Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

Анна Косик
20 лютого 2026, 12:04оновлено 20 лютого, 12:58
453
Український лідер запевнив, що Київ готовий обговорювати різні компроміси з США.
Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський
Зеленський розповів, який компроміс Україні пропонує Росія / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Що сказав Зеленський:

  • Україна погодиться на компроміси, які не суперечитимуть суверенітету
  • Київ пропонує Москві та Вашингтону компроміс "стоїмо там, де стоїмо"
  • Росія продовжує тероризм, замість компромісів

Україна готова до реальних компромісів, але не тих, які будуть досягнуті ціною незалежності та суверенітету держави. Про це під час спілкування з Kyodo News заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Київ готовий обговорювати компроміси з Вашингтоном, замість того, щоб знову отримувати ультиматуми від росіян, які є агресорами.

відео дня

"Усі це визнали. Це не змінилося. Багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави – усі визнають, що Росія є агресором", - наголосив він.

Тому компромісом України, на думку глави держави, вже є те, що діалог про компроміси з країною-агресоркою Росією почався.

"Стоїмо там, де стоїмо" – це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс", - зауважив Зеленський.

Що Росія пропонує Україні як компроміс

Президент нагадав, що росіяни запропонували в якості компромісу "не окуповувати інші області України". Такий підхід є тероризмом і, відповідно, аж ніяк не компромісом.

"Це ультиматум. Саме тому я сказав: "Ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів", - підсумував глава держави.

Скільки насправді ще може воювати Кремль - думка експерта

Главред писав, що за словами військового аналітика Владислава Селезньова, Кремль активно намагається нав’язати Заходу та Україні думку про те, що російська армія нібито здатна воювати ще два роки.

Однак це не більше, ніж елемент інформаційно‑психологічної операції, спрямованої на створення тиску на українське керівництво. Поява подібних матеріалів у європейських медіа не випадкова. За його словами, Москва намагається компенсувати реальні проблеми армії та економіки інформаційними маніпуляціями.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, європейські розвідслужби скептично оцінюють перспективи припинення війни в Україні в 2026 році, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода нібито "досить близька".

Раніше Главред писав, що тристоронні перемовини між Україною, Росією та США, що відбулися в Женеві, завершилися без жодного прориву, хоча обидві сторони намагалися створити враження конструктивності.

Напередодні у Кремлі дали зрозуміти, що Москва не обмежиться лише територіальними поступками й наполягає на реалізації своїх початкових воєнних цілей, серед яких — фактичний демонтаж альянсу НАТО.

Інші новини:

Про джерело: Kyodo News

Kyodo News - найбільша компанія на ринку новин Японії, пише Вікіпедія. Один із лідерів міжнародного інформаційного бізнесу, що надає новини для світових засобів інформації. Утворена 1 листопада 1945 року на базі розпущеної після Другої світової війни державної Союзної інформаційної агенції. Має штаб-квартиру в токійському районі Мінато, 5 дочірніх компаній в Саппоро, Сендаї, Осаці, Наґої та Фукуоці, 48 префектурних і 39 міжнародних представництв. Працює цілодобово.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський мирне врегулювання новини України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

14:21Синоптик
Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

12:29Війна
Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

12:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Останні новини

14:39

Коли народжуються люди, які мають особливу місію: вони обрані Всесвітом

14:21

Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

14:09

Чому жадібні чоловіки не здатні любити: психолог розкрила суть "скнар"

14:04

"Хочу піти в невідомість": Мelovin зробив тривожну заяву після розставанняВідео

13:51

Чи можна їсти кисломолочний сир щодня: дієтологи попередили про один ризикВідео

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
13:50

"Бавовни стало ще більше": СБУ посилила далекобійні удари по рф, - експерт

13:45

Таємниця під підлогою: дівчина знайшла щось незвичайне в закритому магазиніВідео

13:32

Плівки для телебачення, а не для суду, – екссекретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО

13:10

Вчитель підірвав Мережу, назвавши топ-3 ознаки педагога "радянської закалки"

Реклама
12:56

У стримерки з Китаю злетів фільтр: 140 тисяч відразу відписалися від неї

12:43

"До Галкіна, як до місяця": в мережі висміяли довгокосого Кіркорова

12:29

Глухий кут і "театр" для Трампа: у WSJ розповіли, в що перетворилися мирні переговори

12:19

Наречена вп'яте: Сандулеса приголомшила новиною про таємне весілля

12:11

Було 39 років: в РФ помер соліст популярної групи

12:09

Не тренди винні: 5 причин, чому образ виглядає застарілим

12:04

Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

12:01

"Кнопка не у Лукашенка": чи можливе нове вторгнення в Україну з території БілорусіВідео

11:55

Гороскоп Таро на завтра, 21 лютого: Ракам - терпіння, Скорпіонам - самостійність

11:44

Росія атакувала Полтавщину дронами: спалахнула пожежа, є руйнування

11:41

"Помийна ганчірка": блогерка Верба рознесла втікачку Стужук

Реклама
11:35

Погані сусіди для томатів: які рослини виснажать ґрунт і згублять плоди

11:01

Для чого в СРСР масово клали батарейки в морозилку: пояснення неабияк здивує

10:57

Путініст Шаман на колінах вилизав озеро: дике відео потрапило в мережуВідео

10:56

В Одесі - енергокриза: яка ситуація зі світлом і теплом та коли стане легше

10:48

Ціль не енергетика: РФ готує нові атаки на Україну, які міста під загрозою

10:33

"Судочок" - це надто банально: як українською можна дотепно назвати контейнер для їжі

10:12

Чому літаки завжди фарбують в білий колір: пілот назвав справжню причину

10:07

Дзідзьо показав головну жінку у своєму житті: "Будь щаслива"Відео

09:54

"Нейтральну" країну викрили на постачанні РФ зброї на 125 млн доларів - ЗМІ

09:49

Скільки ще готова воювати Україна і як повинна закінчитися війна: прогноз командувача НГУ

09:27

ЗСУ прорвали рубежі росіян на Запоріжжі: частина "сірої зони" значно скоротилася - Братчук

09:12

Варені яйця категорично не можна кидати в холодну воду: яка причина

09:05

Гороскоп на завтра 21 лютого: Левам - розчарування, Водоліям - щастя

08:55

В Амурській області РФ зник гелікоптер із силовиками на борту: що відомо

08:50

Король Чарльз жорстко відреагував на арешт свого брата Ендрю

08:28

Європа непомітно стала головним двигуном виживання України після 4 років війни - Axios

08:27

Помер зірка "Ейфорії" Ерік Дейн: що сталося

08:10

Чому Угорщина припинила постачання дизельного палива в Україну насправдіПогляд

07:45

РФ вдарила ракетою по Харкову, було атаковано житловий район: що відомо

07:05

РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

Реклама
06:10

США зібралися бомбити Іран?Погляд

05:57

Мороз неочікувано повертається на Полтавщину: коли з новою силою вдарить холод

05:37

Яке походження назви Кривого Рогу та чому місто так називається — розкрито нюансВідео

04:41

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

04:00

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

03:30

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

03:11

Де в Україні найчистіша питна вода: результати дослідженьВідео

02:11

Вчені назвали 2 дратівливі звички, які насправді говорять про високий рівень IQ

02:09

Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

01:30

Ні грама косметики: 53-річну Камерон Діас підловили без макіяжу

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти