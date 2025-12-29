Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

Ангеліна Підвисоцька
29 грудня 2025, 09:45оновлено 29 грудня, 10:51
133
Якщо розмова відбудеться, що це будуть перші прямі переговори між Зеленським і Путіним за останні 5 років.
Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News
Зеленський і Путін можуть провести переговори / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • Існує ймовірність особистої розмови Володимира Зеленського з Путіним
  • Трамп може вважати особистою перемогою розмову Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч у Мар-а-Лаго, після якої стало відомо, що вперше за понад 5 років може може відбутися особиста розмова Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерело.

"Недільні переговори президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть продовжити шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з Володимиром Путіним", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Джерело вже вважає "дипломатичною перемогою" для президента США можливу телефонну розмову. Найбільшим досягненням у мирному процесі стала б розмова, якби це сталося в день переговорів із Трампом.

"Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі", - додало джерело.

У виданні також додали, що Трамп хоче залучити Зеленського до прямих переговорів із Путіним. Джерело стверджує, що можливість переговорів Києва і Кремля була в серпні та вересні 2024 року до початку Курської операції.

Коли може бути досягнута мирна угода - думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть привести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише 2026 року. Для цього, на його думку, мають збігтися кілька чинників: поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії та тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

29 грудня Главред із посиланням на президентів розповів, що чекає на Україну найближчими тижнями. Президент України також зазначив, що сторони розглядатимуть шість документів щодо мирного плану. Він висловив сподівання, що вже в січні 2026 року вдасться досягти домовленостей.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордони

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордони

11:43Україна
Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

11:37Політика
Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлять

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлять

10:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Більше ніж "паляниця": яке коротке слово видає справжнього українця

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

Рецепт божественної закуски на Новий рік: весь секрет в начинці

Китайський гороскоп на сьогодні 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на сьогодні 29 грудня: Драконам - гнів, Собакам - плітки

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Останні новини

12:17

Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

11:54

"Притирання одне до одного": Даша Квіткова розповіла правду про партнера на "Танцях"

11:43

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордониВідео

11:37

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

11:27

"Завжди вперед": хто переміг на шоу "Зважені та щасливі", скинувши 104 кг

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 роціГрафіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році
10:59

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлятьВідео

10:59

"Сьогодні прилетіло": Могилевська повідомила про небезпеку для донькиВідео

10:50

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

10:10

"Третя спроба": зірка "Ліги сміху" оголосив про мобілізацію до ЗСУВідео

Реклама
10:05

Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

09:50

"Втік": Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками"

09:45

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

09:22

Астрологи назвали найбільш зарозумілі знаки зодіаку

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 грудня (оновлюється)

09:00

"Довелося спати на смітнику": співак JULIK про екстремальні концерти і втрату голосуЕксклюзив

08:51

Чому Китай виграє в будь-якому разіПогляд

08:39

Трамп і Зеленський зустрілися в Мар-а-Лаго: що чекає на Україну найближчими тижнями

08:30

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:03

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

07:32

У Майкопі та Тулі пролунали вибухи: атаковано військовий аеродром

Реклама
06:56

Гарантії безпеки для України: Макрон анонсував рішення вужче в січні

06:31

Таємна гра Путіна з НазарбаєвимПогляд

05:27

Капюшон грітиме краще, якщо зробити одну дію: простий трюк з хутром

04:53

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці милого котика за 45 секунд

04:38

Гороскоп на завтра 30 грудня: Ракам - несподівана зустріч, Скорпіонам - прибуток

03:34

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

02:30

Приховані сигнали деменції: що багато хто сприймає за звичайну хворобу

01:57

Повалені дерева та паралізований рух: ДСНС показало наслідки негоди УкраїніФотоВідео

01:30

Чудова четвірка: Курнікова вперше засвітила всіх своїх дітей від Іглесіаса

01:20

Ольга Харлан показала рідкісне фото з нареченим-італійцем

28 грудня, неділя
23:39

Одружений Галич публічно зацілував партнерку по "Танцях" після виступу

23:34

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

23:28

Як зберігати цибулини амариліса: садівники розкрили секрети повторного цвітіння

23:21

Субсидії під загрозою: хто з українців може залишитися без виплат і коли

23:07

Із прибиральниці в янгола: Денисенко показала "клас" на "Танцях з зірками"Відео

22:43

"Шукайте мені заміну": Нікіта Добриніна опинився за крок від відходу з "Танців"

22:35

"У неї чоловік хороший": кум Лободи розкрив секрет співачки

22:25

"Куп'янськ наш - ми йдемо": у МО РФ зганьбилися кадрами "контролю" над містом

21:49

"Дедлайнів не ставлю": Трамп заявив про вигоди для України від мирної угоди

21:48

Катерина Кухар рознесла виступ Квіткової на "Танцях" - причина

Реклама
21:34

Небезпечна помилка водіїв: популярний трюк із двірниками виявився шкідливим для автоВідео

21:30

Показали справжню пристрасть: ветеран ЗСУ видала на Танцях із зірками палку румбуВідео

21:23

Відключення світла в Дніпропетровській області на 29 грудня: новий графік від ДТЕКФото

21:11

"Були недопрацьовані": як схудла Неля Шовкопляс виступила на "Танцях"

20:53

Розмова Путіна і Трампа: у Кремлі назвали умови закінчення війни

20:51

Справжній фурор: як відбулося відкриття спецвипуску "Танців з зірками"

20:50

Як зробити скло прозорим навіть у мороз: простий лайфхак, для зимових ранків

20:43

Відключення "електрики" в більшості областей: Укренерго про графіки на 29 грудня

20:40

Гороскоп для Козерогів: чим здивує 2026 рік у коханні та фінансах

19:53

Два контракти для лідера "Динамо": куди може перейти український півзахисник

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти