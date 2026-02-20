Рус
"Дуже прискіпливий": фіналістка "Холостяка" розійшлась з відомим співаком.

Христина Трохимчук
20 лютого 2026, 16:57
82
Пара не протрималася і місяця.
Анастасія Половінкіна та OSTROVSKYI
Анастасія Половинкіна та OSTROVSKYI - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Половинкіна

Ви дізнаєтеся:

  • Анастасія Половинкіна розлучилася зі співаком Віталієм Островським
  • Що сталося між ними

Фіналістка шоу "Холостяк-14" Анастасія Половинкіна і відомий співак OSTROVSKYI раптово заявили, що їхні серця вільні. Пара підтвердила стосунки в лютому 2026 року, однак, як виявилося, вже розійшлась. Про це стало відомо в шоу NABARI.

За словами Анастасії, зараз її серце вільне і молодого чоловіка у неї немає. Більш того, дівчина навідріз відмовилася обговорювати особисте життя.

відео дня

"Ні. Я більше своє особисте життя не обговорюю", — заявила Половинкіна.

Більше подробиць про свої почуття розповів Островський. Відомий співак вважає, що вони з Анастасією зберегли близькі стосунки. Фіналістка "Холостяка" залишається для нього порадником і підтримкою.

Анастасія Половінкіна Холостяк
Анастасія Половинкіна цілується з OSTROVSKYI / фото: instagram.com, Надія Авраменко

"Дуже хороші стосунки. Ми щодня спілкуємося. На теми шоу-бізнесу, моделінгу, музики... Я їй скидаю всі свої демо, з нею раджуся. Ми зустрічаємося на кожних кінопоказах, на кожних доріжках і кожних гулянках", — поділився Віталій.

Незважаючи на це, Островський не відчуває до дівчини романтичних почуттів. Артист зізнався, що дуже вибагливий у коханні, а Половинкіну сприймає тільки як друга.

"Закоханість може бути в декількох варіаціях. Буває дружня закоханість, буває... любиш людину за те, що вона є в твоєму житті. Якщо... про кохання, то я, на жаль, поки не відчуваю таких почуттів ні до кого. Я дуже прискіпливий до цього почуття, і якщо я його знаходжу, то воно майже відразу у мене... І це підтвердить будь-яка дівчина, з якою я був... З Настею по-іншому", — раптово зізнався співак.

Анастасія Половінкіна
Анастасія Половинкіна Холостяк / фото: instagram.com, Анастасія Половинкіна

Незважаючи на те, що пара, за їхніми словами, залишилася в дружніх стосунках, підписники звернули увагу на Instagram Анастасії Половинкіної. Вона видалила спільні фото з Островським, збиралася разом з іншими учасницями "Холостяка" в "кімнату плачу", розповідала про поганий моральний стан і навіть показала майже годинну розмову зі своїм "особистим психологом" — другом з Одеси.

Анастасія Половинкіна — особисте життя після "Холостяка"

Після завершення показу шоу "Холостяк" в ефірі Анастасію Половинкіну відразу запідозрили в романі з Віталієм Островським. Пара разом відпочивала в Буковелі, де їх зняли на відео під час поцілунку. У лютому 2026 року вони опублікували спільне фото в Instagram з підписом "Тепер офіційно", зміцнивши впевненість публіки в їхніх стосунках. Половинкіну і Островського встиг привітати навіть ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник, проте вже 19 лютого Анастасія і Віталій заявили, що їхні серця вільні.

Раніше Главред повідомляв, що ведучий телемарафону "Єдині новини" Андрій Ковальський поділився подробицями серйозної ДТП. За словами журналіста, наслідки цієї аварії назавжди змінили його зовнішність, залишивши помітний слід на обличчі.

Також співак Melovin розповів, чому хоче завершити кар'єру. Нещодавно артист скасував свій останній тур Україною з міркувань безпеки, але співак не залишає надій гідно попрощатися з шанувальниками і готує для них театральну виставу.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу
