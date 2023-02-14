Союзники допоможуть Україні перейти в контрнаступ навесні - Пентагон

Всі країни світу продовжують нарощувати зусилля для підтримки України, підкреслив Ллойд Остін.

Ллойд Остін / Flickr.com/Chad J. McNeeley

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив про готовність країн-союзниць продовжувати надавати Україні підтримку в боротьбі з російською агресією.

За його словами, партнери готові допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ. Про це глава Пентагону заявив в ході засідання у форматі Рамштайн в штаб-квартирі НАТО. Відео виступу Остіна публікується в Twitter Пентагон

"Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля і обмірковувати нові рішення (з приводу військової підтримки України, - ред.). Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні", - заявив міністр оборони США.

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У той же час Остін додав, що країни-партнери будуть робити все необхідне, щоб Україна отримала всю ту допомогу, яку їй пообіцяли.

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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