Приєднання до Євросоюзу: у Зеленського висловилися щодо термінів вступу до ЄС

В ОП оцінили перспективу вступу України до ЄС / Reuters

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів про перспективи приєднання України до Європейського Союзу.

Як підкреслив він в ефірі Всеукраїнського телемарафону, Україна вже передала дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

"Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського Союзу... Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину... Зараз м'яч на боці Європейської комісії — їм потрібен час", - пояснив представник ОП.

Він уточнив, статус кандидата на членство в Україні нададуть під час засідання Європейської ради, яке очікується в червні.

"А потім будемо говорити, тому що далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць або рік це станеться – не зможе ніхто, тому що ми ще навіть не почали переговори", – сказав заступник глави ОП.

Чиновник додав, що зараз жодна держава не виступає проти членства України в ЄС, навіть навпаки – підтримують прагнення нашої держави.

"Тут абсолютно позитивна тенденція, тому будемо надалі посилювати її", — резюмував Жовква.

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Заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року. Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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