Путініст Шаман на колінах вилизав озеро: дике відео потрапило в мережу

Олена Кюпелі
20 лютого 2026, 10:57
Тепер у росіян є ще один привід для гордості в особі путініста Шамана.
Шаман полизал лід на озері
Шаман полізав лід на озері / Колаж Главред, фото скріншот відео

Російський артист Шаман, який став головним рупором пропаганди і активно підтримує війну РФ проти України, зганьбився кринжовим відео.

Співак вирішив продемонструвати свої інтелектуальні здібності і полизав замерзле озеро Байкал. Свої поцілунки він опублікував на сторінці в Телеграм.

Шаман показав роки тренувань
Шаман показав роки тренувань / Скріншот Telegram

Відповідне відео потрапило в мережу, чимало здивувавши шанувальників співака в терористичній Росії. Так, артист-улюбленець Путіна прийняв колінно-ліктьову позицію і став облизувати лід на Байкалі.

Він кілька разів облизнув лід і залишився задоволений смаком водойми. Відео Шаман супроводив лаконічним підписом: "18+".

Шаман облизав Байкал:

Путініст Шаман здивував своїм вчинком
Путініст Шаман здивував вчинком / Скріншот Телеграм
Шаман показав роки тренувань
Роки тренувань не пройшли даремно / Скріншот Телеграм

Шаман про війну в Україні

Російський співак Шаман (Ярослав Дронов) займає відкриту пропутінську позицію, будучи одним з найяскравіших і найактивніших артистів, які підтримують російську війну проти України. Шаман регулярно дає концерти для військовослужбовців РФ і відвідує окуповані території. У лютому 2025 року співак отримав підозру від СБУ за пропаганду війни проти України.

Раніше Главред повідомляв, щокороль Великої Британії Чарльз жорстко відреагував на новини про те, що його рідний брат, принц Ендрю, був заарештований британською поліцією у зв'язку зі справою Епштейна.

Раніше також стало відомо про те, що популярний американський актор Ерік Дейн помер у віці 53 років. Дейн став зіркою завдяки ролі доктора Марка Слоана, також відомого як МакСтімі, в серіалі "Анатомія Грей". Смерть Дейна сталася через 10 місяців після того, як він публічно оголосив про свій діагноз — бічний аміотрофічний склероз (БАС), також відомий як хвороба Лу Геріга.

Про особу: Shaman

Shaman – (справжнє ім'я - Ярослав Дронов) - російський співак, композитор і автор пісень. Заслужений артист Російської Федерації (2024).

Здобув популярність у 2022 році на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я росіянин" та інші композиції патріотичної тематики.

У дискографії має понад 30 синглів, найпопулярнішими з яких є "Встанем" і "Я русский".

За підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями 27 країн Євросоюзу, України та Канади.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

