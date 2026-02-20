"Помийна ганчірка": блогерка Верба рознесла втікачку Стужук

Українка Юлія Верба жорстко висловилася з приводу втікачки Стужук.

Верба рознесла блогерку Стужук / Колаж Главред, фото Instagram/verbaaa, sofia_stuzhuk

Скандальна блогерка Юлія Верба, яка раз у раз потрапляє в різні скандали, поставила на місце іншу блогерку Софію Стужук, яка втекла на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, продовжила співпрацю з російськими брендами і робила дивні заяви в дусі "не все так однозначно".

Умовно все почалося з сильного схуднення Верби, яким вона детально ділилася в своїх соціальних мережах. Виявляється, Верба схудла на більше ніж 20 кілограмів і в зв'язку з цим вирішила запустити свій марафон схуднення.

Софія Стужук з чоловіком Антоном Левданським / фото: t.me/sofia_stuzhuk_official

Те ж саме свого часу робила і Стужук, з перервами на пологи у ванній, антивакцинаторськими заявами і пошуками нового залицяльника.

Тепер же Стужук, яка, мабуть, пробувала різні способи на собі, вирішила прокоментувати схуднення Верби і написала коментар про те, що Юлія схудла на спеціальних препаратах.

Юлія Верба поставила на місце Стужук / Фото Instagram/verbaaa

"Від кого? Від російської ганчірки? Там грошей у неї заробити не вийшло, там вона нікому не потрібна (нецензурне слово - авт.). І тепер вона починає бадатися в наш бік", - написала Юля.

Юлія Верба про Стужук / Скріншот Instagram/verbaaa

Блогерка додала, що місце Стужук в Росії. "Просто людина програла (нецензурне слово - авт.). Дуже жорстко. Поставила ставку не на тих. Думала, нам тут всім кінець прийде, а її Росія буде процвітати і вона там буде топ-блогером. Але цього не сталося. А тепер вона нервує, що я сильніший і популярніший блогер, ніж вона, хоча колись вона в Україні була першою. Посидіти на двох стільцях не вийшло", - додала Верба.

Про особу: Софія Стужук Стужук Софія — блогерка, інфлюенсерка, бізнес-леді, повідомляє my.ua. Софія транслює в мережі своє життя, її основні теми — лайфстайл, стосунки, здоров'я. Однак специфіка висвітлення останньої теми у блогера полягає в тому, що вона часто критикує доказову медицину, виступаючи за нетрадиційні методи. За це блогерку часто критикують у Мережі.

