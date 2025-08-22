"Угоди не буде": мирні зусилля Трампа зайшли в глухий кут за чотири дні - WSJ

Процес переговорів заплутаний, а Путін і Трамп по-різному трактують гарантії безпеки.

https://glavred.net/politics/soglasheniya-ne-budet-mirnye-usiliya-trampa-zashli-v-tupik-za-chetyre-dnya-wsj-10691789.html Посилання скопійоване

У Білому домі згасає оптимізм щодо мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

Трамп кардинально змінив риторику щодо війни в Україні

Мирні ініціативи Білого дому втрачають оптимізм

Причини провалу дипломатії - різниця в підходах

Президент США Дональд Трамп за три дні кардинально змінив риторику щодо війни в Україні. 18 серпня він заявляв про "швидкий прогрес" у досягненні мирної угоди. Але вже 21 серпня наголосив: без нових атак на території Росії Київ не зможе перемогти. Такий різкий розворот показав, що оптимізм навколо мирних ініціатив глави Білого дому стрімко тане.

Як пише The Wall Street Journal, надії президента США Дональда Трампа на саміт із лідерами Росії України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для укладення мирної угоди не виправдалися. Не виправдався і його запасний план, згідно з яким Путін і Зеленський могли б зустрітися особисто для обговорення питання завершення війни.

відео дня

Крім того, Кремль відкинув ідею про розміщення в Україні західних миротворців у разі укладення мирних угод.

Як пише видання, однією з причин провалу дипломатичних зусиль є принципова різниця в стилях ведення переговорів американського і російського лідерів.

За словами колишніх помічників, президент США схильний до імпровізації, багато в чому спираючись на особисті стосунки. Зі свого боку, Путін, за словами колишніх американських чиновників, методичний у підготовці та не схильний до сентиментальності.

Фіона Гілл, яка обіймала посаду головного експерта з Росії в Раді національної безпеки під час першого терміну Трампа, заявила, що його нещодавні зустрічі з Путіним, Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі призвели до заплутаного процесу і що, можливо, лідери США і Росії по-різному розуміють гарантії безпеки.

"Ми якось сяк-так продираємося через ситуацію в Україні, і зараз усі, по суті, намагаються керувати Трампом, включно з Путіним. Росіяни використовують терміни в певному контексті, а Трамп цього не помічає. Можливо, Путін навмисно давав йому зрозуміти, що він із ними згоден", - сказала вона.

У той час як адміністрація Трампа зберігає надію на швидку угоду, деякі колишні урядовці заявили, що всеосяжне врегулювання малоймовірне.

"Ми там же, де були два тижні тому, там же, де були півроку тому. Угоди ніколи не буде. Путін ніколи не погодиться", - заявив Курт Волкер, який обіймав посаду спецпредставника США з переговорів щодо України в перший термін Трампа.

Путін публічно принизив Трампа: коментар експерта

Фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що Кремль вирішив різко змінити тон щодо мирних ініціатив Білого дому. За його словами, масовані удари Росії по українських містах стали демонстративним приниженням президента США Дональда Трампа з боку Володимира Путіна.

Фурса нагадав, що менше ніж тиждень тому Трамп намагався демонструвати дипломатичні успіхи, проте Росія швидко перекреслила його плани. Зокрема, Москва заявила, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського неможлива, а пропозиції щодо гарантій безпеки для України були відкинуті.

Крім того, за словами експерта, публічні заяви російських представників і нові обстріли стали своєрідним сигналом - Кремль відчув слабкість американського лідера.

"Може тепер Трамп, нарешті, зрозуміє, що вести переговори з Путіним можна тільки з позиції сили? Повинен же він, нарешті, колись це зрозуміти? Ну чорт візьми! Щоб Путін сів за стіл переговорів по-справжньому потрібні санкції і зброя, а не червона доріжка", - резюмував Фурса.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Глави збройних сил США і низки європейських країн у четвер, 21 серпня, представили своїм радникам з національної безпеки варіанти гарантій безпеки для України. Детальніше читайте в матеріалі: Відправлення військ під командуванням США: названо варіанти гарантій безпеки України.

За даними Bloomberg, європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підкреслив, що Росія повинна мати право голосу в питаннях безпеки України, залучаючи до цього і Китай.

Тим часом китайські експерти налаштовані скептично. Директор аналітичного центру Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвей вважає, що очікувати від Пекіна активної участі в таких переговорах не варто. Вона нагадала, що Китай свого часу не підписав Будапештський меморандум, хоча висловив йому політичну підтримку в заяві уряду. Це свідчило про те, що Китай не становить загрози для України, але не означало готовності діяти в разі зовнішньої агресії проти неї.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред