glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Немає ніяких оголошень": глава Пентагону нічого нового не зміг сказати про винищувачі для ЗСУ

14 лютого 2023, 18:09
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що йому поки нічого оголосити щодо можливої передачі західних літаків Україні.
Винищувач, Остін
"Сьогодні немає оголошень про літаки", - сказав Ллойд Остін / колаж фото ua.depositphotos.com

Керівник Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив, що у Пентагону поки немає жодних новин про постачання Україні бойових літаків. Про це повідомив керівник Міноборони США на брифінг за підсумками чергового засідання країн-союзників у Рамштайні.

"З питання літаків. У мене немає ніяких оголошень щодо літаків сьогодні", - зазначив Остін.

Чиновник підкреслив, що західні союзники продовжать працювати з Україною –для того, щоб вирішити її найбільш нагальні потреби, і нагадав, що ЗСУ готуються до контрнаступу навесні.

відео дня

"Ми продовжимо працювати з Україною, щоб розуміти, що їй потрібно найбільше. Ми зосереджені на контрнаступі навесні. Говоримо про системи Stryker, Bradley, артилерійські установки", − сказав Остін.

Винищувачі F-16 для України

Україна офіційно відправила Нідерландам запит на передачу винищувачів F-16. Однак для передачі бойових літаків знадобиться дозвіл від США. Літаки не можна передати відразу, потрібно провести консультації з американцями та іншими союзниками, заявила нідерландський міністр оборони Кайса Олленгрен.

8 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Британський прем'єр допустив передачу Україні винищувачів. Він зазначив, що в контексті такої ситуації Лондон навчатиме українських пілотів керувати бойовими літаками стандартів НАТО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Захід протягом декількох тижнів вирішить передати Україні бойову авіацію. На думку Подоляка, Київ зможе розраховувати і на отримання далекобійних ракет з бойовим радіусом 200-300 кілометрів.

Президент США Джо Байден сказав, що Штати поки не готові постачати Києву винищувачі F-16. За словами глави Білого дому, це військова допомога іншого рівня. При цьому у Вашингтоні заявляли, що не перешкоджатимуть передачі винищувачів Україні іншими країнами.

Інші новини про винищувачі:

винищувач-перехоплювач Ллойд Остін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:06

"Ворог поспішає та продовжує робити міцні атаки": у розвідці пояснили причину загострення на Донбасі

18:58

Очікування нового удару: таролог спрогнозував, коли буде найнебезпечніший день на тижні

18:44

Які квіти не можна тримати вдома: найнебезпечніші рослини, з'їдять щастя і здоров'я

18:41

Захід працює над перемогою України у війні з РФ: вісім країн дадуть ЗСУ потужні танкиВідео

18:15

Путінст Маршал мріє воювати проти українців: "Я не можу сприймати Україну, як державу!"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:12

Хуртовина атакує: в Україну увірветься снігова "буря"Відео

18:09

"Немає ніяких оголошень": глава Пентагону нічого нового не зміг сказати про винищувачі для ЗСУВідео

18:08

Що не засвоюється з кавою: шкода організму під час кожного сніданку

17:45

Захід має зробити три конкретні кроки: Подоляк звернувся до союзниківВідео

Реклама
17:41

"Скільки потрібно знищених життів": соліст О. Торвальд вилаяв українських фанатів ІнстасамкиВідео

17:12

Екстрасенс Макс Гордєєв розкрив особистість своєї другої половинки

17:09

Пригожин вибухнув істерикою через Бахмут: заявив про відсіч ЗСУ і нездатність захопити містоВідео

17:06

Чому 15 лютого не можна класти гроші на стіл: прикмети і що заборонено робити на Стрітення ГосподнєВідео

17:03

Чим замінити цукор у випічці: і без нього можна смачно приготувати десерти і млинці

16:50

ООН виплачує допомогу українцям: хто має всі шанси на отримання понад 19 тисяч гривеньВідео

16:30

Ектор Хіменез Браво показав свою молоденьку дівчинуВідео

16:26

Скільки можна носити домашні тапочки, щоб не захворітиВідео

16:01

Ніколи не розвалюються і виходять шалено соковитими: таємний рецепт лінивих голубцівВідео

16:01

"Ворог зміг зачепитися за приватний сектор": у ЗСУ розповіли, що зараз відбувається в БахмутіВідео

15:49

Не знав навіть кордебалет: ЗМІ пояснили, як Ріанна ховала другу вагітністьВідео

Реклама
15:40

Гороскоп на завтра 15 лютого 2023: Овнам - втрата сил, Раку - багато роботиВідео

15:40

Лайфхаки з СРСР: як люди використовували зіпсовані фрукти та прокисле молокоВідео

15:37

Favbet Foundation запустив безкоштовну програму навчання постраждалих від війни дітей програмуванню

15:26

Зірка Ліги сміху зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині: "перейшли на новий рівень"Відео

15:13

Пересувається на милицях: Успенська молиться за опухлого БасковаВідео

14:53

"Занадто сміливі": Пригожин видав маячню про те, чому ПВК "Вагнера" заборонили вербувати зеківВідео

14:53

Попри війну Укрбудінвестбанк завершив 2022 рік із прибутком

14:50

"Росію цікавить вся Європа": у ГУР заявили, що "хотілки" Путіна вийшли за межі УкраїниВідео

14:46

Росіян "підсмажили" в авто: у Новій Каховці партизани підірвали окупантівВідео

14:41

"Робота українських спецслужб!": Соловйов закотив істерику через свого "красивого" синаВідео

14:37

"Знову іноземець і знову альфонс": Лорак показала свою "блаженну любов"Відео

14:31

Дантес здивував Дашу Кацуріну оригінальним привітанням з Днем святого Валентина

14:23

У родині Шерон Стоун сталося гореВідео

14:11

День української жінки замість 8 березня: в Україні можуть з'явитися нові свята

14:11

Без нічого: молодиця Петросяна влізла в мімозуВідео

14:01

Собаки і близько не стояли: 3 речі, від яких кішки в жахуВідео

13:51

Українці вгамували п'яних росіян: подробиці бійки футболістів у ТуреччиніВідео

13:33

Глава Пентагону назвав країни, які допоможуть створити "танковий кулак" для ЗСУ

13:27

З кучерявим чубчиком і в квітах: Лайма Вайкуле показала своє справжнє волосся без перуки

13:19

Чи можна відмовитися від повістки в Україні: легальний і законний спосібВідео

Реклама
13:19

У головного холостяка 6 сезону буде дитинаВідео

13:03

Російському фігуристу знову ампутували частини кінцівокВідео

12:59

У НАТО є секретний план через загрозу високоінтенсивного конфлікту - BloombergВідео

12:42

Штурмовик бив по мирних містах: нацгвардієць з першого пострілу збив ворожий Су-24 під Бахмутом

12:29

Цей стриптизер зламався, несіть наступного: путініст Тарзан прокляв Байдена та цитує Вангу

12:18

Союзники допоможуть Україні перейти в контрнаступ навесні - ПентагонВідео

12:11

Всесвіт розщедриться: 3 знаки зодіаку скоро отримають приголомшливу суму грошейВідео

12:00

Підсумки теледивлення в січні 2023 року: як українці дивилися телебачення та які телеканали - лідери

11:37

Українські футболісти жорстко відгамселили росіян у Туреччині: деталі масової бійкиВідео

11:10

"Великих втрат у ЗСУ не буде": Ходжес розповів, як швидко звільнити окупований КримВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти