ЗСУ прорвали рубежі росіян на Запоріжжі: частина "сірої зони" значно скоротилася - Братчук

Дар'я Пшеничник
20 лютого 2026, 09:27
Братчук зазначив, що ЗСУ порушили плани загарбників щодо формування плацдарму для початку Запорізько-Оріхівської операції.
Головне з новини:

  • Українські сили звузили "сіру зону" на Запоріжжі
  • РФ втратила кілька важливих тактичних позицій
  • Контратаки зірвали плани окупантів щодо створення плацдарму

Українські підрозділи продовжують контратакувальні дії на запорізькому напрямку, вибиваючи російські війська з раніше зайнятих позицій та звужуючи так звану "сіру зону". Про це в етері телеканалу FREEДОМ повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За його словами, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається пріоритетною для російських сил, однак саме тут українські воїни демонструють помітний прогрес.

"Контратакувальні дії Сил оборони України на Запорізькому фронті призвели до того, що сіра зона, якої було дуже багато саме на цій ділянці фронту, сьогодні на деяких тактичних позиціях перейшла під контроль Сил оборони України. Відповідно, росіяни не можуть тут проводити свої наступальні дії", – пояснив Братчук.

Він наголосив, що активність українських підрозділів зірвала плани окупантів щодо створення плацдарму для подальшої операції в напрямку Запоріжжя та Оріхова. За його словами, ворог утратив низку важливих точок, які раніше вважав стабільними.

Орехов, Оріхів Инфографика
Оріхів / Інфографіка: Главред

Братчук додав, що українські бійці змогли прорватися на позиції, які російські війська утримували тривалий час, і тепер існує реальна перспектива повернення рубежів, утрачених під час масштабного наступу РФ улітку 2025 року.

Нагадаємо, Главред писав, що російське військове командування поставило перед своїми підрозділами завдання до 24 лютого 2026 року - у річницю початку повномасштабного вторгнення - продемонструвати нібито "захоплення" понад десяти українських населених пунктів.

Раніше стало відомо, що у Куп'янську Харківської області залишаються в оточенні близько 40 російських військових, які можуть тільки оборонятися. Вони засіли в декількох будівлях на північ від центру Куп'янська.

Напередодні аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Сили оборони України змогли відкинути армію РФ у Дніпропетровській області.

Про персону: Сергій Братчук

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

