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Україна передала ЄС повністю заповнений опитувальник про членство

9 травня 2022, 18:48

Тепер Єврокомісія повинна підготувати звіт, який передасть на розгляд до Європейської ради.

Україна передала ЄС повністю заповнений опитувальник про членство/ Офіс президента України, Reuters

Україна уже заповнила і передала Євросоюзу другу частину опитувальника про членство в ЄС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Про те, що друга частина опитувальника уже заповнена, глава Української держави розповів президенту ЄК Урсулі фон дер Ляйєн під час переговорів по відеозв'язку.

"Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", – зазначив він після проведення перемовин.

Про це розповідав також прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

"Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС стало б потужним сигналом підтримки для нашого народу, а також відповіддю на військову агресію росії", – наголосив він.

У Кабміні наголошують, що заповнена друга частина опитувальника становить майже 4000 сторінок, на яких Україна оцінювала відповідність українського законодавства європейському.

За словами віцепрем’єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, перша частина опитувальника, яку Україна передала раніше і яка містила оцінку відповідності нашої держави економічним і політичним критеріям членства в ЄС, вже високо оцінена Єврокомісією.

"Сьогодні ми передали відповіді на другу частину опитувальника. Тепер м’яч на стороні ЄС. Україна вже довела, що для неї європейські цінності – це значно більше, ніж, просто формулювання на паперах. Очікуємо позитивне рішення про надання статусу кандидата та подальшу підтримку України на шляху до членства в ЄС", – наголосила Стефанішина.

Для чого потрібен опитувальник

Опитувальник потрібен для того, щоб визначити, чи готова країна розпочинати предметні переговори про вступ до Євросоюзу.

Тепер, коли влада України повністю підготувала відповіді на опитувальник, наступним кроком має бути підготовка звіту Європейською комісією. Готовий звіт Єврокомісія передасть на розгляд до Європейської ради.

Нагадаємо, раніше в Австрії попередили, що вступ України до ЄС може затягнутися на 10 років.

Також раніше в ЄС зазначали, що у червні 2022 року Європейський союз може надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС. Це рішення має прийматися одноголосно, зазначив голова представництва ЄС Матті Маасікас.

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