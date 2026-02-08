Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

Зеленський нагадав, що в ніч на 7 лютого окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.

Зеленський ввів нові санкції проти Кремля / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Зеленський ввів санкції проти компаній, що постачають компоненти для ракет і безпілотників РФ

Президент ввів санкції проти фінансового сектора Росії

Україна ввела чергові санкції проти компаній, що постачають критичні компоненти для виробництва ракет і безпілотників РФ, а також проти російського фінансового сектора. Про це 8 лютого в Telegram написав президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в ніч на 7 лютого окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, запустивши понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

За словами Зеленського, виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій.

"І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет і дронів – вводимо нові санкції. Підписав відповідні рішення", – розповів президент.

Другим указом, як заявив Зеленський, введені санкції проти фінансового сектора Росії. У списку є компанії, через які оплачують поставки компонентів для виробництва російських ракет і безпілотників, зазначив президент.

"Також санкції введені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде в 20-й пакет санкцій Європейського союзу, який вже на фінальній стадії", – додав глава держави.

Можливість зняття санкцій з РФ

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що після закінчення війни в Україні США мають намір йти на послідовне зняття американських санкцій проти Росії.

"Ми не бачимо зняття санкцій у цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже - наскільки сильними можуть бути європейці", - зазначив він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти РФ - що відомо

Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії. Його можуть схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Як повідомляв Главред, міністр фінансів США Скотт Бессент говорив, що Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії. Введення подальших обмежень буде залежати від перебігу мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Раніше говорилося, що Європейський Союз розглядає можливість заборони імпорту російської міді та металів платинової групи в рамках нового пакету санкцій проти Москви через війну в Україні.

Що таке санкції? Санкції - каральний захід правового впливу/регулювання, захід примусу щодо держави, яка порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, що застосовуються проти фізичних або юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

