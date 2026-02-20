'Нейтральну' країну викрили на постачанні РФ зброї на 125 млн доларів - ЗМІ

Головне:
- Китай передає Росії товари подвійного призначення на мільйони доларів
- Транзитною країною між Китаєм та РФ став Таїланд
- У 2026 році співпраця Москви і Пекіну може посилитися
Офіційно Китай позиціонує себе, як країна, яка дотримується нейтралітету у питанні війни країни-агресорки Росії проти України. Однак насправді Китай суттєво наростив підтримку РФ.
Як пише The Japan Times, впродовж 2025 року Пекін постійно підтримував Москву та, ймовірно, продовжить поглиблювати співпрацю з росіянам цього року.
"Без постійної підтримки з боку Пекіна, зокрема постачання компонентів подвійного призначення та критично важливих мінералів для виробництва дронів, Росія не змогла б продовжувати війну. Лідер КНР Сі Цзіньпін став більш упевненим у підтримці Путіна, а країнам Європи все важче переконувати Пекін сприяти завершенню війни", - пише видання.
Як Москва отримує зброю від Пекіну
Товари подвійного використання в обхід санкцій потрапляють з Китаю до Росії через Таїланд. Ця країна стала важливою транзитною точкою. Про це свідчать статистичні дані за 2025 рік.
За 11 місяців минулого року Росія імпортувала з Таїланду дрони на суму 125 мільйонів доларів. Це в 8 разів перевищує показники попереднього року та становить 88% від усього тайського експорту безпілотників.
Видання зазначило, що майже весь цей обсяг закуповувався в Китаї на суму близько 186 мільйонів доларів.
Як Китай може тиснути на РФ, щоб закінчити війну - думка експерта
Главред писав, що за словами директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, в Китаї немає інструменту за допомогою якого він би миттєво змусити Путіна припинити стріляти.
Водночас експерт вважає, що Китай може переглянути політику поставок товарів подвійного призначення, які є критично важливими для Росії. Саме це могло б змінити ситуацію.
Підтримка Китаєм Росії - останні новини
Раніше Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку Росії, тому, на його думку, війну в Україні можна закінчити одним телефонним дзвінком з Пекіну в Москву.
Нагадаємо, Главред писав, що за словами Марії Максакової, Володимир Путін став васалом Китаю і зручним інструментом, як отримати за дешево що завгодно.
Напередодні колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур заявив, що Китай був, є і в доступній для огляду перспективі залишатиметься не просто партнером, а союзником Росії.
Про джерело: The Japan Times
The Japan Times - найбільша та найстаріша щоденна газета англійською мовою у Японії. Видається The Japan Times, дочірньою компанією News2u Holdings. Її штаб-квартира знаходиться в будівлі Кіойчо в Кіойчо, Тійода, Токіо, пише Вікіпедія.
