Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

Якщо розмова відбудеться, що це будуть перші прямі переговори між Зеленським і Путіним за останні 5 років.

Зеленський і Путін можуть провести переговори

Що відомо:

Існує ймовірність особистої розмови Володимира Зеленського з Путіним

Трамп може вважати особистою перемогою розмову Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч у Мар-а-Лаго, після якої стало відомо, що вперше за понад 5 років може може відбутися особиста розмова Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерело.

"Недільні переговори президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть продовжити шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з Володимиром Путіним", - йдеться в повідомленні.

Джерело вже вважає "дипломатичною перемогою" для президента США можливу телефонну розмову. Найбільшим досягненням у мирному процесі стала б розмова, якби це сталося в день переговорів із Трампом.

"Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі", - додало джерело.

У виданні також додали, що Трамп хоче залучити Зеленського до прямих переговорів із Путіним. Джерело стверджує, що можливість переговорів Києва і Кремля була в серпні та вересні 2024 року до початку Курської операції.

Коли може бути досягнута мирна угода - думка експерта

Поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу і не можуть привести до реальних результатів. Таку оцінку в коментарі для Главреда дав виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Експерт вважає, що гіпотетично уявити підписання документа про остаточне врегулювання можна лише 2026 року. Для цього, на його думку, мають збігтися кілька чинників: поступки з боку України, ресурсне виснаження Росії та тиск з боку можливої адміністрації Трампа.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Трамп також провів переговори з главою РФ. Під час телефонної розмови Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.

29 грудня Главред із посиланням на президентів розповів, що чекає на Україну найближчими тижнями. Президент України також зазначив, що сторони розглядатимуть шість документів щодо мирного плану. Він висловив сподівання, що вже в січні 2026 року вдасться досягти домовленостей.

