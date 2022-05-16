Євросоюз затвердив фінансову допомогу Україні: на що підуть гроші

Жозеп Боррель розповів про допомогу Україні / Фото Reuters

Очільники МЗС країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги у розмірі 500 мільйонів євро, які будуть витрачені на придбання військової техніки, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна.

Боррель розповів, що ЄС передасть 500 мільйонів євро Україні на військові потреби. На ці гроші буде закуплена бронетехніка, танки, важка артилерія і боєприпаси.

При цьому він зазначив, що загальна фінансова допомога Україні від Євросоюзу досягла 2 мільярдів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на відновлення України після війни підуть сотні мільярдів євро. А в якості фінансування, як заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, можна використовувати заморожені активи Центрального Банку Росії.

Гроші Центробанку Афганістану раніше були передані на допомогу афганському народу, тому ситуація може повторитися і з російськими активами в Європі.

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