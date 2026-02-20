Україна готова піти на великий компроміс щодо територій - Зеленський

Український лідер запевнив, що Київ готовий обговорювати різні компроміси з США.

Зеленський розповів, який компроміс Україні пропонує Росія / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Що сказав Зеленський:

Україна погодиться на компроміси, які не суперечитимуть суверенітету

Київ пропонує Москві та Вашингтону компроміс "стоїмо там, де стоїмо"

Росія продовжує тероризм, замість компромісів

Україна готова до реальних компромісів, але не тих, які будуть досягнуті ціною незалежності та суверенітету держави. Про це під час спілкування з Kyodo News заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Київ готовий обговорювати компроміси з Вашингтоном, замість того, щоб знову отримувати ультиматуми від росіян, які є агресорами.

"Усі це визнали. Це не змінилося. Багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави – усі визнають, що Росія є агресором", - наголосив він.

Тому компромісом України, на думку глави держави, вже є те, що діалог про компроміси з країною-агресоркою Росією почався.

"Стоїмо там, де стоїмо" – це великий компроміс. Вони захопили майже 20 % нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс", - зауважив Зеленський.

Що Росія пропонує Україні як компроміс

Президент нагадав, що росіяни запропонували в якості компромісу "не окуповувати інші області України". Такий підхід є тероризмом і, відповідно, аж ніяк не компромісом.

"Це ультиматум. Саме тому я сказав: "Ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів", - підсумував глава держави.

Скільки насправді ще може воювати Кремль - думка експерта

Главред писав, що за словами військового аналітика Владислава Селезньова, Кремль активно намагається нав’язати Заходу та Україні думку про те, що російська армія нібито здатна воювати ще два роки.

Однак це не більше, ніж елемент інформаційно‑психологічної операції, спрямованої на створення тиску на українське керівництво. Поява подібних матеріалів у європейських медіа не випадкова. За його словами, Москва намагається компенсувати реальні проблеми армії та економіки інформаційними маніпуляціями.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, європейські розвідслужби скептично оцінюють перспективи припинення війни в Україні в 2026 році, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода нібито "досить близька".

Раніше Главред писав, що тристоронні перемовини між Україною, Росією та США, що відбулися в Женеві, завершилися без жодного прориву, хоча обидві сторони намагалися створити враження конструктивності.

Напередодні у Кремлі дали зрозуміти, що Москва не обмежиться лише територіальними поступками й наполягає на реалізації своїх початкових воєнних цілей, серед яких — фактичний демонтаж альянсу НАТО.

