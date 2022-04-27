Мінус квоти і мита на експорт: Євросоюз на рік відкриє свою економіку для України - Зеленський

Європа готує важливе рішення щодо скасування торговельних обмежень для України - Зеленський / Офіс президента

В Євросоюзі готується рішення про ліквідацію на рік всіх мит і квот на український експорт і припинення дії антидемпінгових тарифів. Такий крок з боку Брюсселя допоможе зберегти економічну активність в Україні і національне виробництво. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого відеозвернення в середу, 27 квітня він сказав про те, що Європейська Комісія дала згоду на скасування обмежень на експорт товарів з України строком на 1 рік. Питання узгоджене з очільницею ЄК Урсулою фон дер Ляйен.

читайте такожУкраїну можуть прийняти до Євросоюзу раніше, ніж інші країни - очільниця Європарламенту"Готується важливе рішення Євросоюзу. Європейська комісія погодилася прибрати на рік всі мита і квоти на український експорт, а також припинити дію антидемпінгових тарифів. Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто всім нашим європейським друзям за цей крок", - зазначив Зеленський.

Також він додав, що такий крок суттєво посприяє розвитку максимальної економічної активності в Україні та національному виробництву.

"Наразі саме це дозволить нам максимально зберегти економічну активність в Україні, наше національне виробництво", - підкреслив Володимир Зеленський.

Вступ України до Євросоюзу

Керівник представництва Євросоюзу Україна Матті Маасікас раніше заявив, що вже у червні Україна може отримати статус країни-кандидатки на вступ до ЄС. За його словами, країни наднаціонального об'єднання повинні з'ясувати, чи відповідає держава Копенгагенським критеріям.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 17 квітня сказав, що Київ вже заповнив опитувальник про статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Наразі українській державі слід очікувати на рекомендації з боку Європейської Комісії.

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг вважає, що Україна, мовляв, не повинна отримати статус країни-кандидата до Євросоюзу у червні. За його словами, слід подумати про інші моделі інтеграції України до ЄС, крім євроінтеграції Києва, а країни західних Балкан проходили більший довгий шлях перед наданням такого статусу.

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