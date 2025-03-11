'Україна готова до миру': Зеленський зробив заяву про переговори з США

Україна підтримує припинення вогню на 30 днів, але його реалізація залежить від згоди Росії, зазначив президент.

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Зеленський прокоментував зустріч у Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

Україна погодилась на 30-денне припинення вогню

Вашингтон відновлює оборонну допомогу та обмін розвідданими

Тиша запрацює, якщо РФ погодиться і дотримається умов

Київ запропонував три ключові кроки на зустрічі із делегацією США: тиша в небі, тиша на морі, заходи встановлення довіри. Україна підтримала пропозицію Вашингтона встановити повне припинення вогню на 30 днів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Президент заслухав доповідь української делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії.

відео дня

"Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі – ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, передусім – це звільнення полонених", - зазначив глава держави.

Американська сторона, за словами Зеленського, висловила розуміння та підтримку цих пропозицій. Президент України подякував Дональду Трампу за конструктивність переговорів.

Під час зустрічі США запропонували "зробити перший крок одразу далі" – встановити повне припинення вогню на 30 днів.

"Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна підтримує цей крок і готова до його реалізації. Проте, для успіху цієї ініціативи необхідно, щоб Росія також погодилася на перемир’я.

"Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні", - додав Зеленський.

Переговори України і США - головне

Нагадаємо,11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій України та США. На чолі делегацій були глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

На переговорах сторони погодили 30-денне припинення вогню, яке можуть продовжити. США відновлюють обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні. Також Україна і США якнайшвидше підпишуть угоду про корисні копалини.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що в переговори в Саудівській Аравії були "продуктивними" і принесли позитивні результати.

Як повідомляв Главред, глава ОП Андрій Єрмак підтвердив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню з Росією за ініціативою США. Умовою є взаємне виконання угоди Росією

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За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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