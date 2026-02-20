Росія атакувала Полтавщину дронами: спалахнула пожежа, є руйнування

В ОВА з'ясували, чи були жертви та постраждалі внаслідок атаки.

ДСНС працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки

Що повідомив Корецький:

На Полтавщині ворог атакував нафтогазову інфраструктуру

Внаслідок атаки є руйнування та пожежа

Росія понад 20 разів з початку року атакувала об'єкти Нафтогазу

Країна-агресорка Росія знову атакувала нафтогазову інфраструктуру України. Ворожі ударні дрони вдарили по об'єкту компанії Нафтогаз у Полтавській області.

Про це у Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. За його словами, внаслідок атаки зафіксовано руйнування, на об'єкті триває пожежа.

Корецький зауважив, що цей удар був цілеспрямованим. Лише з початку 2026 року ворог понад 20 разів атакував об'єкти групи Нафтогаз.

"Щира вдячність ДСНС та бригадам Нафтогазу, що займаються ліквідацією наслідків цих атак, працюють на межі можливостей і під загрозою повторних обстрілів", - додав він.

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич підтвердив факт ворожої атаки на область. За його даними, зафіксовано падіння БПлА на території одного з підприємств Миргородського району. Обійшлося без постраждалих.

Росія готує нові атаки на Україну - попередження експерта

Главред писав, що за словами колишнього командувача Аеромобільних військ ЗСУ Івана Якубця, навесні та влітку росіяни можуть наносити удари по об'єктах, що забезпечують водопостачання.

Під загрозою в першу чергу будуть міста-мільйонники, тобто Київ, Одеса, Харків та Дніпро, а також області центри. Крім цього будуть удари РФ по заводах, підприємствах, військово-промисловому комплексу.

Удари по об'єктах Нафтогазу - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 9 лютого ворог обстріляв виробничі активи компанії Нафтогаз в Полтавській області, а також здійснив нові масовані атаки на підприємства в Сумській області.

Наприкінці січня Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури "Нафтогазу" у західному регіоні України. Внаслідок влучання ворожої цілі на місці виникла пожежа.

Раніше, 17 січня, РФ здійснила удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу. Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору.

Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі, директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта", голова правління НАК "Нафтогаз України", пише Вікіпедія.

