Путініст Шаман на колінах вилизав озеро: дике відео потрапило в мережу

Коротко:
- Навіщо путініст це зробив
- Як це виглядало на відео
Російський артист Шаман, який став головним рупором пропаганди і активно підтримує війну РФ проти України, зганьбився кринжовим відео.
Співак вирішив продемонструвати свої інтелектуальні здібності і полизав замерзле озеро Байкал. Свої поцілунки він опублікував на сторінці в Телеграм.
Відповідне відео потрапило в мережу, чимало здивувавши шанувальників співака в терористичній Росії. Так, артист-улюбленець Путіна прийняв колінно-ліктьову позицію і став облизувати лід на Байкалі.
Він кілька разів облизнув лід і залишився задоволений смаком водойми. Відео Шаман супроводив лаконічним підписом: "18+".
Шаман облизав Байкал:
Шаман про війну в Україні
Російський співак Шаман (Ярослав Дронов) займає відкриту пропутінську позицію, будучи одним з найяскравіших і найактивніших артистів, які підтримують російську війну проти України. Шаман регулярно дає концерти для військовослужбовців РФ і відвідує окуповані території. У лютому 2025 року співак отримав підозру від СБУ за пропаганду війни проти України.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, щокороль Великої Британії Чарльз жорстко відреагував на новини про те, що його рідний брат, принц Ендрю, був заарештований британською поліцією у зв'язку зі справою Епштейна.
Раніше також стало відомо про те, що популярний американський актор Ерік Дейн помер у віці 53 років. Дейн став зіркою завдяки ролі доктора Марка Слоана, також відомого як МакСтімі, в серіалі "Анатомія Грей". Смерть Дейна сталася через 10 місяців після того, як він публічно оголосив про свій діагноз — бічний аміотрофічний склероз (БАС), також відомий як хвороба Лу Геріга.
Вас також може зацікавити:
- Путін їздив до шаманів, щоб отримати дозвіл застосувати "ядерку" - Der Spiegel
- Не тільки благословення на застосування ядерки: навіщо Путін їздив до шаманів
- "Зганьбився і країну підвів": путініста Шамана назвали зрадником РФ
Про особу: Shaman
Shaman – (справжнє ім'я - Ярослав Дронов) - російський співак, композитор і автор пісень. Заслужений артист Російської Федерації (2024).
Здобув популярність у 2022 році на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я росіянин" та інші композиції патріотичної тематики.
У дискографії має понад 30 синглів, найпопулярнішими з яких є "Встанем" і "Я русский".
За підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями 27 країн Євросоюзу, України та Канади.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред