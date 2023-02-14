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"Повна підтримка України до перемоги": Резніков підбив перші підсумки Рамштайн-9

14 лютого 2023, 19:26
Україна повинна здобути перемогу у війні з агресором Росією на полі бою – сценарій підтримують всі країни-партнери Києва, сказав Олексій Резніков.
Олексій Резніков
На зустрічі в Рамштайні обговорювалися питання прискорення постачань озброєнь Україні - Резніков / УНІАН

У зустрічі Контактної групи підтримки України в Рамштайні взяли участь 54 держави. Антикремлівська коаліція зростає. Представники всіх країн чітко заявили, що Київ повинен здобути перемогу над Москвою на полі бою. Сторони обговорили швидкість, своєчасність і стабільність постачань військової допомоги. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, за підсумками засідання Контактної групи з питань України, яке відбулося у вівторок, 14 лютого, міністр оборони заявив, що "дуже задоволений" результатами зустрічі, і повідомив перші подробиці.

За словами глави Міноборони, у зустрічі Рамштайн-9 взяли участь делегати 54 світових держав. Коаліція проти агресора Росії зростає.

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"Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України - саме на полі бою", - сказав Резніков.

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Також він уточнив, що на зустрічі обговорювалися питання швидкості, своєчасності і стабільності постачань озброєнь Києву.

Крім того, міністр оборони акцентував увагу на словах глави Пентагону Ллойда Остіна і генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, який заявив, що Україна не може, а повинна здобути перемогу над країною-окупанткою Росією.

"Цитата Ллойда Остіна: "Україна повинна перемогти". Причому англійською мовою це звучало must - не can, а must. Ви розумієте силу цього слова. А далі був дуже важливий меседж, який я почув від Єнса Столтенберга, і його поділяють всі виступаючі: "Коли хтось говорить, що є якісь ризики в плані надання чергового траншу або допомоги для України, то ризик залишається тільки один - це якраз те, що зло може перемогти. І ризик є для всіх, якщо зло переможе, тому що для всіх інших тоталітарних режимів це буде хороший приклад. Тому заради майбутнього миру і всесвітньої конструкції безпеки ми повинні допомогти Україні перемогти в цій війні", - сказав Резніков і підкреслив, що ключовою заявою на засіданні стала "єдність всіх навколо України заради перемоги України" і слова Столтенберга про те, що "швидкість рятує життя".

Засідання Контактної групи допомоги Україні в Рамштайні

Міністр оборони США Ллойд Остін під час своєї заяви на зустрічі держав-союзників України на американській базі в Рамштайні зазначив, що країни готові продовжити надавати військову допомогу Києву у відбитті військової агресії РФ.

У підсумковій заяві Остін сказав, що країни-партнери не ухвалили рішення про надання Україні винищувачів. За його словами, Захід має намір вирішити нагальні проблеми Києва для проведення контрнаступу навесні.

Також глава Пентагону Остін підкреслив, що США, Франція, Німеччина, Польща, Португалія, Норвегія, Чехія та Нідерланди відправлять Україні танки. Франція та Італія мають намір передати Києву системи ППО.

Наступ Росії:

Олексій Резніков війна Росії та України Рамштайн зустріч
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