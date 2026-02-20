В Одесі - енергокриза: яка ситуація зі світлом і теплом та коли стане легше

Пункти незламності працюють цілодобово. Лише за минулу добу їх відвідало понад 13 тисяч містян.

ДТЕК ліквідує наслідки атак в Одесі та області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/dtekoem

В Одесі тривають блекаути через пошкодження енергосистеми

Фахівці ДТЕК працюють цілодобово

За останню добу понад 13 тисяч жителів звернулися до Пунктів незламності

Ситуація з енергетикою в Одесі залишається складною. У місті продовжують цілодобово працювати Пункти незламності. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, фахівці ДТЕК ліквідують наслідки ворожих атак і працюють над відновленням постачання електроенергії.

Пункти незламності працюють цілодобово. Лише за минулу добу їх відвідало понад 13 тисяч містян, зокрема, 5 тисяч скористалися мобільними пунктами обігріву.

Місцеві жителі, зокрема в мікрорайоні Таїрова, повідомляють, що тепло поступово починає повертатися в будинки. Водночас у чат-боті ДТЕК зазначають, що відновлення електропостачання заплановано на 23 лютого.

Лисак також повідомив, що Одеса отримала промисловий генератор потужністю 640 кВт, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міста під час можливих блекаутів.

Допомога надійшла з Нідерландів в результаті співпраці Одеської військової адміністрації з фондом Friese Rijders і громадською організацією "Християнська місія "Нове життя".

Одеса отримала потужний генератор з Нідерландів / t.me/odesaMVA

Генераторна установка буде використана для забезпечення резервного електропостачання важливих об'єктів критичної інфраструктури міста.

Благодійники підкреслили, що це одна з перших у своєму роді поставок такого масштабу і підтвердили наміри продовжувати підтримувати Одеський регіон.

Генератор потужністю 640 кВт вже прибув до Одеси / t.me/odesaMVA

Відключення світла в Одесі сьогодні

Як повідомили в ДТЕК Одеса, 20 лютого, згідно з командою Укренерго, будуть діяти стабілізаційні відключення в частині Одеської області.

"Якщо Укренерго змінить команди – графіки теж зміняться. Тому просимо перевіряти їх протягом дня, особливо перед важливими справами", – йдеться в повідомленні.

Графіки стабілізаційних відключень застосовуються тільки для жителів Одеської області і тільки там, де це дозволяє стан електромереж.

"В Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області діють екстрені відключення не за графіком", - додали в ДТЕК.

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Де знайти пункт незламності?

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС діють мобільні пункти.

Обстріли Росією Одеси та області - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 17 лютого атакувала Україну дронами і ракетами. Під ударом опинилася і енергетика в Одеській області. Руйнування надзвичайно серйозні, ремонт потребуватиме тривалого часу.

В результаті російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Глава ОВА уточнив, що метою удару були об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. У порту пошкоджені склади з добривами. Виникли пожежі - загорілися 4 легкових автомобілі та вантажні вагони.

В ніч на 12 лютого армія РФ вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.

РФ може посилити балістичний терор: думка експерта

У 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України. Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

