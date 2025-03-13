Через 15 днів буде нова зустріч: Європа готує Україні гарантії безпеки

Надати Україні гарантії безпеки готові близько 15 країн.

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Близько 15 країн готові надати гарантії безпеки Україні / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, ОП

Що відомо:

Близько 15 країн готові надати Україні гарантії безпеки

Країни-партнери мають між собою розподілити обов'язки щодо гарантій

Україна погодилася на 30-денне перемир'я. Тепер близько 15 країн готові надати гарантії безпеки. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє BBC News.

Серед цих країн є Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща та Італія.

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"Це складно ... Ми повинні думати про питання безпеки в Чорному морі, атомні електростанції в Україні ... І ми повинні будемо почати думати про розподіл цих обов'язків", - сказав Лекорню.

Гарантії безпеки для України / Інфографіка: Главред

Відомо, що через 15 днів начальники штабів Збройних сил знову зустрінуться, щоб розробити структуру системи безпеки.

"Чому через 15 днів? Тому що якщо Росія погодиться на припинення вогню, ми, очевидно, захочемо використати ці 30 днів, щоб розробити структуру системи безпеки", - сказав французький міністр.

Припинення вогню в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення стійкого миру.

Переговори між США та Україною / Інфографіка: Главред

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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