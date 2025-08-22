Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Угоди не буде": мирні зусилля Трампа зайшли в глухий кут за чотири дні - WSJ

Анна Ярославська
22 серпня 2025, 12:08
271
Процес переговорів заплутаний, а Путін і Трамп по-різному трактують гарантії безпеки.
Дональд Трамп, Володимир Зеленський
У Білому домі згасає оптимізм щодо мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

  • Трамп кардинально змінив риторику щодо війни в Україні
  • Мирні ініціативи Білого дому втрачають оптимізм
  • Причини провалу дипломатії - різниця в підходах

Президент США Дональд Трамп за три дні кардинально змінив риторику щодо війни в Україні. 18 серпня він заявляв про "швидкий прогрес" у досягненні мирної угоди. Але вже 21 серпня наголосив: без нових атак на території Росії Київ не зможе перемогти. Такий різкий розворот показав, що оптимізм навколо мирних ініціатив глави Білого дому стрімко тане.

Як пише The Wall Street Journal, надії президента США Дональда Трампа на саміт із лідерами Росії України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для укладення мирної угоди не виправдалися. Не виправдався і його запасний план, згідно з яким Путін і Зеленський могли б зустрітися особисто для обговорення питання завершення війни.

відео дня

Крім того, Кремль відкинув ідею про розміщення в Україні західних миротворців у разі укладення мирних угод.

Як пише видання, однією з причин провалу дипломатичних зусиль є принципова різниця в стилях ведення переговорів американського і російського лідерів.

За словами колишніх помічників, президент США схильний до імпровізації, багато в чому спираючись на особисті стосунки. Зі свого боку, Путін, за словами колишніх американських чиновників, методичний у підготовці та не схильний до сентиментальності.

Фіона Гілл, яка обіймала посаду головного експерта з Росії в Раді національної безпеки під час першого терміну Трампа, заявила, що його нещодавні зустрічі з Путіним, Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі призвели до заплутаного процесу і що, можливо, лідери США і Росії по-різному розуміють гарантії безпеки.

"Ми якось сяк-так продираємося через ситуацію в Україні, і зараз усі, по суті, намагаються керувати Трампом, включно з Путіним. Росіяни використовують терміни в певному контексті, а Трамп цього не помічає. Можливо, Путін навмисно давав йому зрозуміти, що він із ними згоден", - сказала вона.

У той час як адміністрація Трампа зберігає надію на швидку угоду, деякі колишні урядовці заявили, що всеосяжне врегулювання малоймовірне.

"Ми там же, де були два тижні тому, там же, де були півроку тому. Угоди ніколи не буде. Путін ніколи не погодиться", - заявив Курт Волкер, який обіймав посаду спецпредставника США з переговорів щодо України в перший термін Трампа.

Путін публічно принизив Трампа: коментар експерта

Фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що Кремль вирішив різко змінити тон щодо мирних ініціатив Білого дому. За його словами, масовані удари Росії по українських містах стали демонстративним приниженням президента США Дональда Трампа з боку Володимира Путіна.

Фурса нагадав, що менше ніж тиждень тому Трамп намагався демонструвати дипломатичні успіхи, проте Росія швидко перекреслила його плани. Зокрема, Москва заявила, що зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського неможлива, а пропозиції щодо гарантій безпеки для України були відкинуті.

Крім того, за словами експерта, публічні заяви російських представників і нові обстріли стали своєрідним сигналом - Кремль відчув слабкість американського лідера.

"Може тепер Трамп, нарешті, зрозуміє, що вести переговори з Путіним можна тільки з позиції сили? Повинен же він, нарешті, колись це зрозуміти? Ну чорт візьми! Щоб Путін сів за стіл переговорів по-справжньому потрібні санкції і зброя, а не червона доріжка", - резюмував Фурса.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Глави збройних сил США і низки європейських країн у четвер, 21 серпня, представили своїм радникам з національної безпеки варіанти гарантій безпеки для України. Детальніше читайте в матеріалі: Відправлення військ під командуванням США: названо варіанти гарантій безпеки України.

За даними Bloomberg, європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підкреслив, що Росія повинна мати право голосу в питаннях безпеки України, залучаючи до цього і Китай.

Тим часом китайські експерти налаштовані скептично. Директор аналітичного центру Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвей вважає, що очікувати від Пекіна активної участі в таких переговорах не варто. Вона нагадала, що Китай свого часу не підписав Будапештський меморандум, хоча висловив йому політичну підтримку в заяві уряду. Це свідчило про те, що Китай не становить загрози для України, але не означало готовності діяти в разі зовнішньої агресії проти неї.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп новини України війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В'язниця або великий штраф за втечу за кордон: Кабмін подав законопроєкт

В'язниця або великий штраф за втечу за кордон: Кабмін подав законопроєкт

13:04Україна
"Угоди не буде": мирні зусилля Трампа зайшли в глухий кут за чотири дні - WSJ

"Угоди не буде": мирні зусилля Трампа зайшли в глухий кут за чотири дні - WSJ

12:08Політика
До влади хочуть залучити нових людей: Єрмак заявив про реформування ОП

До влади хочуть залучити нових людей: Єрмак заявив про реформування ОП

11:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

Останні новини

13:43

Гороскоп на завтра 23 серпня: Терезам - прибуток, Стрільцям - грандіозний успіх

13:34

Чи варто повертатися до колишніх: психолог дав неочікувану відповідь

13:20

Штучне обмеження виплат суддям підриває незалежність правосуддя – суддя Марина Барсук

13:14

Чому не можна казати "велике дякую": якої помилки припускаються багато українцівВідео

13:04

В'язниця або великий штраф за втечу за кордон: Кабмін подав законопроєкт

Якою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погодиЯкою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погоди
12:45

Діагностували важке захворювання: Кікроров звалився зі сцени і не зміг встатиВідео

12:40

Горова вперше заговорила про одруження зі своїм обранцем: "П'ять років разом"

12:31

Чим відрізняються два чоловіки: три відмінності треба знайти за 49 секунд

12:13

Обвал ціни на 12%: в Україні дешевшає популярний фрукт, де купити найвигідніше

Реклама
12:08

"Угоди не буде": мирні зусилля Трампа зайшли в глухий кут за чотири дні - WSJ

11:55

Пиріг із лаваша із секретною начинкою за лічені хвилини - бомбічний смакВідео

11:53

Чи можна відмовитися бути хрещеною чи хрещеним, якщо вас запросили: священник пояснивВідео

11:52

До влади хочуть залучити нових людей: Єрмак заявив про реформування ОП

11:16

Скільки коштує піджак Олени Зеленської - перша леді підкорила своїм виглядом

11:05

Похолодання накриє всю Україну, температура впаде на 5-8 градусів: стала відома дата

11:00

Чи стане Китай гарантом безпеки для України: у Пекіні дали неочікувану відповідь

10:58

Таких цін не було навіть минулого року: вартість одного продукту відчутно впала

10:30

Китайський гороскоп на завтра 23 серпня: Свиням - помилки, Півням - страх

10:20

Мінус п'ять елітних підводників РФ: морський дрон ГУР прорідив лави окупантів

10:08

Наступ на Харків і Суми: Міноборони Росії оприлюднило важливе рішення Путіна

Реклама
09:57

Як не переплатити за автоцивілку у 2025 році: 5 законних способів заощадити на страховці новини компанії

09:53

Як вибрати стиглий кавун: треба звернути увагу на одну єдину ознакуВідео

09:40

Чому Нікіта Пресняков розлучився з дружиною насправді: "Недостатньо"

09:31

ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини: в Орбана вибухнули гнівом

09:24

Відправлення військ під командуванням США: названо варіанти гарантій безпеки України

09:05

"Народжується всередині": колишня кохана Налчаджиоглу зробила зізнання

08:19

У армії Путіна розпочався бунт: солдати відмовляються воювати й знищують техніку

08:10

Як РФ залишається без палива ударами ЗСУПогляд

07:55

"НАТО-лайт": Мелоні запропонувала 24-годинний механізм захисту України від РФ

07:10

Чим відрізняються два хлопці, які їдять суші: відповідь треба знайти за 18 секунд

06:58

США засекретили дані про переговори України та Росії - CBS News

06:10

Крим розміром із Техас: як Трамп повеселив світПогляд

05:00

Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

04:02

Яким був прапор України тисячу років тому – історик показав забуті символи РусіВідео

03:37

Знають все наперед: три знаки зодіаку мають приховані магічні здібності

03:05

Дожити до 100 років не межа: названо головну хитрість довгожителів

02:22

Таким розбивають серце: ТОП-4 знаки, які довіряють людям занадто швидко

02:15

На фронті загострення: у Генштабі розповіли важливі нюанси на ключових напрямках

01:30

Це взагалі що таке: Наташу Корольову перекосило через Тарзана

00:45

Що таке "клямра": лише одиниці зможуть сказати, що означає словоВідео

Реклама
00:17

"Дружба" пішла на канікули: перші подробиці удару по нафтовій артерії КремляВідео

21 серпня, четвер
23:57

Футболіст київського "Динамо" Максим Брагару вперше став батьком: перші фото

23:35

Був там і тримав: гуморист Філімонов розповів, як у нього на руках помер онукВідео

23:33

Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України - що сталось

23:24

Трамп анонсував нову тактику для завершення війни в Україні - що відомо

22:41

"Після цього Трамп умиває руки": чого чекати від зустрічі Зеленського і ПутінаВідео

22:19

"Програємо війну": експерт розкрив найгірший сценарій і назвав головну помилку

22:11

"Фламінго" розправляє крила: експерт пояснив, що робить її "сюрпризом" для ворога

21:41

Які факти про Крим приховує Кремль і чому - відкриття "ламає" підручники історіїВідео

21:29

"Варварський злочин": у Сенаті США погрожують РФ новим потужним ударом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти