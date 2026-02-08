Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

Віталій Кірсанов
8 лютого 2026, 11:55
408
Зеленський нагадав, що в ніч на 7 лютого окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.
Зеленський ввів нові санкції проти Кремля
Зеленський ввів нові санкції проти Кремля / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Зеленський ввів санкції проти компаній, що постачають компоненти для ракет і безпілотників РФ
  • Президент ввів санкції проти фінансового сектора Росії

Україна ввела чергові санкції проти компаній, що постачають критичні компоненти для виробництва ракет і безпілотників РФ, а також проти російського фінансового сектора. Про це 8 лютого в Telegram написав президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в ніч на 7 лютого окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, запустивши понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

відео дня

За словами Зеленського, виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій.

"І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет і дронів – вводимо нові санкції. Підписав відповідні рішення", – розповів президент.

Другим указом, як заявив Зеленський, введені санкції проти фінансового сектора Росії. У списку є компанії, через які оплачують поставки компонентів для виробництва російських ракет і безпілотників, зазначив президент.

"Також санкції введені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг. Частина цих рішень увійде в 20-й пакет санкцій Європейського союзу, який вже на фінальній стадії", – додав глава держави.

Можливість зняття санкцій з РФ

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що після закінчення війни в Україні США мають намір йти на послідовне зняття американських санкцій проти Росії.

"Ми не бачимо зняття санкцій у цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже - наскільки сильними можуть бути європейці", - зазначив він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти РФ - що відомо

Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії. Його можуть схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Як повідомляв Главред, міністр фінансів США Скотт Бессент говорив, що Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії. Введення подальших обмежень буде залежати від перебігу мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Раніше говорилося, що Європейський Союз розглядає можливість заборони імпорту російської міді та металів платинової групи в рамках нового пакету санкцій проти Москви через війну в Україні.

Читайте також:

Що таке санкції?

Санкції - каральний захід правового впливу/регулювання, захід примусу щодо держави, яка порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, що застосовуються проти фізичних або юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Володимир Зеленський санкції США санкції проти Росії санкції Євросоюзу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

14:41Війна
Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

12:09Війна
Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

11:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як СРСР "обікрав" громадян: куди зникли гроші з ощадкнижок

Як СРСР "обікрав" громадян: куди зникли гроші з ощадкнижок

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Новий скандал: Руслана закликала відправити на Євробачення відому співачку

Новий скандал: Руслана закликала відправити на Євробачення відому співачку

Останні новини

14:41

Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

14:37

Де розташована найглибша у світі станція метро, що обійшла навіть "Арсенальну"

14:31

"Нове голосування": українці вимагають анулювати результати Нацвідбору

13:59

Не матюк і не жарт: 5 українських слів, які зламають мозок іноземцямВідео

13:50

Секрети стилю для жінок після 50: що радять стилісти

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
13:45

Привітання з Днем стоматолога: красиві картинки та побажання

13:32

"Голосувати ми поки не вміємо": знаменитості висловилися про переможницю Нацвідбору

13:22

Китай не хоче завершення війни в Україні - яку пастку готує Сі Цзіньпін та чому

13:01

Народжені в конкретні чотири місяці мають природну харизму - хто вони

Реклама
12:27

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

12:09

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атакиВідео

12:01

На Житомирщину повернуться сильні морози: синоптикиня назвала дату

11:55

Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

11:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

11:26

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 лютого: Ракам - крок назад, Дівам - гроші

11:05

Що станеться із Землею, якщо кисень зникне на п’ять секунд: пояснення вчених

11:01

Унікальне й неповторне: яке українське слово, збиває з пантелику перекладачів

10:55

"Культурний орієнтир": помер фронтмен відомої американської рок-групиВідео

10:47

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

10:04

Несподівана позиція для України: ставки букмекерів на Євробачення-2026

Реклама
09:56

Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

09:53

"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

09:16

Чому 9 лютого не можна будувати довгострокові плани: яке церковне свято

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 лютого (оновлюється)

09:12

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

09:12

Гороскоп на завтра 9 лютого: Рибам - шкода, Тельцям - море любові

08:55

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

08:54

Кремль готує новий масштабний наступ і може вдарити на кількох напрямках - ISW

08:47

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Зима 2026 року стане переломною для цієї війниПогляд

08:07

Українці у Книзі рекордів Гіннеса: чим українці дивували світ

08:04

Проблеми зі Starlink і негода знижують активність окупантів на півночі - ЗСУ

07:35

У США змінили тактику проведення переговорів щодо України - Associated Press

06:10

Іран несподівано зробив пропозицію СШАПогляд

06:03

Чи дружити з колишніми після розлучення: психолог назвала найчастіші помилки

05:32

Вечеря з вермішелі за лічені хвилини: не рецепт, а просто знахідка

04:30

Трьох знаків зодіаку окутає магія почуттів: для кого доля готує велике кохання

03:43

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

03:11

"Не має" чи "немає": секундний тест, щоб перевірити, як написати правильно

02:15

Космічний монстр поруч: небезпечний астероїд-гігант може протаранити Місяць

Реклама
07 лютого, субота
23:21

Чоловік помер після побиття: військових з ТЦК затримали на Дніпропетровщині

23:11

Хто така LELÉKA, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2026Відео

22:44

Про що пісня переможниці Нацвідбору-2026: "Опори зникають"

22:39

Українців попередили про графіки на 8 лютого: як відключать електроенергію

22:23

Нацвідбір на Євробачення-2026: як проголосувало журі

21:53

Новий скандал: Руслана закликала відправити на Євробачення відому співачку

21:47

Євробачення-2026: хто переміг на Нацвідборі та представить Україну на конкурсі у ВідніВідео

21:31

В України "не залишається інших варіантів": тривожний варіант завершення війни

21:19

Номер Jerry Heil на Нацвідборі не показали повністю: співачка зробила заявуВідео

21:14

"Нести світло": ЩукаРиба зачарували глядачів Нацвідбору українськими традиціямиВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти