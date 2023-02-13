Йшли в наступ: під Вугледаром ЗСУ знищили величезну колону окупантів

Колона техніки окупаційної армії рухалася дорогою. ЗСУ вчасно помітили росіян і підтягнули артилерію і резерви.

ЗСУ, війська РФ / Міноборони РФ, 36-та ОМБП

Полковник СБУ Роман Костенко розповів, як під Угледаром ЗСУ розбили російську колону, яка штурмувала українські позиції.

У коментарі "Еспресо" Роман Костенко повідомив, що росіяни довгий час берегли свою техніку і намагалися штурмувати позиції ЗСУ піхотою, проте напередодні вони вирішили влаштувати прорив і підігнали під Вугледар багато техніки.

Оскільки поля біля міста заміновані, колона техніки окупаційної армії рухалася дорогою. ЗСУ вчасно помітили росіян і підтягнули артилерію і резерви.

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"Росія втратила багато живої сили і техніки після поразки під Вугледаром. ЗСУ розбили велику колону, знищено танковий батальйон армії РФ", - повідомив полковник СБУ.

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Костенко додав, що росіяни планували налякати ЗСУ великою кількістю своєї бронетехніки і змусити Захисників України відступити, проте отримали відповідь.

Ситуація під Угледаром

Заступник мера Вугледара Максим Вербовський 3 лютого розповів, що окупанти Росії здійснили спроби штурму Вугледара. Ворог обстрілює місто з артилерії, Градів і вертольотів. Тоді, за його словами, загарбники просунулися в селища поблизу міста і прагнули його оточити.

Сили спеціальних операцій та 72-ї окремої механізованої бригади влаштували засідку в тилу ворога на Вугледарському напрямку. У засідку потрапили російські військові 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока.

11 лютого в Інституті вивчення війни повідомили, що морські піхотинці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів Росії зазнали розгрому від сил оборони України під Вугледаром Донецької області через неефективну тактику та наявність у підрозділі великої кількості мобілізованих.

За даними Інституту вивчення війни, провал під Вугледаром деморалізував росіян, вони не вірять у здатність розпочати новий наступ.

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