Наречена вп'яте: Сандулеса приголомшила новиною про таємне весілля

Лілія Сандулеса - особисте життя / колаж: Главред, фото: facebook.com, Лілія Сандулеса

Українська співачка Лілія Сандулеса повідомила радісну новину - 67-річна артистка знайшла своє кохання і таємно вийшла заміж. Про свій п'ятий шлюб вона розповіла в інтерв'ю Rostyslove Production.

За словами Сандулеси, знайомство з обранцем відбулося по-сучасному — через соцмережі. Чоловік артистки був шанувальником її творчості. Через деякий час пара вирішила таємно узаконити стосунки. Про рішення Лілії вступити в п'ятий шлюб знали тільки найближчі.

"Три роки я заміжня. Познайомилися ми давно в телефоні, в месенджері, в YouTube. Він слухав мої пісні, ми розмовляли. Спочатку дуже рідко, а потім зустрілися, і ось так. Крім моєї сім'ї, рідних і друзів, нікому не говорила", — розповіла артистка.

Лілія Сандулеса весілля / фото: facebook.com, Лілія Сандулеса

Співачка трохи розповіла про нового чоловіка. Він трохи старший за Лілію і допомагає їй відчувати себе жінкою. Виконавиця вирішила не розкривати їхні стосунки публічно, тому не публікує спільні фото і не називає ім'я чоловіка. Також Сандулеса лише натякнула, як пройшло її п'яте весілля. Подружжя вирішило влаштувати затишне свято, про яке знали тільки близькі.

"Я люблю чоловіків. Якщо щось я хочу і тільки думаю про це, а він вже каже — ну це просто... На схилі років, коли ми знайшли одне одного, я дуже вдячна Богу. Він трохи старший за мене. Ніколи не думала, що після стількох років Бог дасть мені таку людину, яка буде близька моїй душі. Зараз я відчуваю себе просто жінкою — ось і все!", — зізналася співачка.

Про особу: Лілія Сандулеса Лілія Василівна Сандулеса (Сандулеса) — українська співачка і народна артистка України, повідомляє Вікіпедія. У 1992 році об'єднується в дуеті з Іво Бобулом. Найвідомішими піснями стали "А липи цвітуть" і "Берег любові". Дует багато виступає за кордоном, де і виходить їхній компакт "Берег любові". Після десяти років спільної творчої, а потім і сімейного життя Сандулеса розлучилася з Іво Бобулом.

