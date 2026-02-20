В Україні запровадили "єЧек" у смартфоні: які зміни чекають на українців

Тепер після оплати карткою покупці зможуть отримувати чек прямо в банківському додатку на смартфоні.

В Україні запровадили "єЧек" у смартфоні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Нововведення дозволить бізнесу істотно скоротити витрати

Проект має екологічну складову

В Україні стартував пілотний запуск державної програми електронних чеків "єЧек", яка передбачає перехід на цифрові розрахункові документи. Тепер після оплати карткою покупці зможуть отримувати чек прямо в банківському додатку на смартфоні. Про запуск проекту повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко в своєму Telegram-каналі.

За її словами, на першому етапі до ініціативи приєдналися банки "ПриватБанк", "ПУМБ", VST Bank і monobank. Також у пілоті беруть участь торговельні мережі "Аврора", "Фора", Auchan і автозаправні станції "Укрнафта".

Очікується, що нововведення дозволить бізнесу істотно скоротити витрати. Зараз друк одного паперового чека обходиться приблизно в 7 копійок, а за минулий рік, за інформацією Державної податкової служби, підприємці видали понад 9 мільярдів чеків. В результаті щорічні витрати на друк обчислюються мільйонами гривень.

Крім економії, проект має і екологічну складову. Термопапір, що використовується для друку чеків, часто містить бісфеноли і практично не підлягає переробці, що створює додаткове навантаження на навколишнє середовище.

Для покупців цифровий чек буде автоматично зберігатися в банківському додатку після розрахунку карткою - як в офлайн-магазині, так і при онлайн-покупці. Документ зберігається в електронному форматі і може бути використаний для повернення товару, обміну або гарантійного обслуговування. У період тестування клієнтам видаватимуть одночасно і електронну, і паперову версії чека.

Про особу: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року - першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена заступником керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 року призначена на посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

