Мінус п'ять елітних підводників РФ: морський дрон ГУР прорідив лави окупантів

Анна Ярославська
22 серпня 2025, 10:20
У лавах російського флоту в Новоросійську зростає невдоволення через "м'ясний" наказ командування.
ВМФ РФ, водолаз
Морський дрон ГУР у бухті Новоросійська ліквідував п'ятьох російських водолазів / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, МО РФ

Головні тези:

  • Морський дрон втратив зв'язок і почав дрейфувати
  • Російське командування направило до дрона елітну групу підводних диверсантів
  • Усі п'ять водолазів були підірвані

Український ударний морський дрон зміг прорватися в бухту Новоросійська, де країна-агресор Росія тримає залишки Чорноморського флоту РФ. Там він втратив зв'язок із пунктом управління, а росіяни відправили до безпілотника групу з п'яти елітних водолазів. Усі п'ятеро загинули.

"Під час операції ГУР МО України в Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався в бухту Новоросійська, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту", - повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Морський дрон втратив зв'язок із пунктом управління через дію засобів РЕБ і почав дрейфувати.

"Через деякий час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник із бухти для дослідження", - йдеться в повідомленні.

На виконання цього завдання російське командування відправило групу з п'яти елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту держави-агресора з числа так званих "Підводних диверсійних сил і засобів".

"Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням", - пояснили в ГУР.

Виконати завдання окупантам не вдалося.

"Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував - унаслідок вибуху всіх п'ятьох елітних російських підводників-диверсантів ліквідовано. Серед особового складу російського флоту, який базується в Новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим "м'ясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи", - додали в українській розвідці.

Мінус п'ять елітних підводників РФ: морський дрон ГУР прорідив лави окупантів
Підводний дрон Марічка - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, у ніч на 21 серпня в окупованому росіянами Севастополі прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про пожежу. За даними місцевих пабліків, було чутно щонайменше два потужні вибухи в районі мису Фіолент.

Як пишуть OSINT-аналітики, БПЛА вдарили по військовій частині №95408 Чорноморського флоту РФ, у якій наразі базується ГРУ РФ.

Раніше українські захисники знищили ворожий винищувач Су-30 над акваторією Чорного моря, застосувавши безпілотний морський апарат, оснащений зенітною ракетою. Вертоліт армії РФ летів у напрямку Новоросійська, але так і не досяг мети.

