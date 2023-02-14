Захід працює над перемогою України у війні з РФ: вісім країн дадуть ЗСУ потужні танки

Італія і Франція планують передати Україні системи протиповітряної оборони, Париж має намір розгорнути виробництво боєприпасів, сказав Ллойд Остін.

Захід допоможе Україні військовою технікою та боєприпасами - Остін / Колаж bundeswehr.de, скріншот YouTube

Країни-союзники України проводять роботу над тим, щоб Київ здобув перемогу у війні з агресором Росією. Вісім країн - США, Франція, Німеччина, Польща, Португалія, Норвегія, Чехія та Нідерланди - передадуть українській державі танки. Франція та Італія планують відправити системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи допомоги Україні в Рамштайні він розповів про те, що низка держав ухвалили рішення поставити Києву танки та інші бойові машини.

"Зараз за допомогою США отримані танки і також отримані танки Chelenger, отримані бронетранспортери з Канади, отримані танки від США, Нідерландів, Чехії. Польща нещодавно надала танки Т-72, також є важливі кроки з боку Німеччини, Польщі, Португалії, Іспанії, Норвегії, Нідерландів щодо надання танків", - зазначив Остін.

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За його словами, Італія і Франція також мають намір поставити Україні ППО. При цьому Австралія і Франція вироблятимуть боєприпаси калібру 55 мм, а Норвегія виділила 6,8 млрд євро на допомогу Києву.

"Це все працює на успіх України", - підкреслив Ллойд Остін.

Засідання Контактної групи допомоги Україні в Рамштайні

Глава Пентагону Ллойд Остін 9 лютого під час заяви на зустрічі країн-союзників Києва на американській базі в Рамштайні сказав, що держави готові продовжувати надавати допомогу Україні у відбитті російської військової агресії.

Крім того, він підкреслив, що Захід допоможе ЗСУ перейти в контрнаступ навесні.

У своїй підсумковій заяві Остін підкреслив, що країни Заходу не ухвалили рішення щодо постачання Україні винищувачів. За його словами, наразі союзники мають намір вирішити нагальні проблеми української армії, щоб допомогти військам перейти в контрнаступ навесні.

"Ми продовжимо працювати з Україною, щоб розуміти, що їй потрібно найбільше. Ми зосереджені на контрнаступі навесні. Говоримо про системи Stryker, Bradley, артилерійські установки", − підкреслив Ллойд Остін.

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