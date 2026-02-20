"Хочу піти в невідомість": Мelovin зробив тривожну заяву після розставання

Мelovin пояснив рішення закінчити музичну кар'єру.

Мelovin завершує кар'єру

Чому він вирішив піти зі сцени

Відомий український співак Melovin розповів, чому хоче завершити кар'єру. В інтерв'ю Радіо Люкс виконавець запевнив, що не обманює аудиторію і дійсно має намір піти зі сцени.

Після гучного розставання з парамедиком Петром Злотею Melovin зізнався, що в кінці цього року піде на спокій як артист, проте натякнув, що буде чекати моменту, коли шанувальники почнуть очікувати його повернення. Співак заперечує, що використовує тему завершення кар'єри як інфопривід.

Melovin з колишнім коханим / фото: instagram.com, Melovin

"Це не хайп і не прощання, як у Михайла Поплавського. Я дійсно завершую кар'єру в кінці цього року. Я хочу піти в невідомість. Можливо, ви за мною засумуєте колись", — сказав артист.

Виконавець зазначив, що йому не подобається називати свій відхід "пенсією", проте рішення він прийняв і не збирається від нього відступати. Melovin заявив, що готує прощальний спектакль для фанатів, який стане фінальним акордом його діяльності. Подія відбудеться в грудні 2026 року.

"Це буде фінальна вистава, яку я зараз вже ставлю з великою командою. Театральна вистава".

Melovin - чому закінчує кар'єру / скрін з YouTube

Melovin — скасування туру

Нещодавно Melovin скасував свій останній тур Україною з міркувань безпеки. 17 лютого концерт артиста у Рівному був зірваний радикально налаштованою групою, яка вигукувала гасла проти одностатевих шлюбів в Україні. Така ж ситуація повторилася в Луцьку. Після цих інцидентів Melovin вирішив скасувати всі концерти туру.

Про особу: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

