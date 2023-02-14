Росія провалила наступ на Донбасі, зазнавши величезних втрат: в ISW назвали причину

Росія вже втретє змушена доукомплектовувати 155-ту бригаду морської піхоти, яка зазнала важких втрат під Вугледаром.

Бої під Вугледаром / скріншот відео

Новий наступ Росії ускладнюється через недостатній рівень підготовки мобілізованих солдатів, що становлять більшість нинішнього складу російської армії.

В огляді ситуації на фронті від американського Інституту вивчення війни (ISW) говориться, що Росія вже втретє змушена доукомплектовувати 155-ту бригаду морської піхоти, яка зазнала важких втрат під Вугледаром.

При цьому джерела в самій бригаді стверджують, що вона складається на 80-90% з мобілізованими.

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"Мобілізовані не мають необхідного бойового досвіду, який потрібен для успішного ведення механізованого наступу. Ці мобілізовані, ймовірно, пройшли обмежену індивідуальну підготовку, їм не вистачає згуртованості, професійної підготовки та досвіду, необхідних для проведення широкомасштабних наступальних операцій", – зазначають аналітики ISW.

Як приклад наводиться одне з невдалих наступів бригади на Вугледар, коли російська танкова група натрапила на міни. Тоді російські солдати показали повне невміння виявляти мінні загородження і правильно реагувати на них.

Наступ Росії на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів, що агресор Росія в ході свого наступу на Україну застосує вже нову тактику. Ворог має намір діяти в рамках так званого повзучого наступу. Атакувати окупанти будуть на двох напрямках – Сході та півдні. На думку міністра, окупувати всю Україну ворог вже не намагатиметься.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти РФ готові піти в атаку до річниці повномасштабного нападу на Україну. Очікуються наступальні дії на певному напрямку. Директор Кремля Путін поставив окупантам завдання захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що агресору Росії не вдасться досягти значних успіхів у ході свого нового наступу. Як вважає американський військовий, росіяни не вирішили свої проблеми з логістикою і кадрами. Навіть з угрупованням в 200-300 тисяч осіб вони не зможуть здійснити прорив.

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