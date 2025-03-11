Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Україна готова до миру": Зеленський зробив заяву про переговори з США

Руслана Заклінська
11 березня 2025, 21:02оновлено 11 березня, 21:39
238
Україна підтримує припинення вогню на 30 днів, але його реалізація залежить від згоди Росії, зазначив президент.
'Україна готова до миру': Зеленський зробив заяву про переговори з США
Зеленський прокоментував зустріч у Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Зеленського:

  • Україна погодилась на 30-денне припинення вогню
  • Вашингтон відновлює оборонну допомогу та обмін розвідданими
  • Тиша запрацює, якщо РФ погодиться і дотримається умов

Київ запропонував три ключові кроки на зустрічі із делегацією США: тиша в небі, тиша на морі, заходи встановлення довіри. Україна підтримала пропозицію Вашингтона встановити повне припинення вогню на 30 днів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Президент заслухав доповідь української делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії.

відео дня

"Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі – ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, передусім – це звільнення полонених", - зазначив глава держави.

Американська сторона, за словами Зеленського, висловила розуміння та підтримку цих пропозицій. Президент України подякував Дональду Трампу за конструктивність переговорів.

Під час зустрічі США запропонували "зробити перший крок одразу далі" – встановити повне припинення вогню на 30 днів.

"Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна підтримує цей крок і готова до його реалізації. Проте, для успіху цієї ініціативи необхідно, щоб Росія також погодилася на перемир’я.

"Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні", - додав Зеленський.

Переговори України і США - головне

Нагадаємо,11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій України та США. На чолі делегацій були глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

На переговорах сторони погодили 30-денне припинення вогню, яке можуть продовжити. США відновлюють обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні. Також Україна і США якнайшвидше підпишуть угоду про корисні копалини.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що в переговори в Саудівській Аравії були "продуктивними" і принесли позитивні результати.

Як повідомляв Главред, глава ОП Андрій Єрмак підтвердив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню з Росією за ініціативою США. Умовою є взаємне виконання угоди Росією

Читайте також:

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Володимир Зеленський новини України Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак

    Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак

    22:03Війна
    "У наступні кілька днів": в США зробили заяву щодо припинення вогню в Україні

    "У наступні кілька днів": в США зробили заяву щодо припинення вогню в Україні

    21:31Війна
    Негайне 30-денне припинення вогню: Україна погодилася на пропозицію США

    Негайне 30-денне припинення вогню: Україна погодилася на пропозицію США

    21:26Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    "Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

    "Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

    Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

    Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

    "Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

    "Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

    Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

    Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

    Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

    Останні новини

    22:03

    Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак

    21:31

    "У наступні кілька днів": в США зробили заяву щодо припинення вогню в Україні

    21:26

    Негайне 30-денне припинення вогню: Україна погодилася на пропозицію США

    21:25

    Трамп різко змінив ставлення до Зеленського і висунув "ультиматум" РосіїВідео

    21:22

    Не там, де усі звикли: куди поставити чайник на кухні

    Patriot і F-16 замінити є чим: Жданов пояснив, чому Україна може воювати без допомоги СШАPatriot і F-16 замінити є чим: Жданов пояснив, чому Україна може воювати без допомоги США
    21:10

    "Україна поділяє позицію Трампа": Вашингтон про деталі переговорів у Джидді

    21:09

    "Сумна звістка": Сергія Жадана "поховали" в Мережі

    21:02

    "Україна готова до миру": Зеленський зробив заяву про переговори з США

    20:57

    Спосіб схожий на казку на ніч: лікарка розповіла, як заснути за лічені хвилини

    Реклама
    20:40

    У Трампа зробили важливу заяву щодо переговорів з Україною в Саудівській Аравії

    20:20

    Соліст Modern Talking категорично відмовився виступати в РФ - причини

    20:10

    Переговори України й США в Саудівській Аравії завершилися: всі подробиці

    20:01

    "Не маю бажання сперечатися": Венс прокоментував участь брата у війні в Україні

    20:00

    Зустріч в Саудівській Аравії та удар по Москві: головні новини України (дайджест)

    19:58

    Жовті плями на матраці зникнуть на очах: знадобиться лише кришка від каструлі

    19:40

    Україну накривають дощі та сильний вітер: де оголосили штормове попередження

    19:23

    У центрі Івано-Франківська прогриміли вибухи: що відомо про жертву й постраждалих

    19:10

    Як у РФ очманіли від масованої атаки українських дронівПогляд

    18:50

    В Україні злетіли ціни: в НБУ розповіли, наскільки подорожчали продукти

    18:50

    На Україну чекають складні півроку, відсутність допомоги США суттєво послабила ППО – МаломужВідео

    Реклама
    18:40

    Торгова війна з Оттавою: Трамп підвищив мита на сталь і алюміній із Канади

    18:22

    Експерти рекомендують раз на тиждень перезавантажувати роутер: у чому причина

    17:52

    Чули майже всі: чому чайник клацає вимкненим і чи варто хвилюватися

    17:36

    Другий раунд переговорів стартував: що вже обговорили делегації України і США

    17:22

    Рис буде розсипчастим, як в ресторані: жінка розповіла про 1 секретний крок

    17:16

    Більше витрат, ніж від холодильника: скільки електроенергії споживає фен

    17:12

    "Він хоче знищити Європу": розкрито деталі плану Трампа щодо Росії та УкраїниВідео

    17:06

    "Трамп підкоряється Путіну": Жданов пояснив, що змінить зустріч лідерів США і РФВідео

    17:03

    Платити доведеться вдвічі більше: тарифи на воду в Україні зростуть

    16:57

    В Україні різко подешевшала гривня: курс валют у банках

    16:40

    "Попри все": Валерій Залужний показав нове селфі з дружиною

    16:17

    Чому небезпечно виливати окріп у раковину: несподівані ризики

    16:00

    Частина областей буде без захисту: як Європа може закрити небо над УкраїноюВідео

    15:54

    Чому потіють руки, коли ми нервуємо: вчені дали неочікувану відповідь

    15:51

    Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

    15:40

    Що із зелені можна посадити на городі: зійде вже за тиждень

    15:28

    Переговори в Саудівській Аравії: в США виступили із першою заявою про хід зустрічі

    15:20

    Як швидко закінчиться війна: The Economist дало чіткий прогноз інвесторів світу

    15:15

    "Він вийшов у тираж": у РФ Кіркорова назвали павичем і передрекли забуття

    15:07

    Електроенергія в Україні подорожчає: кому з українців доведеться платити більше

    Реклама
    15:02

    Не знає власного прізвища: брат короля Чарльза III "присоромив" Меган Маркл

    14:56

    Діти будуть просити добавки: простий рецепт рибних кульок в неймовірному соусі

    14:36

    Важкі наслідки для Москви: в Генштабі розкрили деталі масованого удару по Росії

    14:33

    "РФ може завдати ракетного удару": Жданов розповів про загрозу нових обстрілівЕксклюзив

    14:04

    Як зекономити на пальному: секретний прийом з мискою води в салоні авто

    14:01

    США "виключили" повернення України до кордонів 2014 або 2022 року: з'явилася реакція ЦПД

    13:58

    "Український слід": в республіканській партій відкрито висміяли заяву Маска

    13:49

    ALOTEK Technology: Інновації для вирішення проблем в енергетиці новини компанії

    13:40

    У Європи є козир для військової допомоги Україні: Жданов розкрив деталіВідео

    13:36

    "Головна у домі": мама Вєрки Сердючки насмішила Мережу свіжим фото онуки

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
    Війна з Росією
    Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
    Синоптик
    Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Операція в Курській області
    Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти