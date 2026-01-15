Плани Трампа щодо Гренландії можуть призвести до розширення Євросоюзу – ЗМІ

Агресивна американська риторика значно посилила дискусії в Ісландії про більш тісні зв'язки з ЄС.

https://glavred.net/world/plany-trampa-na-grenlandiyu-mogut-privesti-k-rasshireniyu-evrosoyuza-smi-10732499.html Посилання скопійоване

Плани Трампа щодо Гренландії можуть призвести до розширення ЄС / Колаж Главред, фото: wikipedia.org, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Коротко:

Членство в ЄС все частіше обговорюється в Рейк'явіку

Гренландія входить до НАТО через Данію

Наміри президента США Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію викликають шокову реакцію за межами Данії, до складу якої вона входить. Про це пише Euractiv.

Американський тиск поширюється на сусідню Ісландію, підштовхуючи її до зближення з Євросоюзом, вважає видання.

відео дня

Членство в ЄС все частіше обговорюється в Рейк'явіку в міру зростання побоювань з приводу дій Вашингтона і залежності Ісландії від США. Це може стати тільки економічним, геополітичним вибором з міркувань оборони, йдеться в статті.

Агресивна американська риторика сильно посилила дискусії в Ісландії про більш тісні зв'язки з ЄС, каже професор політології Ісландського університету в Біфрості Ейрікур Бергманн. Але вперше острівна держава з населенням близько 390 тис. осіб обговорює відносини з Брюсселем, в тому числі – через геополітичну схожість з Гренландією.

Всі аргументи, які США наводять як причини, за якими вони повинні придбати Гренландію, "застосовні і до Ісландії", вважає він. Обидві країни розташовані в одному стратегічному коридорі в північно-західній частині Атлантичного океану, регіоні, військове і комерційне значення якого зростає в міру того, як глобальне потепління відкриває нові морські шляхи і розширює доступ до природних ресурсів, зазначив експерт.

Ключова відмінність між ними, на думку Бергманна, полягає в політичному статусі. Ісландія є незалежною країною і повноправним членом НАТО, тоді як Гренландія входить до НАТО через Данію. Однак зі стратегічної точки зору обидві країни займають ключові позиції між Північною Америкою і Європою, зазначає він. Крім того, країна є єдиним членом НАТО, що не має постійної армії, і покладається на Альянс і двосторонню угоду про оборону з США від 1951 року.

Інфографіка: Главред

Експерт назвав ймовірний сценарій Трампа щодо Гренландії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Претензії Трампа на Гренландію

Як писав Главред, Трамп ще в грудні 2024 року натякнув на можливість "приєднання" до США Гренландії, Канади і Панамського каналу. Що стосується Гренландії, Трамп акцентував увагу на важливості острова для американської національної безпеки.

На початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв'ю для The Atlantic заявив, що Сполучені Штати можуть розширити перелік країн, де розглядають можливість військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, підкресливши її стратегічне значення для американської оборони.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".

Інші новини:

Що відомо про Euractiv? Euractiv - європейський новинний веб-сайт, присвячений політиці ЄС, заснований в 1999 році французьким медіа-видавцем Крістофом Леклерком. Його штаб-квартира і центральна редакція знаходяться в Брюсселі, а інші офіси - в Парижі та Берліні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред