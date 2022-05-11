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Приєднання до Євросоюзу: у Зеленського висловилися щодо термінів вступу до ЄС

11 травня 2022, 09:58

Жодна держава не виступає проти членства України в ЄС, підкреслив Ігор Жовква.

Євросоюз, прапор
В ОП оцінили перспективу вступу України до ЄС / Reuters

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів про перспективи приєднання України до Європейського Союзу.

Як підкреслив він в ефірі Всеукраїнського телемарафону, Україна вже передала дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

"Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського Союзу... Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину... Зараз м'яч на боці Європейської комісії — їм потрібен час", - пояснив представник ОП.

Він уточнив, статус кандидата на членство в Україні нададуть під час засідання Європейської ради, яке очікується в червні.

"А потім будемо говорити, тому що далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць або рік це станеться – не зможе ніхто, тому що ми ще навіть не почали переговори", – сказав заступник глави ОП.

Чиновник додав, що зараз жодна держава не виступає проти членства України в ЄС, навіть навпаки – підтримують прагнення нашої держави.

"Тут абсолютно позитивна тенденція, тому будемо надалі посилювати її", — резюмував Жовква.

читайте такожВ Австрії попередили: вступ України до ЄС може затягнутися на 10 років

Заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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