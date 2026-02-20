Рус
"Кнопка не у Лукашенка": чи можливе нове вторгнення в Україну з території Білорусі

Анна Ярославська
20 лютого 2026, 12:01
Білорусь фактично виступає придатком Росії у війні проти України.
Лукашенко, Путін, вторгнення в Україну
Павло Латушко оцінив загрозу повторного вторгнення РФ в Україну з боку Білорусі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, скріншот відео euronews

Головні тези:

  • Ризик повторного вторгнення з території Білорусі невисокий, але не виключений
  • Суб'єктність Лукашенка у військовій сфері істотно обмежена

На сьогоднішній день немає ознак підготовки повторного масштабного вторгнення в Україну з території Білорусі. Про це в інтерв'ю Главреду сказав заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, білоруський опозиційний політик і дипломат Павло Латушко.

За його словами, у 2022–2023 роках українські політики уникали жорстких кроків проти Мінська, побоюючись повторного вторгнення з території Білорусі за сценарієм 24 лютого 2022 року. Однак зараз ознак підготовки масштабної атаки немає, хоча підтримка Росії з боку Мінська, на думку Латушка, тільки посилюється.

"[Глава Білорусі Олександр] Лукашенко не змінив свою політику – вона просто трансформувалася. Обсяг підтримки агресора тільки зростає. Саме тому, як мені здається, прийшло чітке усвідомлення необхідності максимального тиску на режим Лукашенка. Причому мова йде не лише про національне рішення України. Київ звертається до партнерів у Європейському Союзі та до Сполучених Штатів Америки із закликом посилити санкційний і політичний тиск", – зазначив Латушко.

Білоруський опозиційний політик вважає, що суб'єктність Лукашенка у військовій сфері істотно обмежена. Він послався на доповідь розвідки США, представлену Конгресу 28 січня, згідно з якою Білорусь фактично виступає придатком Росії у війні проти України. У документі зазначається, що РФ отримала контроль над системою ППО і управлінням військово-повітряними силами Білорусі, а її повітряний простір фактично перебуває під російським контролем.

"Якщо виходити з того, що ядерна зброя або "Орєшнік" знаходяться на території Білорусі, важливо розуміти, хто керує цією зброєю. Кнопка прийняття рішень не знаходиться в руках Олександра Лукашенка", - зазначив Латушко.

За його словами, розміщення такої зброї на території Білорусі робить країну потенційною ціллю в разі ескалації.

Окремо він розкритикував підписаний 6 грудня 2024 року в Мінську договір про гарантії безпеки між Володимиром Путіним і Лукашенком. За його твердженням, документ передбачає можливість введення російських військ до Білорусі, в тому числі в разі внутрішніх протестів. Латушко назвав це кроком, який ще більше обмежує самостійність Мінська.

"Тобто російська армія теоретично може бути задіяна для придушення протестів всередині країни. Лукашенко в односторонньому порядку продав таке право російській армії, адже білоруські збройні сили на територію Смоленська зайти не можуть. Як і в Москву, якщо там будуть протести. А ось російські – можуть. І Лукашенко продав таке право росіянам просто за те, щоб вчасно не виплатити кредити Росії", – зазначив він.

Чи можливе нове вторгнення в Україну?

Відповідаючи на запитання про ймовірність використання території Білорусі у військових цілях проти України, він заявив, що такий сценарій можливий, оскільки вплив Лукашенка значно зменшився порівняно з попередніми роками.

"Тому, відповідаючи на головне питання: чи можливе використання території Білорусі у військових цілях проти України? Так, можливо, оскільки Лукашенко мінімізував свою суб'єктність. І його нинішній вплив не можна порівнювати навіть із впливом 2021 року – він значно зменшився", – резюмував опозиціонер.

Дивіться відео - Інтерв'ю Павла Латушка Главреду про санкції проти Лукашенка:

Про персону: Павло Латушко

Павло Латушко - білоруський державний, політичний та громадський діяч.

Міністр культури Республіки Білорусь (2009-2012). Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи. Керівник Народного антикризового управління. Представник Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.

Санкції проти Лукашенка - останні новини

Як писав Главред, 18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії наносити удари по північних областях України - від Київщини до Волині.

"Частину ударів, зокрема по енергетичних об'єктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі. Понад 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання та компоненти, які віднесені до категорії критично важливих. Зокрема, це і компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста і села", - підкреслив президент.

Також Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "Орєшніка". Як розповів Зеленський, підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї.

'Кнопка не у Лукашенка': чи можливе нове вторгнення в Україну з території Білорусі
РС-26 Рубіж / Інфографіка: Главред

Зазначимо, раніше Лукашенко заявив, що Росія має технічні можливості для удару по резиденції президента України Володимира Зеленського.

Навіщо Україна ввела санкції проти Лукашенка

Білоруський аналітик, публіцист, блогер Ігар Тишкевич вважає, що санкції Києва проти Лукашенка - це політичний сигнал, який можна сприймати як підняття ставок перед дуже навіть імовірною появою окремого українсько-білоруського переговорного треку.

"Суть того, що відбувається в процесах після можливого заморожування війни, американському треку контактів з Лукашенком, появі польського і (скоро) литовського треків. Україні необхідний формат, в якому вона може виставляти власні вимоги, просувати свої інтереси", - зазначив він.

Тишкевич додав, що для Лукашенка необхідна можливість виходу на співпрацю з Україною - про це він і натякав, і прямо говорив не раз, але розраховував "вирішити питання через голову" Банкової.

"Україна підняла ставки і, образно кажучи, запросила до розмови. Де доведеться говорити "від себе" і відповідати за свої слова", - резюмував аналітик.

Про персону: Ігар Тишкевич

Білоруський аналітик, публіцист, блогер, експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього. Автор аналітичних публікацій про білоруську та українську політику та економіку. Дослідницькі інтереси: еволюція політичних систем і політичних інститутів у країнах, що переживають трансформацію; суспільні відносини, можливості корекції системи відносин і впливу на неї; зв’язок економічних відносин і міжнародної політики, взаємний вплив; регіональна політика – Східна Європа і Причорномор’я. Розробив низку навчальних програм та тренінгів з комунікацій, політичних кампаній, пише uifuture.org.

З червня 2024 року – головний експерт з питань вивчення Росії Українського институту майбутнього.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Лукашенко новини України новини Білорусі війна Росії та України Павло Латушко
Реклама

Більше
Реклама
Реклама
Реклама
