Долар та євро здивували змінами: новий курс валют на 23 лютого

На понеділок, 23 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар трішки додав у ціні, а злотий – подешевшав. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара на 23 лютого

Так, курс долара до гривні встановлено на рівні 43,27 грн/дол., хоча у п’ятницю вартість цієї валюти була у межах 43,26 грн/дол. Таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

Курс євро на 23 лютого

Що цікаво, щодо євро гривня залишилася стабільною. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,91 грн/євро, як і станом на 20 лютого.

Курс злотого на 23 лютого

Водночас, польський злотий став дешевшим. Курс цієї валют 23 лютого становитиме 12,05 грн/злотий замість 12,06 грн/злотий. Отже, валюта впала у ціні на 1 копійку.

Що буде з курсом долара в Україні

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ говорив, що уряд України прогнозує у 2026 році коливання курсу долара в межах 42-47 гривень за долар.

За його словами, є кілька факторів, які будуть впливати на курс долара в Україні. Один із них - міжнародна допомога.

"Якщо вона (міжнародна допомога, - ред.) буде надходити вчасно, то гривня може залишитися ближче до 45 гривень", - додав він.

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що валютний ринок переходить до фази відносної рівноваги. У середині лютого навряд чи будуть різкі курсові рухи.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько заявляла, що долар на світових ринках перебуває під тиском, що впливає і на валютний курс в Україні. Через це гривня найближчим часом може трохи зміцнитися або залишатися у вузькому діапазоні.

Економіст Олександр Хмелевський вважає, що до кінця зими курс американської валюти перебуватиме в межах 42,5-43,5 гривень за долар, а європейської - 50-52,5 гривень за євро.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

