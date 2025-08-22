Рус
"НАТО-лайт": Мелоні запропонувала 24-годинний механізм захисту України від РФ

Анна Ярославська
22 серпня 2025, 07:55
1682
Поки незрозуміло, чи передбачає план відправлення військ в Україну.
Джорджія Мелоні
Європа шукає заміну статті 5 для України

Головне:

  • Прем'єр-міністр Італії запропонувала механізм "НАТО-лайт" для України
  • Союзники Києва будуть зобов'язані протягом 24 годин вирішувати, як реагувати на можливий новий напад РФ
  • Поки що незрозуміло, чи передбачає план відправлення військ в Україну.

Європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, які зобов'яжуть союзників Києва протягом 24 годин вирішити, чи надавати країні військову підтримку в разі повторного нападу Росії. Як пише агентство Bloomberg, автором пропозиції є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

По суті, це пропозиція, яка фактично являє собою положення про колективну оборону, аналогічне НАТО, але не передбачає фактичного членства в Альянсі.

відео дня

За словами людей, знайомих із перебігом обговорень, італійський план визнає, що членство України в НАТО не розглядають, але як наступний оптимальний варіант буде запропоновано механізм колективної допомоги.

Як розповіли джерела Bloomberg, хоча варіант "НАТО-лайт" не відповідатиме зобов'язанням військового альянсу щодо колективної оборони, викладеним у статті 5 статуту НАТО, він зобов'яже країни, які підписали двосторонні угоди з Україною, швидко домовитися про відповідні заходи в разі нападу.

'НАТО-лайт': Мелоні запропонувала 24-годинний механізм захисту України від РФ
Що таке п‘ята стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Варіанти дій на агресію Кремля включатимуть надання Києву швидкої та стійкої оборонної підтримки, економічної допомоги, зміцнення української армії, а також запровадження санкцій проти Росії.

Поки незрозуміло, чи передбачає план відправлення військ окремими європейськими країнами в Україну.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив італійській газеті La Repubblica, що ідея Мелоні "полягає в тому, щоб НАТО як оборонний альянс могла забезпечити захист іноземної держави, наприклад України".

"Як альтернатива окремі країни могли б узяти на себе такі зобов'язання. Оптимальний механізм буде обрано з часом. Безумовно, з НАТО буде гарантовано більш ефективне стримування", - зазначив Крозетто.

Уряд Італії не відповів на прохання прокоментувати ситуацію.

Що не так із гарантіями безпеки у форматі "НАТО без НАТО" - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що безпекові гарантії Україні у форматі "НАТО без НАТО", які вперше були запропоновані прем'єр-міністром Італії, є привабливими, проте є проблема.

"Навіть сама стаття 5, яка є серцевиною колективної оборони, не зобов'язує всіх учасників вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній країні вживати заходів на підтримку країни-жертви агресії та самостійно визначати, у який спосіб надати допомогу: військовим, політичним, дипломатичним чи навіть гуманітарним шляхом. Тобто це не є абсолютною гарантією", - сказав аналітик у коментарі Главреду.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів першу тривалу координаційну розмову з радниками з національної безпеки Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії, Фінляндії, а також представниками ЄС і НАТО. Детальніше читайте в матеріалі: Новий "Будапешт" неможливий: в ОП розкрили деталі переговорів про гарантії безпеки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Києву в рамках потенційної мирної угоди з Росією. При цьому американські війська не будуть відправлені в Україну.

Як пише The Times, високопоставлені військові керівники європейських країн обговорюють гарантії безпеки Україні. Зокрема, вони хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі F-35 у Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі учасники "Коаліції рішучих" направлять в Україну контингент у межах гарантій безпеки. Внески країн будуть принципово різними.

Інші новини:

17:09

Фонд Андрія Матюхи оголосив про партнерство з "Укренерго" у межах програми захисту ремонтників актуально

17:06

"Без цього війну не виграти": Трамп зробив гучну заяву про удари по Росії

16:46

"Усе скінчено": принц Філіп зробив нищівний коментар про весілля принца Гаррі

