У ЄС назвали терміни отримання Україною статусу кандидата на членство

Все, що пов'язано з розширенням Європейського Союзу, вимагає одностайності, пояснив Матті Маасікас.
У червні 2022 року Європейський союз може надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС.
Це рішення має прийматися одноголосно, розповів в інтерв'ю Postimees голова представництва ЄС Матті Маасікас.
"Зараз ми говоримо про тижні, а не про місяці. Я думаю, що це відбудеться в червні", - зазначив він.
Європейський чиновник пояснив, що країни-учасниці Євросоюзу повинні з'ясувати, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям.
"Зараз немає сенсу спекулювати, що це буде за оцінка... я також не можу передбачити, що держави-члени скажуть з цього питання. Все, що пов'язано з розширенням Європейського Союзу, вимагає одностайності. Це рішення було б величезним кроком", - додав Маасікас.
Вступ України до ЄС
Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку України на вступ до ЄС. На Банковій рішення назвали історичним моментом.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня заявив, що заявка на вступ України до Євросоюзу за прискореною процедурою прийнята Європарламентом. Документ на стадії розгляду.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що інтеграція України в ЄС - це вже вирішене питання. На його думку, на даний момент є 100% впевненість, що все вирішиться на користь Києва.
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