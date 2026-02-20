Рус
"Хочу піти в невідомість": Мelovin зробив тривожну заяву після розставання

Христина Трохимчук
20 лютого 2026, 14:04
12
Мelovin пояснив рішення закінчити музичну кар'єру.
Melovin - останній концерт
Melovin - останній концерт / колаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Ви дізнаєтеся:

  • Мelovin завершує кар'єру
  • Чому він вирішив піти зі сцени

Відомий український співак Melovin розповів, чому хоче завершити кар'єру. В інтерв'ю Радіо Люкс виконавець запевнив, що не обманює аудиторію і дійсно має намір піти зі сцени.

Після гучного розставання з парамедиком Петром Злотею Melovin зізнався, що в кінці цього року піде на спокій як артист, проте натякнув, що буде чекати моменту, коли шанувальники почнуть очікувати його повернення. Співак заперечує, що використовує тему завершення кар'єри як інфопривід.

відео дня
Melovin з коханим
Melovin з колишнім коханим / фото: instagram.com, Melovin

"Це не хайп і не прощання, як у Михайла Поплавського. Я дійсно завершую кар'єру в кінці цього року. Я хочу піти в невідомість. Можливо, ви за мною засумуєте колись", — сказав артист.

Виконавець зазначив, що йому не подобається називати свій відхід "пенсією", проте рішення він прийняв і не збирається від нього відступати. Melovin заявив, що готує прощальний спектакль для фанатів, який стане фінальним акордом його діяльності. Подія відбудеться в грудні 2026 року.

"Це буде фінальна вистава, яку я зараз вже ставлю з великою командою. Театральна вистава".

Меловін
Melovin - чому закінчує кар'єру / скрін з YouTube

Melovin — скасування туру

Нещодавно Melovin скасував свій останній тур Україною з міркувань безпеки. 17 лютого концерт артиста у Рівному був зірваний радикально налаштованою групою, яка вигукувала гасла проти одностатевих шлюбів в Україні. Така ж ситуація повторилася в Луцьку. Після цих інцидентів Melovin вирішив скасувати всі концерти туру.

Раніше Главред повідомляв, що українська виконавиця Лілія Сандулеса приголомшила зізнанням про зміни в особистому житті. У своєму недавньому інтерв'ю 67-річна зірка розсекретила таємне весілля, зазначивши, що вп'яте знайшла своє кохання.

Також Дзідзьо розчулював мережу рідкісними кадрами з мамою. Співак опублікував в Instagram привітання для Галини Янівни, продемонструвавши підписникам теплу атмосферу і квітучий вигляд іменинниці. Зараз Дзідзьо не має можливості бачитися з мамою.

Про особу: Меловін

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

