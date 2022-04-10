У ЄС назвали терміни отримання Україною статусу кандидата на членство

/ УНІАН

У червні 2022 року Європейський союз може надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

Це рішення має прийматися одноголосно, розповів в інтерв'ю Postimees голова представництва ЄС Матті Маасікас.

"Зараз ми говоримо про тижні, а не про місяці. Я думаю, що це відбудеться в червні", - зазначив він.

Європейський чиновник пояснив, що країни-учасниці Євросоюзу повинні з'ясувати, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям.

"Зараз немає сенсу спекулювати, що це буде за оцінка... я також не можу передбачити, що держави-члени скажуть з цього питання. Все, що пов'язано з розширенням Європейського Союзу, вимагає одностайності. Це рішення було б величезним кроком", - додав Маасікас.

Вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку України на вступ до ЄС. На Банковій рішення назвали історичним моментом.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 1 березня заявив, що заявка на вступ України до Євросоюзу за прискореною процедурою прийнята Європарламентом. Документ на стадії розгляду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що інтеграція України в ЄС - це вже вирішене питання. На його думку, на даний момент є 100% впевненість, що все вирішиться на користь Києва.

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