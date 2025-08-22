РФ благає Китай стати гарантом безпеки для України: як відповіли у Пекіні

Аналітики вважають, що Китай може надати політичну чи дипломатичну підтримку.

Китай дистанціюється від ідеї гарантій безпеки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Пекін не готовий брати на себе зобов’язання щодо України

Китай дистанціюється від ідеї гарантій безпеки, яку просуває Кремль

Китай може відіграти роль у політичному чи дипломатичному врегулюванні війни проти України. В матеріалі South China Morning Post розповіли, чи є в Пекіна достатньо мотивації та ресурсів, аби стати повноцінним гарантом безпеки.

Аналітики наголошують, що Кремль намагається представити Китай як одного з потенційних гарантів безпеки України, проте він навряд чи погодиться на таку роль. Причинами є як обмеженість ресурсів, так і небажання створювати небезпечний прецедент.

Не так давно, як 20 серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва погодилася з ідеєю гарантій безпеки для України та бачить серед можливих гарантів, зокрема, Китай і Росію.

Втім, китайські експерти налаштовані скептично. Директорка аналітичного центру Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвей вважає, що очікувати від Пекіна активної участі у таких переговорах не варто.

Вона нагадала, що Китай свого часу не підписав Будапештський меморандум, хоча висловив йому політичну підтримку у заяві уряду. Це свідчило про те, що Китай не становить загрози для України, але не означало готовності діяти у випадку зовнішньої агресії проти неї.

"Навіть якщо документ про гарантії безпеки врешті-решт буде складено, Китай може не приєднатися до західних гарантій. Країна, швидше за все, опублікує деякі заяви про безпеку в окремих документах", — підкреслила Чжу.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Науковець Сун Бо з Центру міжнародної безпеки та стратегії Університету Цінхуа підкреслив, що Пекін здатен виступити максимум політичним чи дипломатичним "свідком", але не реальним гарантом.

А професор Цзінь Цанжун з Університету Ренмін прямо заявив, що Китай не має інтересу втягуватися у конфлікти на європейському континенті.

Водночас речниця МЗС КНР Мао Нін зазначила, що Пекін і надалі підтримуватиме діалог для політичного врегулювання війни: "Китай продовжуватиме сприяти діалогу та посередництву по-своєму, наполягаючи на політичному врегулюванні кризи".

Позиція Китаю у війні України з РФ - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на Bloomberg, Китай перестав продавати Україні дрони. Китай припинив постачання до України та країн Європи, а також скоротив експорт окремих компонентів для їх виробництва. Водночас об'єми поставок дронів із Китаю до Росії збільшились.

В той же час у Китаї заявили про "крок уперед" у врегулюванні війни в Україні. При цьому Ван І заявив, що "консенсус", досягнутий Китаєм і Бразилією, нібито допоміг у деескалації "кризи" (так у Китаї називають війну Росії проти України).

Своєю чергою експерт-дипломат Борис Бондарєв розповів, що Дональд Трамп все ще сподівається відірвати Росію від Китаю. За словами Бондарєва, у Білому домі не розуміють, що зараз Москва більше зацікавлена у відносинах з Пекіном, ніж з Вашингтоном.

