У армії Путіна розпочався бунт: солдати відмовляються воювати й знищують техніку

Що кажуть партизани:
- Російські військовослужбовці в Херсонській області навмисно знищують власну військову техніку
- Знищення техніки відбувається, щоб уникнути виходу на позиції та саботувати бойові накази
- Саботаж створює сприятливі умови для можливого просування ЗСУ, зростає кількість "СЗЧників"
Щоб зірвати наступ і не виходити на позиції, російські військовослужбовці спалюють свою техніку в Херсонській області. Все через великі втрати і жорстокі накази російського командування. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Як йдеться в повідомленні партизанів, на Херсонському напрямку агенти руху зі складу 24-го мотострілецького полку знищують свій транспорт, таким чином саботуючи виходи на позиції.
Як результат, армія РФ створює умови для можливого просування ЗСУ.
"Нам повідомляють, що ситуація в полку критична - стає дедалі більше СЗЧників та відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдати були кинуті на позиціях без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами", - йдеться у повідомленні.
Ситуація стає все гіршою через те, що командування не може організувати порядок в полку.
"Командування не може організувати порядок у полку і ситуація лише посилюється. Ми закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинних наказів", - написали партизани.
Інші повідомлення та попередження руху "АТЕШ"
Главред писав про те, що партизани поблизу Ростова-на-Дону провели успішну диверсійну операцію на ключовому залізничному вузлі. Це дозволило їм перерізати важливі логістичні шляхи, якими російські війська отримували техніку та боєприпаси на південному напрямку. У результаті постачання фактично зупинилося.
Дедалі більше російських солдатів усвідомлюють, що війна проти України є аморальною, і тому вирішують допомагати ЗСУ. Нещодавно один із них надав інформацію, завдяки якій українські військові знищили кілька російських танків на Запорізькому напрямку.
Партизанський рух "АТЕШ" також повідомляв про серйозні проблеми в російській армії на Херсонщині. За їхніми даними, командування, незважаючи на великі втрати, продовжує відправляти солдатів у бій.
До того ж, "АТЕШ" стверджує, що російські військові зазнають значних втрат під час невдалих спроб штурму островів на Дніпрі.
Більше цікавих новин:
- У Путіна може закінчитися паливо: ціни на бензин у РФ встановили новий рекорд
- Українцям тепер надходить до 4200 грн до основної пенсії: кому та як призначають
- Невже "кинули" Трампа: РФ відмовляється виконувати дану США обіцянку, деталі ISW
Про джерело: рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред