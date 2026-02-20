"Дуже прискіпливий": фіналістка "Холостяка" розійшлась з відомим співаком.

Пара не протрималася і місяця.

Анастасія Половинкіна та OSTROVSKYI - стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна розлучилася зі співаком Віталієм Островським

Що сталося між ними

Фіналістка шоу "Холостяк-14" Анастасія Половинкіна і відомий співак OSTROVSKYI раптово заявили, що їхні серця вільні. Пара підтвердила стосунки в лютому 2026 року, однак, як виявилося, вже розійшлась. Про це стало відомо в шоу NABARI.

За словами Анастасії, зараз її серце вільне і молодого чоловіка у неї немає. Більш того, дівчина навідріз відмовилася обговорювати особисте життя.

"Ні. Я більше своє особисте життя не обговорюю", — заявила Половинкіна.

Більше подробиць про свої почуття розповів Островський. Відомий співак вважає, що вони з Анастасією зберегли близькі стосунки. Фіналістка "Холостяка" залишається для нього порадником і підтримкою.

Анастасія Половинкіна цілується з OSTROVSKYI / фото: instagram.com, Надія Авраменко

"Дуже хороші стосунки. Ми щодня спілкуємося. На теми шоу-бізнесу, моделінгу, музики... Я їй скидаю всі свої демо, з нею раджуся. Ми зустрічаємося на кожних кінопоказах, на кожних доріжках і кожних гулянках", — поділився Віталій.

Незважаючи на це, Островський не відчуває до дівчини романтичних почуттів. Артист зізнався, що дуже вибагливий у коханні, а Половинкіну сприймає тільки як друга.

"Закоханість може бути в декількох варіаціях. Буває дружня закоханість, буває... любиш людину за те, що вона є в твоєму житті. Якщо... про кохання, то я, на жаль, поки не відчуваю таких почуттів ні до кого. Я дуже прискіпливий до цього почуття, і якщо я його знаходжу, то воно майже відразу у мене... І це підтвердить будь-яка дівчина, з якою я був... З Настею по-іншому", — раптово зізнався співак.

Анастасія Половинкіна Холостяк / фото: instagram.com, Анастасія Половинкіна

Незважаючи на те, що пара, за їхніми словами, залишилася в дружніх стосунках, підписники звернули увагу на Instagram Анастасії Половинкіної. Вона видалила спільні фото з Островським, збиралася разом з іншими учасницями "Холостяка" в "кімнату плачу", розповідала про поганий моральний стан і навіть показала майже годинну розмову зі своїм "особистим психологом" — другом з Одеси.

Анастасія Половинкіна — особисте життя після "Холостяка"

Після завершення показу шоу "Холостяк" в ефірі Анастасію Половинкіну відразу запідозрили в романі з Віталієм Островським. Пара разом відпочивала в Буковелі, де їх зняли на відео під час поцілунку. У лютому 2026 року вони опублікували спільне фото в Instagram з підписом "Тепер офіційно", зміцнивши впевненість публіки в їхніх стосунках. Половинкіну і Островського встиг привітати навіть ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник, проте вже 19 лютого Анастасія і Віталій заявили, що їхні серця вільні.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

