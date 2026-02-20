"Під сильним тиском": ЄС не ухвалив 20-й пакет санкції проти Росії

Стало відомо, коли нові обмеження таки можуть ухвалити.

Каллас заявила, що санкції проти Росії справді працюють / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

Посли не дійшли згоди щодо нового пакету санкцій проти РФ

Нові обмеження проти Росії планують прийняти в останні дні лютого

Сьогодні, 20 лютого, посли Європейського Союзу не досягли згоди щодо нового санкційного пакету проти країни-агресорки Росії. Про це пише видання The Guardian.

Через те, що у п'ятницю не вдалося прийняти важливі обмеження, в ЄС запланували прийняття відповідного рішення на початок наступного тижня, 23 лютого.

"Санкції працюють. Вони завдають серйозної шкоди російській економіці, і кожен новий захід ще більше обмежує її здатність вести війну. Москва не є непереможною. Її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під сильним тиском", – наголосила головна дипломатка ЄС Каї Каллас, коментуючи новий санкційний пакет.

Вона додала, що кремлівський диктатор Володимир Путін не припинить війну, доки витрати від неї не перевищать вигоди для нього. Саме цього і має досягти Європа.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Як країни ЄС можуть нанести нищіний удар по режиму Путіна - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, процес затримання російських танкерів з "тіньового флоту" може стати кінцем російському експорту нафти.

Якби до цього процесу підключилися ще й європейці, то настав би кінець не тільки експорту, але й кінець Росії. Експерт зазначив також, що весь експорт нафти РФ фактично йде через два моря - Балтійське і Чорне.

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна ввела чергові санкції проти компаній, що постачають критичні компоненти для виробництва ракет і безпілотників РФ, а також проти російського фінансового сектора.

Раніше також президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити ще на один рік режим надзвичайного стану, в межах якого діє низка санкцій проти Росії.

Напередодні стало відомо, що Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною "тіньового флоту" Росії.

