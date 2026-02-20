Путініст Шаман на колінах вилизав озеро: дике відео потрапило в мережу

Тепер у росіян є ще один привід для гордості в особі путініста Шамана.

Шаман полізав лід на озері / Колаж Главред, фото скріншот відео

Російський артист Шаман, який став головним рупором пропаганди і активно підтримує війну РФ проти України, зганьбився кринжовим відео.

Співак вирішив продемонструвати свої інтелектуальні здібності і полизав замерзле озеро Байкал. Свої поцілунки він опублікував на сторінці в Телеграм.

Шаман показав роки тренувань / Скріншот Telegram

Відповідне відео потрапило в мережу, чимало здивувавши шанувальників співака в терористичній Росії. Так, артист-улюбленець Путіна прийняв колінно-ліктьову позицію і став облизувати лід на Байкалі.

Він кілька разів облизнув лід і залишився задоволений смаком водойми. Відео Шаман супроводив лаконічним підписом: "18+".

Шаман облизав Байкал:

Путініст Шаман здивував вчинком / Скріншот Телеграм

Роки тренувань не пройшли даремно / Скріншот Телеграм

Шаман про війну в Україні

Російський співак Шаман (Ярослав Дронов) займає відкриту пропутінську позицію, будучи одним з найяскравіших і найактивніших артистів, які підтримують російську війну проти України. Шаман регулярно дає концерти для військовослужбовців РФ і відвідує окуповані території. У лютому 2025 року співак отримав підозру від СБУ за пропаганду війни проти України.

Про особу: Shaman Shaman – (справжнє ім'я - Ярослав Дронов) - російський співак, композитор і автор пісень. Заслужений артист Російської Федерації (2024). Здобув популярність у 2022 році на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я росіянин" та інші композиції патріотичної тематики. У дискографії має понад 30 синглів, найпопулярнішими з яких є "Встанем" і "Я русский". За підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями 27 країн Євросоюзу, України та Канади.

