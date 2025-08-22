У армії Путіна розпочався бунт: солдати відмовляються воювати й знищують техніку

Причинами саботажу є значні втрати, жорстокі накази командування, відсутність забезпечення та засобів РЕБ.

РФ саботують наступи на фронті / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Міноборони РФ

Що кажуть партизани:

Російські військовослужбовці в Херсонській області навмисно знищують власну військову техніку

Знищення техніки відбувається, щоб уникнути виходу на позиції та саботувати бойові накази

Саботаж створює сприятливі умови для можливого просування ЗСУ, зростає кількість "СЗЧників"

Щоб зірвати наступ і не виходити на позиції, російські військовослужбовці спалюють свою техніку в Херсонській області. Все через великі втрати і жорстокі накази російського командування. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Як йдеться в повідомленні партизанів, на Херсонському напрямку агенти руху зі складу 24-го мотострілецького полку знищують свій транспорт, таким чином саботуючи виходи на позиції.

Як результат, армія РФ створює умови для можливого просування ЗСУ.

"Нам повідомляють, що ситуація в полку критична - стає дедалі більше СЗЧників та відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдати були кинуті на позиціях без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

Ситуація стає все гіршою через те, що командування не може організувати порядок в полку.

"Командування не може організувати порядок у полку і ситуація лише посилюється. Ми закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинних наказів", - написали партизани.

Інші повідомлення та попередження руху "АТЕШ"

Главред писав про те, що партизани поблизу Ростова-на-Дону провели успішну диверсійну операцію на ключовому залізничному вузлі. Це дозволило їм перерізати важливі логістичні шляхи, якими російські війська отримували техніку та боєприпаси на південному напрямку. У результаті постачання фактично зупинилося.

Дедалі більше російських солдатів усвідомлюють, що війна проти України є аморальною, і тому вирішують допомагати ЗСУ. Нещодавно один із них надав інформацію, завдяки якій українські військові знищили кілька російських танків на Запорізькому напрямку.

Партизанський рух "АТЕШ" також повідомляв про серйозні проблеми в російській армії на Херсонщині. За їхніми даними, командування, незважаючи на великі втрати, продовжує відправляти солдатів у бій.

До того ж, "АТЕШ" стверджує, що російські військові зазнають значних втрат під час невдалих спроб штурму островів на Дніпрі.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



