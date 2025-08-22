Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У армії Путіна розпочався бунт: солдати відмовляються воювати й знищують техніку

Даяна Швець
22 серпня 2025, 08:19
1507
Причинами саботажу є значні втрати, жорстокі накази командування, відсутність забезпечення та засобів РЕБ.
ВСУ, армия РФ
РФ саботують наступи на фронті / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Міноборони РФ

Що кажуть партизани:

  • Російські військовослужбовці в Херсонській області навмисно знищують власну військову техніку
  • Знищення техніки відбувається, щоб уникнути виходу на позиції та саботувати бойові накази
  • Саботаж створює сприятливі умови для можливого просування ЗСУ, зростає кількість "СЗЧників"

Щоб зірвати наступ і не виходити на позиції, російські військовослужбовці спалюють свою техніку в Херсонській області. Все через великі втрати і жорстокі накази російського командування. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Як йдеться в повідомленні партизанів, на Херсонському напрямку агенти руху зі складу 24-го мотострілецького полку знищують свій транспорт, таким чином саботуючи виходи на позиції.

відео дня

Як результат, армія РФ створює умови для можливого просування ЗСУ.

"Нам повідомляють, що ситуація в полку критична - стає дедалі більше СЗЧників та відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдати були кинуті на позиціях без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про партизанський рух "Атеш"
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

Ситуація стає все гіршою через те, що командування не може організувати порядок в полку.

"Командування не може організувати порядок у полку і ситуація лише посилюється. Ми закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинних наказів", - написали партизани.

Інші повідомлення та попередження руху "АТЕШ"

Главред писав про те, що партизани поблизу Ростова-на-Дону провели успішну диверсійну операцію на ключовому залізничному вузлі. Це дозволило їм перерізати важливі логістичні шляхи, якими російські війська отримували техніку та боєприпаси на південному напрямку. У результаті постачання фактично зупинилося.

Дедалі більше російських солдатів усвідомлюють, що війна проти України є аморальною, і тому вирішують допомагати ЗСУ. Нещодавно один із них надав інформацію, завдяки якій українські військові знищили кілька російських танків на Запорізькому напрямку.

Партизанський рух "АТЕШ" також повідомляв про серйозні проблеми в російській армії на Херсонщині. За їхніми даними, командування, незважаючи на великі втрати, продовжує відправляти солдатів у бій.

До того ж, "АТЕШ" стверджує, що російські військові зазнають значних втрат під час невдалих спроб штурму островів на Дніпрі.

Більше цікавих новин:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ лінія фронту бунты Український фронт російські війська новини України війна Росії та України партизани Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У армії Путіна розпочався бунт: солдати відмовляються воювати й знищують техніку

У армії Путіна розпочався бунт: солдати відмовляються воювати й знищують техніку

08:19Війна
"НАТО-лайт": Мелоні запропонувала 24-годинний механізм захисту України від РФ

"НАТО-лайт": Мелоні запропонувала 24-годинний механізм захисту України від РФ

07:55Світ
США засекретили дані про переговори України та Росії - CBS News

США засекретили дані про переговори України та Росії - CBS News

06:58Світ
Реклама

Популярне

Більше
Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

Китайський гороскоп на завтра 22 серпня: Зміям - звинувачення, Мавпам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 22 серпня: Зміям - звинувачення, Мавпам - проблеми

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

У Зеленського розкрили сценарій завершення війни: що чекає на окуповані землі

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

Останні новини

09:05

"Народжується всередині": колишня кохана Налчаджиоглу зробила зізнання

08:19

У армії Путіна розпочався бунт: солдати відмовляються воювати й знищують техніку

08:10

Як РФ залишається без палива ударами ЗСУПогляд

07:55

"НАТО-лайт": Мелоні запропонувала 24-годинний механізм захисту України від РФ

07:10

Чим відрізняються два хлопці, які їдять суші: відповідь треба знайти за 18 секунд

Якою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погодиЯкою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погоди
06:58

США засекретили дані про переговори України та Росії - CBS News

06:10

Крим розміром із Техас: як Трамп повеселив світПогляд

05:00

Прийде заповітне полегшення: трьох знаків зодіаку чекають зміни 22 серпня

04:02

Яким був прапор України тисячу років тому – історик показав забуті символи РусіВідео

Реклама
03:37

Знають все наперед: три знаки зодіаку мають приховані магічні здібності

03:05

Дожити до 100 років не межа: названо головну хитрість довгожителів

02:22

Таким розбивають серце: ТОП-4 знаки, які довіряють людям занадто швидко

02:15

На фронті загострення: у Генштабі розповіли важливі нюанси на ключових напрямках

01:30

Це взагалі що таке: Наташу Корольову перекосило через Тарзана

00:45

Що таке "клямра": лише одиниці зможуть сказати, що означає словоВідео

00:17

"Дружба" пішла на канікули: перші подробиці удару по нафтовій артерії КремляВідео

21 серпня, четвер
23:57

Футболіст київського "Динамо" Максим Брагару вперше став батьком: перші фото

23:35

Був там і тримав: гуморист Філімонов розповів, як у нього на руках помер онукВідео

23:33

Лавров зірвав переговори Трампа і Путіна через питання України - що сталось

23:24

Трамп анонсував нову тактику для завершення війни в Україні - що відомо

Реклама
22:41

"Після цього Трамп умиває руки": чого чекати від зустрічі Зеленського і ПутінаВідео

22:19

"Програємо війну": експерт розкрив найгірший сценарій і назвав головну помилку

22:11

"Фламінго" розправляє крила: експерт пояснив, що робить її "сюрпризом" для ворога

21:41

Які факти про Крим приховує Кремль і чому - відкриття "ламає" підручники історіїВідео

21:29

"Варварський злочин": у Сенаті США погрожують РФ новим потужним ударом

20:54

"Є два формати": Зеленський зробив важливу заяву про завершення війни

20:52

"Зливають тренера": легенда Динамо жорстко розкритикувала команду перед Лігою Європи

20:28

"Ще давно": Наталя Сумська зробила гучне відверте зізнання

20:18

Ціна встановить новий рекорд: українців назвали терміни подорожчання хліба

19:53

Прості дії восени, і лохина готова до зими: садівниця пояснила, як підготувати кущіВідео

19:37

Путін висунув нові умови миру та два варіанти закінчення війни – що передбачається

19:29

Чому Пугачова і Кіркоров розлучилися насправді - деталі

19:19

"Трамп зіскочив": тривожний прогноз ексглави МЗС щодо переговорів про мирВідео

19:10

Як Путін в один день відкинув все, на що сподівався ТрампПогляд

18:53

В Україні буде справжній Армагеддон: регіони заливатиме дощами з грозами та градом

18:52

"Грудень, дощ, бруд, романтики нуль": Омаргалієва розповіла, як Тамерлан освідчувався їй

18:45

ЗСУ розірвали "ланцюг" ворога: Сирський розповів, як сотні росіян потрапили в пастку

18:44

В Україні більше не буде ПТУ та "бурс" - чим їх замінять

18:25

Змішувач заблищить краще за новий: простий, але дуже ефективний спосіб очищенняВідео

18:22

Чотири найгірші місця: де не можна вішати дзеркало в будинку

Реклама
18:00

Неймовірне перевтілення: Тоня Матвієнко стала брюнеткою з кареВідео

17:52

"Таких у світі немає": названо головну особливість української ракети "Фламінго"

17:51

Mastercard запрошує на концерти під відкритим небом і дарує знижки новини компанії

17:49

Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін спершу зустрілися без нього: деталі від The Guardian

17:44

Татова чи мамина: Positiff показав зблизька обличчя восьмимісячної доньки

17:34

Сильно молодша: екса Джессіки Альби підловили за поцілунками з копією актриси

17:19

З тонною вибухівки: нові деталі виробництва далекобійної ракети Фламінго

17:09

Фонд Андрія Матюхи оголосив про партнерство з "Укренерго" у межах програми захисту ремонтників актуально

17:06

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

16:46

"Усе скінчено": принц Філіп зробив нищівний коментар про весілля принца Гаррі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти