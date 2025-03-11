'У наступні кілька днів': в США зробили заяву щодо припинення вогню в Україні

Про що сказав Волц:
- США будуть просувати припинення вогню в переговорах з РФ та на світовому рівні
- Переговори з росіянами відбудуться найближчими днями
Радник з національної безпеки Майк Волц заявив, що США продовжать просувати ініціативу щодо припинення вогню, як для Росії, так і на міжнародному рівні.
Як передає Суспільне у розмові з журналістами після перемовин у Джидді він повідомив, що держсекретар Марко Рубіо представить цю пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп— генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.
Волц також зазначив, що Трамп розпочав ці дипломатичні зусилля ще в Овальному кабінеті, ведучи переговори з президентами Путіним і Зеленським.
"Тепер, коли човникова дипломатія триває, у нас є делегація щодо наступних кроків з російської сторони й в нас є делегація щодо наступних кроків з української сторони. Я буду говорити з російським колегами найближчими днями", - наголосив Волц.
Переговори в Саудівській Аравії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори між делегаціями України та США, що відбулися в Саудівській Аравії, завершилися. За підсумками зустрічі в Джидді сторони зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні, що зазначено в їхній спільній заяві.
Під час переговорів Київ запропонував три основні ініціативи: забезпечення безпеки в повітрі та на морі, а також заходи для зміцнення довіри. Українська сторона також підтримала пропозицію Вашингтона про повне припинення вогню на 30 днів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
Зустріч представників України та США 11 березня в Саудівській Аравії була "продуктивною" та дала позитивні результати, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, підсумки переговорів свідчать про прогрес, передає Sky News.
Інші новини:
- У центрі Івано-Франківська прогриміли вибухи: що відомо про жертву й постраждалих
- Україну накривають дощі та сильний вітер: де оголосили штормове попередження
- Зустріч в Саудівській Аравії та удар по Москві: головні новини України (дайджест)
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред