"Немає ніяких оголошень": глава Пентагону нічого нового не зміг сказати про винищувачі для ЗСУ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що йому поки нічого оголосити щодо можливої передачі західних літаків Україні.

"Сьогодні немає оголошень про літаки", - сказав Ллойд Остін / колаж фото ua.depositphotos.com

Керівник Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив, що у Пентагону поки немає жодних новин про постачання Україні бойових літаків. Про це повідомив керівник Міноборони США на брифінг за підсумками чергового засідання країн-союзників у Рамштайні.

"З питання літаків. У мене немає ніяких оголошень щодо літаків сьогодні", - зазначив Остін.

Чиновник підкреслив, що західні союзники продовжать працювати з Україною –для того, щоб вирішити її найбільш нагальні потреби, і нагадав, що ЗСУ готуються до контрнаступу навесні.

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"Ми продовжимо працювати з Україною, щоб розуміти, що їй потрібно найбільше. Ми зосереджені на контрнаступі навесні. Говоримо про системи Stryker, Bradley, артилерійські установки", − сказав Остін.

Винищувачі F-16 для України

Україна офіційно відправила Нідерландам запит на передачу винищувачів F-16. Однак для передачі бойових літаків знадобиться дозвіл від США. Літаки не можна передати відразу, потрібно провести консультації з американцями та іншими союзниками, заявила нідерландський міністр оборони Кайса Олленгрен.

8 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Британський прем'єр допустив передачу Україні винищувачів. Він зазначив, що в контексті такої ситуації Лондон навчатиме українських пілотів керувати бойовими літаками стандартів НАТО.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Захід протягом декількох тижнів вирішить передати Україні бойову авіацію. На думку Подоляка, Київ зможе розраховувати і на отримання далекобійних ракет з бойовим радіусом 200-300 кілометрів.

Президент США Джо Байден сказав, що Штати поки не готові постачати Києву винищувачі F-16. За словами глави Білого дому, це військова допомога іншого рівня. При цьому у Вашингтоні заявляли, що не перешкоджатимуть передачі винищувачів Україні іншими країнами.

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