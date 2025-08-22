Мінус п'ять елітних підводників РФ: морський дрон ГУР прорідив лави окупантів

У лавах російського флоту в Новоросійську зростає невдоволення через "м'ясний" наказ командування.

https://glavred.net/war/minus-pyat-elitnyh-podvodnikov-rf-morskoy-dron-gur-proredil-ryady-okkupantov-10691762.html Посилання скопійоване

Морський дрон ГУР у бухті Новоросійська ліквідував п'ятьох російських водолазів / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, МО РФ

Головні тези:

Морський дрон втратив зв'язок і почав дрейфувати

Російське командування направило до дрона елітну групу підводних диверсантів

Усі п'ять водолазів були підірвані

Український ударний морський дрон зміг прорватися в бухту Новоросійська, де країна-агресор Росія тримає залишки Чорноморського флоту РФ. Там він втратив зв'язок із пунктом управління, а росіяни відправили до безпілотника групу з п'яти елітних водолазів. Усі п'ятеро загинули.

"Під час операції ГУР МО України в Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався в бухту Новоросійська, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту", - повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

відео дня

Морський дрон втратив зв'язок із пунктом управління через дію засобів РЕБ і почав дрейфувати.

"Через деякий час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник із бухти для дослідження", - йдеться в повідомленні.

На виконання цього завдання російське командування відправило групу з п'яти елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту держави-агресора з числа так званих "Підводних диверсійних сил і засобів".

"Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням", - пояснили в ГУР.

Виконати завдання окупантам не вдалося.

"Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував - унаслідок вибуху всіх п'ятьох елітних російських підводників-диверсантів ліквідовано. Серед особового складу російського флоту, який базується в Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим "м'ясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", - додали в українській розвідці.

Підводний дрон Марічка - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, у ніч на 21 серпня в окупованому росіянами Севастополі прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про пожежу. За даними місцевих пабліків, було чутно щонайменше два потужні вибухи в районі мису Фіолент.

Як пишуть OSINT-аналітики, БПЛА вдарили по військовій частині №95408 Чорноморського флоту РФ, у якій наразі базується ГРУ РФ.

Раніше українські захисники знищили ворожий винищувач Су-30 над акваторією Чорного моря, застосувавши безпілотний морський апарат, оснащений зенітною ракетою. Вертоліт армії РФ летів у напрямку Новоросійська, але так і не досяг мети.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред