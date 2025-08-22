Мінус п'ять елітних підводників РФ: морський дрон ГУР прорідив лави окупантів

Головні тези:
- Морський дрон втратив зв'язок і почав дрейфувати
- Російське командування направило до дрона елітну групу підводних диверсантів
- Усі п'ять водолазів були підірвані
Український ударний морський дрон зміг прорватися в бухту Новоросійська, де країна-агресор Росія тримає залишки Чорноморського флоту РФ. Там він втратив зв'язок із пунктом управління, а росіяни відправили до безпілотника групу з п'яти елітних водолазів. Усі п'ятеро загинули.
"Під час операції ГУР МО України в Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався в бухту Новоросійська, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту", - повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Морський дрон втратив зв'язок із пунктом управління через дію засобів РЕБ і почав дрейфувати.
"Через деякий час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник із бухти для дослідження", - йдеться в повідомленні.
На виконання цього завдання російське командування відправило групу з п'яти елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту держави-агресора з числа так званих "Підводних диверсійних сил і засобів".
"Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням", - пояснили в ГУР.
Виконати завдання окупантам не вдалося.
"Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував - унаслідок вибуху всіх п'ятьох елітних російських підводників-диверсантів ліквідовано. Серед особового складу російського флоту, який базується в Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим "м'ясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", - додали в українській розвідці.
Як писав Главред, у ніч на 21 серпня в окупованому росіянами Севастополі прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про пожежу. За даними місцевих пабліків, було чутно щонайменше два потужні вибухи в районі мису Фіолент.
Як пишуть OSINT-аналітики, БПЛА вдарили по військовій частині №95408 Чорноморського флоту РФ, у якій наразі базується ГРУ РФ.
Раніше українські захисники знищили ворожий винищувач Су-30 над акваторією Чорного моря, застосувавши безпілотний морський апарат, оснащений зенітною ракетою. Вертоліт армії РФ летів у напрямку Новоросійська, але так і не досяг мети.
