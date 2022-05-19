Не давати козирів Путіну: Україна вимагає від Європи конкретики щодо вступу до ЄС

Києву не потрібні сурогати статусу країни-кандидата на вступ до ЄС – Кулеба / коллаж УНИАН

Постійна невизначеність у деяких столицях Європи з приводу вступу України до Євросоюзу стала провальною практикою і повинна бути припинена. Така ситуація тільки надихнула президента РФ Володимира Путіна. Києву не потрібні замінники статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України і зачіпають почуття українського народу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму Twitter-акаунті він написав, що "деякі столиці ЄС" повинні відмовитися від політики невизначеності щодо вступу України до Євросоюзу. Такий курс вже призвів до дій у відповідь з боку Росії

читайте такожУкраїна мчить до Євросоюзу: Макрон заявив, що заявка Києва буде розглянута у червні"Стратегічна невизначеність щодо європейської перспективи України, що практикується деякими столицями ЄС останніми роками, зазнала невдачі і повинна припинитися. Це тільки надихнуло Путіна", - зазначив Кулеба.

Також він додав, що Києву не потрібні будь-які замінники реального статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Подібна політика ображає українців.

"Нам не потрібні сурогати статусу кандидата до ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України і зачіпають почуття українців", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Вступ України до Євросоюзу

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зробив заяву, згідно з якою Україна вже в червні може отримати статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. За його словами, держави Союзу мають намір з'ясувати, наскільки країна відповідає Копенгагенським критеріям.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 17 квітня сказав, що Україна заповнила опитувальник про статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. За його словами, Київ очікує на рекомендації Єврокомісії.

Президент Володимир Зеленський 9 травня в розмові з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн розповів, що Україна також заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції до Євросоюзу. Відтепер Єврокомісія повинна підготувати відповідний звіт і передати його на розгляд Євроради.

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