Купюри чотирьох номіналів виводять з обігу: НБУ пояснив, що робити українцям

Анна Косик
20 лютого 2026, 16:35
У відомстві назвали причину такого рішення та надали алгоритм дій для громадян.
деньги
Українців попередили про перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Що повідомив НБУ:

  • Банкноти чотирьох номіналів зразків 2003-2007 років виводят з обігу
  • Старі банкноти замінять на обігові монети
  • Українці зможуть обміняти банкноти у банках

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років замінять на відповідні обігові монети. Про це повідомив Національний банк України.

З цієї дати визначені банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

"Громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін", - попередили в НБУ.

Зробити це можна буде:

  • в усіх відділеннях банків України (упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно);
  • в уповноважених банках АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ" (упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно);
  • у Національному банку (безстроково).

Чому банкноти виводять з обігу

В НБУ пояснили, що номінали, які хочуть замінити, наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються.

"Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на валютному ринку - останні новини

Нагадамо, Главред писав, що Національний банк України оголосив про поступове вилучення з обігу окремих банкнот. Йдеться про купюри номіналом 50 і 200 гривень, випущені в 2003–2007 роках.

Раніше повідомлялося, що 20 лютого Національний банк України відчутно посилив гривню відносно основних іноземних валют. Долар, євро та польський злотий продемонстрували ріст.

Напередодні стало відомо, що уряд України прогнозує у 2026 році коливання курсу долара в межах 42-47 гривень за долар. Але є кілька факторів, які впливають на курс американської валюти.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Зеленський натякнув на ймовірність зустрічі з Путіним: про що можуть домовитися

В ЄС зробили гучну заяву про завершення війни в Україні й назвали умову

Долар та євро здивували змінами: новий курс валют на 23 лютого

