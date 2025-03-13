Україна представила США свої "червоні лінії": яка переговорна позиція у Києва

Про що йдеться:
- Україна назвала США свої "червоні лінії"
- Україна не згодна на "заморозку" війни
- Україна не відмовляється від вступу до НАТО
Україна надала США "червоні лінії" для мирних переговорів із РФ. Це сталося на зустрічі в Джидді. Про це заявило джерело, причетне до переговорів, повідомляє Європейська правда.
Відомо, що йшлося про такі "червоні лінії":
- обмеження чисельності армії;
- заборони на вступ України до НАТО і ЄС;
- відсутність права вето у РФ на участь України в міжнародних організаціях.
"Ми питання НАТО також проговорили, і ми чітко сказали, що для України воно не може бути знято з порядку денного", - пояснив він.
Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна не погоджуватиметься на "заморозку" війни. У цьому питанні збігається позиція також з американськими партнерами, каже він.
"Вони також проти заморожування конфлікту, вони проти так званого "Мінська-3". Або якихось домовленостей як Будапештський меморандум. Усі вони, на жаль, не спрацювали. Усі це усвідомлюють. Усі зробили свої висновки", - сказав Єрмак.
Також він акцентував увагу на тому, що країни Європи братимуть участь у переговорному процесі.
"Ця зустріч, я вважаю, дуже успішна зустріч. Але це тільки початок. І перед нами велика робота. Головне, що Україна не на самоті, Україна з партнерами. Також з нашими європейськими партнерами ми на постійному зв'язку. Ми інформуємо їх що відбувається", - додав голова ОП.
Дивіться відео із заявою Андрія Єрмака:
Припинення вогню в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.
На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.
Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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