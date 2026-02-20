В Лукашенка залишилося менше 5 років: дипломат пояснив, що РФ зробить з диктатором

Кремль вже почав натякати самопроголошеному президенту білорусі на те, яким може бути його майбутнє.

Долю Лукашенка можуть легко змінити росіяни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Латушко:

Російські політики посилають сигнали Лукашенку

Кремль визначив для Лукашенка термін правління

Лукашенко розуміє, що опинився в непростій ситуації

За останній тиждень щонайменше 5 офіційних представників країни-агресорки Росії зробили заяви щодо ситуації в Білорусі. Один із них - посол РФ в Білорусі Борис Гризлов. Він сказав, що білоруси та росіяни – це один народ, які живуть одним життям, мають однакові традиції, думки і таке інше. Більше того, він сказав, що у росіян і білорусів "одна Батьківщина", щоправда, додавши, що при цьому існують дві держави

Таким чином Гризлов фактично транслює Лукашенку ідеологічне посилання. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, білоруський опозиційний політик та дипломат Павло Латушко.

За його словами, росіянин натякнув самопроголошеному президенту Білорусі, що сьогодні це одна Батьківщина, а завтра вже одна держава.

Росія призначила Лукашенку термін правління до 2030 року

Латушко зауважив, що після заяви Гризлова прем'єр-міністр Михайло Мішустін провів засідання так званої Ради міністрів Союзної держави та запропонував "пряник".

Він заявив про підписання 15 договорів і віддав доручення всім членам уряду Російської Федерації активізувати контакти з білоруськими урядовцями режиму Лукашенка, щоб глибше інтегруватись в економіці.

"Потім Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації публікує заяву, фактично позначаючи Лукашенком дедлайн – 2030 рік. Якщо уважно прочитати цю заяву, її можна інтерпретувати з точністю навпаки. Мовляв, Лукашенку, ти втримався при владі 2020 року завдяки нам. 2025 року, коли ти вирішив знову перепризначити себе на посаду, ми дали тобі ярлик на князювання. Йому навіть вручили орден Андрія Первозванного. Пам'ятаєте, як Лукашенко буквально згинався перед Путіним? Нині йому фактично визначають термін – до 2030 року", - зауважив Латушко.

При цьому росіяни будують аргументацію, ніби США, Великобританія, Німеччина, Польща та інші країни нібито хочуть повалити цей режим, тому РФ попереджає про це Лукашенка.

"Але по суті це попередження з їхнього боку: якщо ти не підкорятимешся нам, у нас достатньо сил, ресурсів і засобів, щоб змінити владу в Білорусі... Ми бачимо, що Лукашенко перебуває під повним контролем Російської Федерації. Сьогодні це, мабуть, найглибша криза його суб'єктності за більш ніж тридцятирічної історії правління в Білорусі", - додав експерт.

Що цікаво, сам Лукашенко розуміє, що опинився фактично "біля розбитого корита". Тож як він буде виходити з цієї ситуації покаже тільки час.

Чи можливе нове вторгнення в Україну з території Білорусі

Главред писав, що за словами Павла Латушка, на сьогоднішній день немає ознак підготовки повторного масштабного вторгнення в Україну з території Білорусі.

Якщо виходити з того, що ядерна зброя або "Орєшнік" знаходяться на території Білорусі, важливо розуміти, хто керує цією зброєю. Кнопка прийняття рішень не знаходиться в руках Олександра Лукашенка.

РС 26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка. Таким чином Київ значно активізує протидію всім формам його сприяння вбивствам українців.

Раніше Олександр Лукашенко допустив можливість постачання з Росії "максимум десяток" ракетних комплексів "Орєшнік". Але це рішення може бути переглянуте.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі, коментуючи заяви про нібито атаку дронів на резиденцію диктатора РФ Володимира Путіна, заявив, що Росія має технічні можливості для удару по резиденції президента України Володимира Зеленського.

Про персону: Павло Латушко Павло Латушко - білоруський державний, політичний та громадський діяч. Міністр культури Республіки Білорусь (2009-2012). Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи. Керівник Народного антикризового управління. Представник Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.

