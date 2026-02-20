Кому потрібно молитися про зцілення 21 лютого: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
У суботу, 21 лютого, православні вшановують пам'ять святого Тимофія Ефеського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Тимофій Ефеський народився в Лістрі в Малій Азії в родині християнки Євникиї і був вихований в дусі Святого Письма. Його наставником став апостол Павло, який називав Тимофія своїм "улюбленим сином".
Тимофій супроводжував Павла в місіонерських подорожах, розділяючи з ним труди і гоніння. Пізніше він був поставлений єпископом Ефеса - одного з центрів раннього християнства. За переказами, близько 80 року святий прийняв мученицьку смерть, виступивши проти язичницького свята на честь Діоніса.
Також 21 лютого згадують святителя Євстатія Антіохійського. Він був архієпископом Антіохії і брав участь у першому Нікейському соборі, де активно виступав проти аріанства і захищав вчення про єдиносущність Сина з Отцем. Пізніше за несправжніми звинуваченнями був засланий, але до кінця життя залишався вірним православній вірі.
Народні прикмети на 21 лютого
- Довгий туман на світанку - до відлиги або дощу.
- Мокрий, важкий сніг - до сирої погоди.
- Яскраво-червоний захід сонця - до негоди наступного дня.
Що не можна робити
За народними повір'ями, в цей день не варто виходити з дому без натільного хрестика - він вважається захистом від неприємностей. Також рекомендується утриматися від алкоголю, щоб уникнути необачних вчинків.
Що можна робити
Віруючі моляться святому Тимофію про зцілення, духовну підтримку і допомогу в скрутних життєвих обставинах. Його шанують як захисника нужденних, сиріт і стражденних.
