Кому потрібно молитися про зцілення 21 лютого: яке церковне свято

Кому потрібно молитися про зцілення 21 лютого / Колаж Главред, фото afisha.bigmir.net/, freepik

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 21 лютого

Що можна і не можна робити 21 лютого

Прикмети 21 лютого

У суботу, 21 лютого, православні вшановують пам'ять святого Тимофія Ефеського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Тимофій Ефеський народився в Лістрі в Малій Азії в родині християнки Євникиї і був вихований в дусі Святого Письма. Його наставником став апостол Павло, який називав Тимофія своїм "улюбленим сином".

Тимофій супроводжував Павла в місіонерських подорожах, розділяючи з ним труди і гоніння. Пізніше він був поставлений єпископом Ефеса - одного з центрів раннього християнства. За переказами, близько 80 року святий прийняв мученицьку смерть, виступивши проти язичницького свята на честь Діоніса.

Також 21 лютого згадують святителя Євстатія Антіохійського. Він був архієпископом Антіохії і брав участь у першому Нікейському соборі, де активно виступав проти аріанства і захищав вчення про єдиносущність Сина з Отцем. Пізніше за несправжніми звинуваченнями був засланий, але до кінця життя залишався вірним православній вірі.

Народні прикмети на 21 лютого

Довгий туман на світанку - до відлиги або дощу.

Мокрий, важкий сніг - до сирої погоди.

Яскраво-червоний захід сонця - до негоди наступного дня.

Що не можна робити

За народними повір'ями, в цей день не варто виходити з дому без натільного хрестика - він вважається захистом від неприємностей. Також рекомендується утриматися від алкоголю, щоб уникнути необачних вчинків.

Що можна робити

Віруючі моляться святому Тимофію про зцілення, духовну підтримку і допомогу в скрутних життєвих обставинах. Його шанують як захисника нужденних, сиріт і стражденних.

