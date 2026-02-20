"Помийна ганчірка": блогерка Верба рознесла втікачку Стужук

Коротко:
- За що Верба накинулася на Стужук
- Що вона сказала
Скандальна блогерка Юлія Верба, яка раз у раз потрапляє в різні скандали, поставила на місце іншу блогерку Софію Стужук, яка втекла на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, продовжила співпрацю з російськими брендами і робила дивні заяви в дусі "не все так однозначно".
Умовно все почалося з сильного схуднення Верби, яким вона детально ділилася в своїх соціальних мережах. Виявляється, Верба схудла на більше ніж 20 кілограмів і в зв'язку з цим вирішила запустити свій марафон схуднення.
Те ж саме свого часу робила і Стужук, з перервами на пологи у ванній, антивакцинаторськими заявами і пошуками нового залицяльника.
Тепер же Стужук, яка, мабуть, пробувала різні способи на собі, вирішила прокоментувати схуднення Верби і написала коментар про те, що Юлія схудла на спеціальних препаратах.
"Від кого? Від російської ганчірки? Там грошей у неї заробити не вийшло, там вона нікому не потрібна (нецензурне слово - авт.). І тепер вона починає бадатися в наш бік", - написала Юля.
Блогерка додала, що місце Стужук в Росії. "Просто людина програла (нецензурне слово - авт.). Дуже жорстко. Поставила ставку не на тих. Думала, нам тут всім кінець прийде, а її Росія буде процвітати і вона там буде топ-блогером. Але цього не сталося. А тепер вона нервує, що я сильніший і популярніший блогер, ніж вона, хоча колись вона в Україні була першою. Посидіти на двох стільцях не вийшло", - додала Верба.
Про особу: Софія Стужук
Стужук Софія — блогерка, інфлюенсерка, бізнес-леді, повідомляє my.ua. Софія транслює в мережі своє життя, її основні теми — лайфстайл, стосунки, здоров'я. Однак специфіка висвітлення останньої теми у блогера полягає в тому, що вона часто критикує доказову медицину, виступаючи за нетрадиційні методи. За це блогерку часто критикують у Мережі.
