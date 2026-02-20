Купюри чотирьох номіналів виводять з обігу: НБУ пояснив, що робити українцям

У відомстві назвали причину такого рішення та надали алгоритм дій для громадян.

Українців попередили про перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Що повідомив НБУ:

Банкноти чотирьох номіналів зразків 2003-2007 років виводят з обігу

Старі банкноти замінять на обігові монети

Українці зможуть обміняти банкноти у банках

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років замінять на відповідні обігові монети. Про це повідомив Національний банк України.

З цієї дати визначені банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

"Громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін", - попередили в НБУ.

Зробити це можна буде:

в усіх відділеннях банків України (упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно);

в уповноважених банках АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ" (упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно);

у Національному банку (безстроково).

Чому банкноти виводять з обігу

В НБУ пояснили, що номінали, які хочуть замінити, наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються.

"Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними", - йдеться у повідомленні.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

