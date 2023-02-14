РФ не готова до наступу, Путін і Шойгу брешуть про успіхи під Вугледаром - ISW

Наступ на Вугледар можуть спробувати зміцнити більш мобілізованими силами або шляхом повторного введення в цей район решти частин Північного флоту.

Володимир Путін публічно підтримав Міністерство оборони Росії / Фото mil.ru

Російські війська продовжують зазнавати катастрофічних втрат в районі Вугледара Донецької області. При цьому президент РФ навмисно намагається публічно підтримати версію про неминучий та масштабний великий російський наступ на Донбасі. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що в ефірі державного телеканалу Путін навмисно похвалив Тихоокеанський і Північний флот на фоні значних втрат механізованих частин 155-ї бригади морської піхоти при штурмі Вугледара. Таким чином Путін публічно підтримав Міністерство оборони Росії, яке спочатку зберігало мовчання, а 7 лютого Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про те, що російські війська успішно розвивають наступ.

"Путін, ймовірно, навмисно подвоює вкрай оптимістичний опис Вугледарської лінії фронту від Міноборони Росії, щоб підтримати версію про неминучий та масштабний великий російський наступ в Донецькій області", - пишуть експерти.

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Коментар Путіна також може свідчити про намір посилити наступ на Вугледар більш мобілізованими силами або за рахунок повторного введення в цей район решти частин Північного флоту.

Аналітики вважають, що використання російськими збройними силами мобілізованих навряд чи створить достатні наступальні можливості для великомасштабного і швидкого механізованого наступу .

Бригада, яка брала участь у штурмі міста, на 80-90% укомплектована мобілізованими.

"Те, що Росія продовжує покладатися на мобілізованих людей, які не могли виконувати бойові завдання, такі як ідентифікація та виявлення мінних полів або не знали, що робити, наткнувшись на них під час штурму, вказує на те, що мобілізовані не мають необхідного бойового досвіду, необхідного для проведення успішного механізованого наступу", - йдеться у звіті.

При цьому експерти зазначають, що Росія може перекинути додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійні оборонні операції або наступальні операції на виснаження на лінії фронту у Вугледарі.

Ситуація під Угледаром

Заступник мера Вугледара Максим Вербовський 3 лютого розповів, що окупанти Росії здійснили спроби штурму Вугледара. Ворог обстрілює місто з артилерії, Градів і вертольотів. Тоді, за його словами, загарбники просунулися в селища поблизу міста і прагнули його оточити.

Сили спеціальних операцій та 72-ї окремої механізованої бригади влаштували засідку в тилу ворога на Вугледарському напрямку. У засідку потрапили російські військові 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока.

11 лютого в Інституті вивчення війни повідомили, що морські піхотинці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів Росії зазнали розгрому від сил оборони України під Вугледаром Донецької області через неефективну тактику та наявність у підрозділі великої кількості мобілізованих.

У боях під Вугледаром в результаті лише одного бою вони втратили 30 одиниць техніки і сотні військових. Під Авдіївкою були ліквідовані дві штурмові піхотні групи.

За даними Інституту вивчення війни, провал під Вугледаром деморалізував росіян, вони не вірять у здатність розпочати новий наступ.

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