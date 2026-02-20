Рус
"Нейтральну" країну викрили на постачанні РФ зброї на 125 млн доларів - ЗМІ

Анна Косик
20 лютого 2026, 09:54
Попри заяви про нейтралітет, велика країна допомагає РФ продовжувати війну.
Лідери Китаю та Росії продовжують нарощувати співпрацю / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Китай передає Росії товари подвійного призначення на мільйони доларів
  • Транзитною країною між Китаєм та РФ став Таїланд
  • У 2026 році співпраця Москви і Пекіну може посилитися

Офіційно Китай позиціонує себе, як країна, яка дотримується нейтралітету у питанні війни країни-агресорки Росії проти України. Однак насправді Китай суттєво наростив підтримку РФ.

Як пише The Japan Times, впродовж 2025 року Пекін постійно підтримував Москву та, ймовірно, продовжить поглиблювати співпрацю з росіянам цього року.

"Без постійної підтримки з боку Пекіна, зокрема постачання компонентів подвійного призначення та критично важливих мінералів для виробництва дронів, Росія не змогла б продовжувати війну. Лідер КНР Сі Цзіньпін став більш упевненим у підтримці Путіна, а країнам Європи все важче переконувати Пекін сприяти завершенню війни", - пише видання.

Як Москва отримує зброю від Пекіну

Товари подвійного використання в обхід санкцій потрапляють з Китаю до Росії через Таїланд. Ця країна стала важливою транзитною точкою. Про це свідчать статистичні дані за 2025 рік.

За 11 місяців минулого року Росія імпортувала з Таїланду дрони на суму 125 мільйонів доларів. Це в 8 разів перевищує показники попереднього року та становить 88% від усього тайського експорту безпілотників.

Видання зазначило, що майже весь цей обсяг закуповувався в Китаї на суму близько 186 мільйонів доларів.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Як Китай може тиснути на РФ, щоб закінчити війну - думка експерта

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, в Китаї немає інструменту за допомогою якого він би миттєво змусити Путіна припинити стріляти.

Водночас експерт вважає, що Китай може переглянути політику поставок товарів подвійного призначення, які є критично важливими для Росії. Саме це могло б змінити ситуацію.

Підтримка Китаєм Росії - останні новини

Раніше Метью Вітакер заявив, що Китай надає вирішальну підтримку Росії, тому, на його думку, війну в Україні можна закінчити одним телефонним дзвінком з Пекіну в Москву.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Марії Максакової, Володимир Путін став васалом Китаю і зручним інструментом, як отримати за дешево що завгодно.

Напередодні колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур заявив, що Китай був, є і в доступній для огляду перспективі залишатиметься не просто партнером, а союзником Росії.

Про джерело: The Japan Times

The Japan Times - найбільша та найстаріша щоденна газета англійською мовою у Японії. Видається The Japan Times, дочірньою компанією News2u Holdings. Її штаб-квартира знаходиться в будівлі Кіойчо в Кіойчо, Тійода, Токіо, пише Вікіпедія.

