмака:

Україна не погодиться на заморозку війни / фото: скріншот

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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